Μουσική, θέατρο και σινεμά «ντύνουν» το κυπριακό καλοκαίρι

Γράφει ο Παύλος Χατζηλοΐζου

Το καλοκαίρι, εκτός από εξορμήσεις εντός και εκτός Κύπρου, θέλει και δραστηριότητες που ομορφαίνουν τα βράδια μας, προσφέροντας προσιτή διασκέδαση και ποιοτική ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους.

Το ΚΥΠΕ παρουσιάζει τις μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και διαδραστικές παραστάσεις που θα “ντύσουν” τον φετινό Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Οι νύχτες στην πρωτεύουσα

Ήδη από τον Ιούλιο τρέχει στη Λευκωσία το Φεστιβάλ “Νύχτες Καλοκαιριού”, το οποίο θα διαρκέσει έως και τον Σεπτέμβριο. Τα Δημοτικά Διαμερίσματα Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου φιλοξενούν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές βραδιές, εκθέσεις φωτογραφίας και ποικίλες καλλιτεχνικές δράσεις.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας: www.nicosia.org.cy

Όσοι αναζητούν ψυχαγωγία και διασκέδαση τις θερινές νύχτες μέσω της έβδομης τέχνης, θα βρουν αξιόλογες προτάσεις στον Μαραθώνιο Θερινών Προβολών, ο οποίος λαμβάνει ήδη χώρα στον θερινό κινηματογράφο Κωνστάντια, στη Λευκωσία και θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.

Ο Μαραθώνιος, που διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ένα, περιλαμβάνει βραβευμένες παραγωγές από όλο τον κόσμο, οι οποίες απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις και ξεχώρισαν σε μεγάλα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, καθώς και ταινίες ελληνικής και κυπριακής παραγωγής.

Το πρόγραμμα των προβολών διατίθεται στην ιστοσελίδα: https://www.theatroena.com.cy/kinimatografos-konstantia

Για τους λάτρεις της μπίρας που συνδυάζεται με ζωντανή μουσική, το Septemberfest επιστρέφει στο Πάρκο Ακαδημίας, στην Αγλαντζιά, από την 1η έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Οι πύλες ανοίγουν κάθε βράδυ στις 19:00.

Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν γνωστοί και αγαπημένοι Έλληνες τραγουδιστές και συγκροτήματα (Γιώργος Σαμπάνης, Locomondo, Μπλε, Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου και Διαμαντής Διονυσίου, Στέλιος Ρόκκος, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Πέτρος Ιακωβίδης, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες).

Θέατρο και ντοκιμαντέρ στη Λεμεσό

Σε εξέλιξη είναι το 21o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, το οποίο άρχισε προβολές την 1η Αυγούστου, στους Χαρουπόμυλους Λανίτη. Το φεστιβάλ θα ρίξει αυλαία στις 8 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται από τη Brave New Culture και επιχορηγείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, παρουσιάζονται «ντοκιμαντέρ που μας αποκαλύπτουν τις κρυφές όψεις ενός περίπλοκου κόσμου, που καταγράφουν δύσκολες ζωές, που εστιάζουν στις σύγχρονες και αθέατες τραγωδίες και ντοκιμαντέρ που προσεγγίζουν με χιούμορ και ελαφρότητα, αλλά πάντα με θέρμη και ενσυναίσθηση, τις ανθρώπινες περιπέτειες».

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.filmfestival.com.cy

Τον Αύγουστο πέφτει και η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, με την Άλκηστη του Ευριπίδη, την οποία θα παρουσιάσει το Εθνικό Θέατρο Ελλάδας σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Ηρώ Μπέζου. Το έργο θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στις 7 και 8 Αυγούστου. Αμφότερες οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 21:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: https://www.greekdramafest.com/el/

Μουσική, θέατρο, χορός και animation στα ορεινά

Την ίδια ώρα, οι ορεινές κοινότητες της Κύπρου, εκτός από τη δυνατότητα για εξορμήσεις στη φύση και αναψυχή μακριά από τα αστικά κέντρα, φιλοξενούν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026, που έχει καταρτιστεί από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η παράσταση Θεάτρου Σκιών «Μια Βαλίτσα Κύπρος» σε Τριμίκλινη, Αγίους Βαβατσινιάς, Πολύστυπο, Κατύδατα και Μονιάτη, ενώ η παράσταση σύγχρονου χορού «Frear» της Selas Dance Company θα παρουσιαστεί σε αλαμιού, Μονή, Ασκά, Φοινί, Λαγουδερά και Αληθινού.

Παράλληλα, πέντε κοινότητες της επαρχίας Πάφου (Πραιτώρι, Αρμίνου, Γαλαταριά, Κέδαρες και Νικόκλεια) θα φιλοξενήσουν τον Αύγουστο τη μουσικοχορευτική παράσταση «Μουσικοί Διάλογοι Παράδοσης», την οποία έχουν ετοιμάσει οι Μιχάλης και Πέτρος Κουλουμής.

Επιπρόσθετα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί σε Κάτω Δρυ, Παλαιχώρι, Κακοπετριά και Αγίους Βαβατσινιάς η μουσικοθεατρική παράσταση «Το Άρωμα του Γιασεμιού: Μια Ρετρό Περιπλάνηση στην Ελλάδα του Χθες», ενώ τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση «Το Τρίχορδο Ταξίδι» σε Γαλάτα, Καμπί Φαρμακά και Πάνω Πλάτρες.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://www.gov.cy/culture-dcc/programma-politistikis-apokentrosis-2026/

Παράλληλα, το Διεθνές Φεστιβάλ Animation Κύπρου – Όψεις του κόσμου, γνωστό και ως Animafest, συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια και μεταφέρεται στο Κοιλάνι, όπου θα λάβει χώρα από τις 6 έως τις 9 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Φεστιβάλ, φέτος φιλοξενούνται 30 ταινίες από 17 χώρες στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος, ενώ το Διεθνές Διαγωνιστικό για Παιδιά και Νέους περιλαμβάνει 15 ταινίες από επτά χώρες. Την ίδια ώρα, στο Εθνικό Διαγωνιστικό συμμετέχουν επτά κυπριακές παραγωγές, ενώ η Δεύτερη Σκηνή (After Stage) που συστάθηκε φέτος θα παρουσιάσει πειραματικές ταινίες και οπτικοακουστικές δράσεις νέων Κυπρίων και διεθνών δημιουργών.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://animafest.innovedu.com/

Μία ακόμη επιλογή για πολιτισμό και ψυχαγωγία στις ορεινές περιοχές αποτελεί το 44ο Φεστιβάλ Λευκάρων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 7 - 22 Αυγούστου, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, μουσικών, θεατρικών, παραδοσιακών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκάρων, κύριος χώρος διεξαγωγής των εκδηλώσεων είναι η αυλή του Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων, ενώ επιμέρους δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε ιστορικά και πολιτιστικά σημεία του Δήμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη στις περισσότερες εκδηλώσεις, εκτός από όσες αναφέρεται συγκεκριμένη τιμή εισόδου στο επίσημο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ διατίθεται στην ιστοσελίδα: https://www.lefkara.org.cy

Ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ με τίτλο «Αναγέννηση του Φοίνικα», θα διοργανωθεί στις 8 Αυγούστου στις Πάνω Αρόδες της επαρχίας Πάφου. Το φεστιβάλ αντλεί έμπνευση από το μεσαιωνικό παρελθόν της περιοχής και περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - εργαστήρια μεσαιωνικού χορού και ψηφιδωτού, επιδείξεις τοξοβολίας, παραστάσεις με φωτιά και μουσική.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ διατίθεται στην ιστοσελίδα: https://www.osmtj.cy/post/festival-reborn-of-the-phoenix-pano-arodes-08-08-2026

Επιλογές για παιδιά και γονείς

Παράλληλα, από αυτό το καλοκαίρι δεν λείπουν οι εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου που απευθύνονται στα παιδιά και τους γονείς τους. Στις 8 και 9 Αυγούστου θα λάβει χώρα στο Val’s Place, στη Γιαλιά της Επαρχίας Πάφου το 4ο PICCOLINO – Φεστιβάλ Τεχνών για Παιδιά στη Φύση, το οποίο διοργανώνει το Θέατρο Πίκολο. Το διήμερο φεστιβάλ περιλαμβάνει θεατρικές και διαδραστικές παραστάσεις, μουσικά και εικαστικά εργαστήρια, κυνήγι θησαυρού, γιόγκα και προαιρετικό οικογενειακό κάμπινγκ.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ διατίθεται στη σελίδα του Θεάτρου Πίκολο στο Facebook: https://www.facebook.com/theatropiccolocy

Πηγή: ΚΥΠΕ