Οι Sooshi Mango, το viral φαινόμενο των social media, έρχονται στην Λευκωσία με το “The Home Made World Tour”

Δημοσιεύθηκε 29.07.2026 14:00

Οι Sooshi Mango, το αυστραλιανό κωμικό φαινόμενο που έχει κατακτήσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχονται για πρώτη φορά στην Λευκωσία, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους “The Home Made World Tour”.

Με χιούμορ που γεννήθηκε μέσα από τις ιστορίες της οικογένειας, της μετανάστευσης, της παράδοσης και της καθημερινότητας, οι Sooshi Mango έχουν εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες κωμικές επιτυχίες της Αυστραλίας. Οι αδελφοί Joe και Carlo Salanitri, μαζί με τον παιδικό τους φίλο Andrew Manfre, ξεκίνησαν πριν από λίγα χρόνια γυρίζοντας βίντεο εμπνευσμένα από γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και γνώριμες οικογενειακές φιγούρες. Σήμερα, οι χαρακτήρες τους, όπως οι Johnny, Vince, Sam, Giuseppina, Carmela και Angela, έχουν γίνει σημείο αναφοράς για ένα τεράστιο διεθνές κοινό.

Η επιτυχία τους δεν περιορίζεται στο διαδίκτυο. Οι Sooshi Mango είναι το μοναδικό comedy act που έχει καταφέρει να κάνει τρία συνεχόμενα sold out στο Rod Laver Arena της Μελβούρνης και δύο συνεχόμενα sold out στο Qudos Bank Arena του Σίδνεϊ. Έχουν τιμηθεί με AACTA Award ως Favourite Digital Comedy Creator, ενώ η περιοδεία τους “Off the Boat Tour” πούλησε περισσότερα από 125.000 εισιτήρια στην Αυστραλία, πριν ταξιδέψει με μεγάλη επιτυχία σε πόλεις όπως το Τορόντο, η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Βανκούβερ, η Βοστόνη και το Λονδίνο.

Με περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο video views και μια παγκόσμια κοινότητα που ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια followers, οι Sooshi Mango έχουν δημιουργήσει μια κωμική γλώσσα άμεσα αναγνωρίσιμη, ζωντανή και βαθιά ανθρώπινη. Το χιούμορ τους μιλά για οικογένειες, συνήθειες, κουζίνες, γειτονιές, υπερβολές και όλα εκείνα τα μικρά στοιχεία που κάνουν την καθημερινή ζωή αστεία, οικεία και συγκινητικά αληθινή.

Το “HOME MADE” είναι η πιο φιλόδοξη παραγωγή τους μέχρι σήμερα. Με αγαπημένους χαρακτήρες, νέα sketches, μουσική κωμωδία και την υπογραφή του ιδιαίτερου immigrant-family humour που τους έκανε γνωστούς, η παράσταση εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα comedy tours της Αυστραλίας. Μετά από δύο εξαιρετικά επιτυχημένους κύκλους παραστάσεων και δεκάδες arena shows, οι Sooshi Mango φέρνουν το “HOME MADE” στη διεθνή σκηνή, με στάσεις σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη.

Στις 20 Οκτωβρίου 2026, η Λευκωσία υποδέχεται για πρώτη φορά τους Sooshi Mango σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, χαρακτήρες, οικογενειακές αναμνήσεις και γέλιο που ταξιδεύει πέρα από γλώσσες και σύνορα.

Η παράσταση παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά

Εισιτήρια:

https://www.more.com/cy-en/tickets/theater/sooshi-mango-nicosia/

Πληροφορίες παράστασης

Sooshi Mango

The Home Made World Tour

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Στροβόλου 100, Στρόβολος 2020, Λευκωσία, Κύπρος

Η παράσταση παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά

Εισιτήρια:

https://www.more.com/cy-en/tickets/theater/sooshi-mango-nicosia/