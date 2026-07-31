Οι «Βλαβερές συνέπειες του καπνού» επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο στο Θέατρο Δέντρο

Μετά τις διαδοχικές sold out παραστάσεις του καλοκαιριού σε Λευκωσία και Λεμεσό, καθώς και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, το πολυσυζητημένο νέο έργο της Λένας Κιτσοπούλου για το Θέατρο Δέντρο, «Βλαβερές συνέπειες του καπνού», σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου επιστρέφει τον Σεπτέμβριο.

Αυτή τη φορά, η παράσταση θα παρουσιαστεί στη σκηνή του Θεάτρου Δέντρο, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, δίνοντας μια ακόμη ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να τη δουν αλλά και σε όσους επιθυμούν να τη ζήσουν ξανά.

Λίγα λόγια για το έργο

Οι «Βλαβερές συνέπειες του καπνού» αντλούν την αφετηρία τους από το ομώνυμο μονόπρακτο του Άντον Τσέχωφ, για να εξελιχθούν σε ένα εντελώς νέο, σύγχρονο και ανατρεπτικό θεατρικό έργο.

Η παράσταση αποτελεί τη συνέχεια της δημιουργικής συνεργασίας της Λένας Κιτσοπούλου και του Κώστα Σιλβέστρου με το Θέατρο Δέντρο, μετά την περσινή επιτυχία «Μουνή», συνεχίζοντας τον καλλιτεχνικό τους διάλογο πάνω σε έργα που σχολιάζουν με αιχμηρό χιούμορ και τόλμη τη σύγχρονη κοινωνία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα φαινομενικά ανάλαφρο τηλεοπτικό talk show, όπου ένας εφευρέτης παρουσιάζει τη νέα, «καινοτόμο» ιδέα του. Όσο όμως η εκπομπή εξελίσσεται, η βιτρίνα της ψυχαγωγίας αρχίζει να καταρρέει, αποκαλύπτοντας ένα σύμπαν γεμάτο παράλογο, υπαρξιακή αγωνία και δυστοπία.

Πιστή στη χαρακτηριστική δραματουργική της γραφή, η Λένα Κιτσοπούλου δεν επιχειρεί μια συμβατική διασκευή του έργου του Τσέχωφ. Χρησιμοποιεί το κλασικό μονόπρακτο ως δημιουργικό ερέθισμα για να συνθέσει ένα νέο θεατρικό κείμενο που συνομιλεί με το σήμερα, σχολιάζοντας με σαρκασμό τις «βλαβερές συνέπειες» της εποχής μας: τη ματαιότητα, τον εγωκεντρισμό, την επιφάνεια, την ψευδαίσθηση της ελευθερίας και την αδιάκοπη προσπάθεια κάλυψης των υπαρξιακών κενών, η οποία οδηγεί τελικά στην αποσύνθεση της ουσιαστικής ανθρώπινης επικοινωνίας.

Ο Κώστας Σιλβέστρος σκηνοθετεί για τέταρτη φορά έργο της συγγραφέα, επιλέγοντας μια σκηνική γλώσσα που αντλεί στοιχεία από την ποπ κουλτούρα, την τηλεοπτική αισθητική και το κιτς. Σημαντικό ρόλο στη σκηνική ταυτότητα της παράστασης διαδραματίζει και η ζωντανή μουσική παρουσία του DJ Sixonesix, η οποία λειτουργεί ως οργανικό μέρος της δράσης.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Αλέξανδρος Παρίσης, Ελένη Σιδερά, Πάνος Μακρής, Κατερίνα Λούρα και Μιχάλης Καζάκας, ενώ σε βιντεοσκοπημένες εμφανίσεις συμμετέχουν η Νιόβη Χαραλάμπους και η ίδια η Λένα Κιτσοπούλου.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρου

Σκηνικά – Κοστούμια: Έλενα Κατσούρη

Παίζουν: Αλέξανδρος Παρίσης, Ελένη Σιδερά, Πάνος Μακρής, Κατερίνα Λούρα, Μιχάλης Καζάκας

Επί οθόνης: Νιόβη Χαραλάμπους, Λένα Κιτσοπούλου

Μουσική επί σκηνής: DJ Sixonesix

Επιμέλεια κίνησης: Φώτης Νικολάου

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρίστος Γωγάκης

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος

Αφίσα: Πάνος Μακρής

Βίντεο: Black Lemon TV

Παραγωγή: Θέατρο Δέντρο

Πληροφορίες

«Βλαβερές συνέπειες του καπνού» σε σκηνοθεσία Σιλβέστρου

Παραστάσεις: 13, 14, 16, 17, 18, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση εισιτηρίων: SoldOut Tickets & στο τηλέφωνο 99520835

Τοποθεσία: Θέατρο Δέντρο [44 Ενότητος, 1041 Λευκωσία]

Διάρκεια: 120 λεπτά (με διάλειμμα)

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για άτομα κάτω των 18 ετών.