«Φύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριό» με την Ελένη Φιλίππου

Μια ξεχωριστή δράση του φετινού Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τη φύση της κυπριακής υπαίθρου μέσα από τη δημιουργία.

Σε δύο ορεινά χωριά της Κύπρου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μάθει μία από τις παλαιότερες φωτογραφικές πρακτικές,την κυανοτυπία, αναβιώνοντας μια τέχνη από το 1842. Στα εργαστήρια «Φύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριό», η καλλιτέχνιδα Ελένη Φιλίππου (The.Curious.Curly), καλεί τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τα φυτά και τα αγριολούλουδα του τόπου, να περιηγηθούν στα γραφικά τοπία του χωριού και να δημιουργήσουν τα δικά τους μοναδικά έργα τέχνης χρησιμοποιώντας μόνο το φως του ήλιου, φυτά και φωτοευαίσθητα υλικά.

Έξι εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν συνολικά από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Οκτωβρίου στα χωριά Πεδουλάς και Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς, σε συνεργασία με τα κοινοτικά συμβούλια. Η δράση ξεκινά στις 13 Αυγούστου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά και συνεχίζει στις 14 Αυγούστου στο φυσιοθεραπευτήριο του Κοινωφελούς Ιδρύματος του Αγίου Θεοδώρου Πιτσιλιάς.

Έπειτα, ο Πεδουλας θα φιλοξενήσει ακόμα δύο εργαστήρια, στις 5 και 13 Σεπτεμβρίου και ο Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς στις 6 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου.

Στο τέλος κάθε εργαστηρίου, ο κάθε συμμετέχοντας θα πάρει μαζί του τις δικές του βοτανικές κυανοτυπίες, εμπνευσμένες από τη φύση της Κύπρου ως μοναδικό αναμνηστικό από το χωριό.

Άτομα πολλών ηλικιών, από 8 ετών και άνω μπορούν να συμμετάσχουν, ενθαρρύνοντας σύνδεση μεταξύ των γενεών και δημιουργική έκφραση για όλες τις ηλικίες. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, κάποια από τα εργαστήρια να πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα, κατόπιν συνεννόησης.

Συντελεστές: Ελένη Φιλίππου (The.Curious.Curly)

Πληροφορίες:

«Φύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριό»

Πεδουλάς

Ημερομηνίες:

13 Αυγούστου 2026, 10.00-13.00

5 Σεπτεμβρίου 2026, 15.00-18.00

13 Σεπτεμβρίου 2026, 10.00-13.00

Τοποθεσία: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς

14 Αυγούστου 2026, 10.00-13.00

6 Σεπτεμβρίου 2026, 10.00-13.00

4 Οκτωβρίου 2026, 10.00-13.00

Τοποθεσία: Φυσιοθεραπευτήριο «Παναγία Κιβωτού»

Δωρεάν συμμετοχή με απαραίτητη κράτηση

Κρατήσεις: 96401402

FΒ/IΓ: @the.curious.curly

Facebook event: Φύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριό – βιωματικό εργαστήρι

Επιχορήγηση: Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης - Υφυπουργείο Πολιτισμού του Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού Κύπρου