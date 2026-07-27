Οκτώ χορογραφικά έργα στο 4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 27.07.2026 17:43

Οκτώ χορογραφικά έργα από την Κύπρο, παράλληλες δράσεις δικτύωσης και προσκεκλημένοι καλλιτεχνικοί διευθυντές και διοργανωτές φεστιβάλ σύγχρονου χορού από το εξωτερικό συνθέτουν το πρόγραμμα του 4ου Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό.

Το Showcase Χορογραφίας Κύπρου, που διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, έχει ως στόχο την παρουσίαση επιλεγμένων κυπριακών χορογραφικών έργων σε καλλιτεχνικούς διευθυντές και διοργανωτές φεστιβάλ σύγχρονου χορού του εξωτερικού, με σκοπό την προώθηση και παρουσίασή τους στη διεθνή σκηνή.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 18 Σεπτεμβρίου με το έργο «NO IM NOT» του Πάνου Μαλακτού (19:00), ενώ ακολουθεί η παράσταση «The future is dark which is the thing a future can be» των Πέτρου Κονναρή και Ροδιάς Βόμβολου (20:00).





Στις 19 Σεπτεμβρίου παρουσιάζονται το «Not all wars are visible» του Χάρη Κούσιου (19:00), το «Say Yes! Again and again» της Εύης Δημητρίου/Εν Δράσει (20:15, 16+) και το «Μεταλλαγμένο Γονίδιο/Mutated Gene»των Milena Ugren Koulas και Stylish Junkies Collective (21:15).

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου με τις παραστάσεις «ODE» της Έλενας Αντωνίου (19:00), «Don't You Just Love Melting?» της Μελίνας Σοφοκλέους (20:30) και «ΦΑΡΜΑ/FARMA» της Άντριας Μιχαηλίδου (21:20).

Παράλληλες δράσεις «MEANWHILE»

Παράλληλα με τις παραστάσεις θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα δράσεων «MEANWHILE», το οποίο διοργανώνεται από τη Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων, τη Στέγη Χορού Λεμεσού και τη Στέγη Χορού Λευκωσίας.

Στις 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Περιπατητικό Gathering (10:00) στο Θεατράκι Μόλου, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου το Pitching Session, Speed Dating & more (16:00) στο Art Studio 55 στη Λεμεσό.

Πληροφορίες

Showcase Χορογραφίας Κύπρου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 18-20 Σεπτεμβρίου 2026

Τιμή εισιτηρίου: €8 ανά ημέρα [Δωρεάν είσοδος παρέχεται σε μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους και επαγγελματίες του χορού]

Προπώληση εισιτηρίων: Ταμείο του Θεάτρου Ριάλτο (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-15:00, τηλ. 77777745), καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Ριάλτο.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο, σε συνεργασία με τη Στέγη Χορού Λεμεσού, τη Στέγη Χορού Λευκωσίας και τη Νέα Κίνηση. Χορηγός φιλοξενίας είναι η Alinea, ενώ την επικοινωνία στηρίζουν οι Ο Φιλελεύθερος και ΡΙΚ. Επιπλέον, υποστηρίζουν τις εκδηλώσεις οι Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού, Vestnik Kipra, Cyprus News, Limassol Blog και Limassol Today.