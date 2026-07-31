Queer Wave 2026: Επιστρέφει στο NiMAC το Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Κύπρου στις 18–27 Σεπτεμβρίου

Το Queer Wave θα φιλοξενηθεί για ακόμη μια χρονιά στους εκθεσιακούς χώρους του NiMAC στις 18–27 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό κινηματογράφου,παραστάσεων και παράλληλων δράσεων. Τον Σεπτέμβριο, το Queer Wave θα ανοίξει τις πόρτες του για ένα δεκαήμερο πρόγραμμα προβολών και παράλληλων δράσεων, φέρνοντας ντόπιους και διεθνείς σκηνοθέτες, και δίνοντας φωνή στις εμπειρίες και την queer έκφραση της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας.

Ενημερώσεις για το φετινό πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις πριν το φεστιβάλ θα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας queerwave.com και των social media του φεστιβάλ (@queerwavecyprus).

Το Queer Wave 2026 διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Queer Wave LTD και χρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Τα τελευταία 6 χρόνια, το φεστιβάλ έχει προσφέρει πάνω από 250 παγκύπριες πρεμιέρες ΛΟΑΤΚΙΑ+ ταινιών από τη διεθνή σκηνή, στηρίζοντας παράλληλα το έργο Κυπρίων σκηνοθετών και καλλιτεχνών ευρύτερα.

Το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Πιερίδη] στεγάζεται στο ανακαινισμένο κτίριο της Παλιάς Ηλεκτρικής, στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στην Κύπρο.Σύνδεσμος εκδήλωσης στο Facebook: εδώΙστοσελίδα: queerwave.com

Social Media: @queerwavecyprus, Instagram καιFacebook

Γραφιστικά: Marcos Chispero | Φωτογραφίες: Άγγελος Χαραλάμπους