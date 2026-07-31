Αποθήκες Παπαδάκη: Με έκθεση και θέατρο σκιών ολοκληρώνεται το Δημιουργικό Καλοκαιρινό Σχολείο

Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη φιλοξενεί την ανοιχτή έκθεση του Δημιουργικού Καλοκαιρινού Σχολείου για παιδιά, όπου θα παρουσιαστούν εικαστικές δημιουργίες και η παράσταση θεάτρου σκιών «Η Ρήγαινα και οι Χαμένοι Θησαυροί». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, από τις 18.00 έως τις 20.00, στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη και θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Το Δημιουργικό Καλοκαιρινό Σχολείο, διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη, σε συνεργασία με το Μουσείο Λεμεσιανού Καρναβαλιού και στεγάστηκε στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης».

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα παιδιά γνώρισαν και συνεργάστηκαν στενά με δημιουργούς και επαγγελματίες του πολιτισμού της πόλης μας. Διακινήθηκαν στο ιστορικό κέντρο και μοιράστηκαν μοναδικές εμπειρίες σε γνωστά αλλά και άγνωστα τοπόσημα, όπως ο Δημόσιος Κήπος, ο Μόλος και το Κάστρο. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, ήρθαν σε επαφή με τις τέχνες και την παράδοση: έπλασαν πηλό αναβιώνοντας την αιώνια τέχνη της κεραμικής, σχεδίασαν τις δικές τους αφίσες ανακαλύπτοντας τον κόσμο της γραφιστικής και της οπτικής επικοινωνίας. Παράλληλα έμαθαν την ιστορία του καρναβαλιού και του κυπριακού θεάτρου, μεταξύ άλλων.

Τα παιδιά μελέτησαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη βοηθώντας ενεργά στην ομαδοποίηση των βιβλίων, πραγματοποίησαν επιστημονικά πειράματα και γνώρισαν παλιούς και νέους Κύπριους καλλιτέχνες μέσα από τη συλλογή της Πινακοθήκης. Επιπλέον, ανακάλυψαν τον κόσμο της φύσης και της γαστρονομίας: έμαθαν για τη μελισσοκομία στην Κύπρο, μαγείρεψαν παραδοσιακά καττιμέρκα, κκιοφτέδες και αθθούς, ενώ κατέθεσαν και τις δικές τους δημιουργικές προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός κήπου στην αυλή του Κέντρου.

Παράλληλα με την πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σωματική ευεξία και την έκφραση, μέσα από ασκήσεις γιόγκα, ρυθμική και μουσικοκινητική αγωγή. Η προσπάθειά τους αυτή κορυφώθηκε όταν τα ίδια τα παιδιά ανέλαβαν τον ρόλο των νεαρών επιμελητών, παρουσιάζοντας με υπερηφάνεια, αυτοπεποίθηση και δική τους πρωτοβουλία το συνολικό αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

«Ευχαριστούμε θερμά τους καλλιτέχνες, παιδαγωγούς, εκπαιδεύτριες, και εκπαιδευτές, που με το έργο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία ενός μοναδικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Και φυσικά, ευχαριστούμε από καρδιάς όλα τα παιδιά που δημιούργησαν, ρώτησαν, χόρεψαν, μελέτησαν, έπαιξαν παιχνίδια και έντυσαν το καλοκαίρι με φωνές και χαμόγελα. Στο επανιδείν! Καλό καλοκαίρι!».