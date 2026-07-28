Η Κύπρος μέσα από τη μουσική και την ποίηση στην Κυπερούντα

Δημοσιεύθηκε 28.07.2026 11:08

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι «Μουσικοί Συνοδοιπόροι» προσκαλούν το κοινό σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη του τόπου.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτισμικής προσφοράς του προς τις ορεινές κοινότητες της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης πολιτικής εξωστρέφειας που ακολουθεί, συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά το πολιτιστικό του ταξίδι στην κυπριακή ύπαιθρο. Τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με μουσικά και θεατρικά σύνολα, το ΑΠΚΥ έχει ταξιδέψει σε κοινότητες της Λευκωσίας και της Λεμεσού, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως σημείο συνάντησης, διαλόγου και συλλογικής μνήμης.

Φέτος, το ταξίδι αυτό ανηφορίζει στη φιλόξενη κοινότητα της Κυπερούντας, όπου, την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026, στις 8μ.μ. στον προαύλιο χώρο της Αγίας Μαρίνας στην πλατεία της κοινότητας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το καλλιτεχνικό σχήμα «Μουσικοί Συνοδοιπόροι», παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσικοποιητική παράσταση, ένα ταξίδι με μουσική, λόγο και εικόνα, αφιερωμένο στην Κύπρο, στην ομορφιά και στην ιστορία της.

Η Κύπρος, όπως είναι ευρέως γνωστό, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για κορυφαίους δημιουργούς των ελληνικών γραμμάτων. Ο Γιώργος Σεφέρης και ο Γιάννης Ρίτσος ύμνησαν το νησί μας μέσα από το έργο τους, ενώ για την Κύπρο έγραψαν επίσης ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Κωστής Παλαμάς. Ο Οδυσσέας Ελύτης την αγάπησε βαθιά και οι Κύπριοι ανταπέδωσαν αυτή την αγάπη τραγουδώντας τους στίχους του, ταυτίζοντας τον πόνο και την ελπίδα τους μαζί του. Στους πέντε αυτούς μεγάλους ανθρώπους των γραμμάτων είναι αφιερωμένη η φετινή εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι «Μουσικοί Συνοδοιπόροι» με μια πορεία 12 χρόνων στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου που είναι γνωστοί για την ποιότητα των παραστάσεών τους θα πάρουν από αυτούς τους γίγαντες της ελληνικής λογοτεχνίας την αγάπη τους για την Κύπρο και τον λαό της και με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν θα συνομιλήσουν μαζί τους αλλά και με το κοινό. Αυτή τη φορά, θα μας παρουσιάσουν ένα ταξιδιωτικό μουσικό δρώμενο τόσο για τις ομορφιές του τόπου μας όσο και για τους αγώνες ενάντια στην καταπίεση και το άδικο του διαμοιρασμού του.

Μέσα από τη μελοποιημένη ποίηση, το κοινό θα ταξιδέψει στη Σαλαμίνα, στα Κούκλια, στις Πλάτρες, στην Αγία Νάπα, στα Οκτωβριανά του 1931, στον αγώνα του κυπριακού λαού ενάντια στη βρετανική αποικιοκρατία και στην τουρκική εισβολή και κατοχή. Ταυτόχρονα, θα αναδειχθεί η διαχρονική αξία της ελευθερίας ενός λαού ακούγοντας τον ποιητή να λέει πως «το αληθινό μπόι του ανθρώπου μετριέται πάντα με το μέτρο της λευτεριάς», υπενθυμίζοντάς μας, παράλληλα, ότι η Κύπρος εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της κατοχής και ότι η μνήμη αποτελεί χρέος όλων μας.

Κυπερούντα: Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026, 8μμ, στην Πλατεία Αγίας Μαρίνας (προαύλιος χώρος εκκλησίας).

Το σχήμα «Μουσικοί Συνοδοιπόροι» απαρτίζουν:

Χρίστος Στασής (μπουζούκι, αφήγηση, φυσαρμόνικα, τραγούδι)

Στέλλα Κακουλλή (τραγούδι)

Δημήτρης Τσουλάκος (κιθάρα, τραγούδι)

Μάριος Σολωμού (κρουστά, τραγούδι)

Άγγελος Δούκας (πιάνο)

Νεόφυτος Νεοφύτου και Έλενα Κυπριανού (δρώμενο – απαγγελία)

Η Έλενα Κυπριανού έχει επίσης την ευθύνη της έρευνας και συγγραφής των εμβόλιμων κειμένων, καθώς και της παραγωγής του οπτικού υλικού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή της παράστασης υπογράφει ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του σχήματος, Χρίστος Στασής.