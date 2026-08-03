«Τρεις Διαδρομές – Τρεις Εικαστικές Φωνές»: Με έργα των Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση και Γκλύν Χιούζ στην γκαλερί Κυπριακή Γωνιά.

Στην πρώτη ενότητα (έργα 1–17), ο Ανδρέας Ασπρόφτας αποτυπώνει με ευαισθησία το τοπίο, τις νεκρές φύσεις και τις ανθογραφίες, μέσα από μια ζωγραφική που ισορροπεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και τη λυρική απόδοση. Το χρώμα και το φως δημιουργούν μια αίσθηση εσωτερικής γαλήνης.

Η δεύτερη ενότητα (έργα 18–26) είναι αφιερωμένη στον Στέλιο Βότση, με σχέδια που αναδεικνύουν τη δύναμη της γραμμής, την αφαιρετική σκέψη και την αφηγηματική διάσταση της εικαστικής έκφρασης.

Η έκθεση ολοκληρώνεται με έργα του Γκλύν Χιούζ (έργα 27–30), όπου παρουσιάζει χαρακτηριστικά δείγματα της καλλιτεχνικής του πορείας, όπου το τοπίο, η ανθρώπινη μορφή και η αφαιρετική έκφραση συνυπάρχουν με ευαισθησία και δημιουργική ελευθερία. Μέσα από χρώμα, γραμμή και σύνθεση, ο καλλιτέχνης αποτυπώνει προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα, προσκαλώντας τον θεατή σε έναν ουσιαστικό διάλογο με το έργο.

Οι τρεις καλλιτέχνες, με διαφορετικές τεχνικές και εικαστικές αναζητήσεις, συνομιλούν στον ίδιο εκθεσιακό χώρο, προσφέροντας στον επισκέπτη μια ενδιαφέρουσα διαδρομή ανάμεσα στη ζωγραφική, και το σχέδιο, με κοινό άξονα την παρατήρηση, τη μνήμη και τη δημιουργική έκφραση.