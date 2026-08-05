Parathyro logo
Ατζέντα
Θέματα
Πόλη - Εξοχή
Εικαστικά
Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις υφαντικής επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο στο Weaving House της Κατερίνας Ευστρατίου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 05.08.2026 11:30
Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις υφαντικής επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο στο Weaving House της Κατερίνας Ευστρατίου

© Weaving House της Κατερίνας Ευστρατίου.

Στόχος των συναντήσεων είναι η γνωριμία με την τέχνη της ύφανσης, η κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας του υφάσματος και η εξερεύνηση των δημιουργικών δυνατοτήτων της χειροποίητης υφαντικής, μέσα από πρακτική εξάσκηση.

Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις υφαντικής επιστρέφουν από τις 15 Σεπτεμβρίου στο Weaving House της Κατερίνας Ευστρατίου, προσκαλώντας τόσο αρχάριους όσο και όσους έχουν ήδη εμπειρία στην υφαντική να εξερευνήσουν τις τεχνικές της χειροποίητης ύφανσης σε ένα δημιουργικό περιβάλλον.

No photo description available.
© Weaving House της Κατερίνας Ευστρατίου.

Οι συμμετέχοντες θα εργάζονται στον δικό τους τετράμιτο επιτραπέζιο αργαλειό, δημιουργώντας υφαντά και προσωπικά έργα με τον δικό τους ρυθμό, ενώ θα εξοικειώνονται με νέες τεχνικές και τη λειτουργία του αργαλειού.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 17.30 έως τις 19.30, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν την ημέρα που τους εξυπηρετεί.

Στόχος των συναντήσεων είναι η γνωριμία με την τέχνη της ύφανσης, η κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας του υφάσματος και η εξερεύνηση των δημιουργικών δυνατοτήτων της χειροποίητης υφαντικής, μέσα από πρακτική εξάσκηση.

Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hello@weavinghouseke.cy, τηλεφωνικά στο +357 99297600 ή με προσωπικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

May be a graphic of ‎floor plan and ‎text that says "‎ل* WEAVING H OU OUSE S S E K KATERINA EFSTRATIOU A1T WEAVINGSESSIONS WEAVING SESSIONS 2026-2027 2027 2026 2 HOUR WEEKLY SESSIONS TUESDAYS OR THURSDAYS 17:30-19:30 I AGE 14+ STARTING Our Weekly Weaving Sessions are back this September. Learn to weave on a 4-shaft table loom, explore new techniques and create your own handwoven textiles. Suitable for beginners & •All materials included •Limited spots experienced BOOKINGS & INFO: HELLO@WEAVINGHOUSEKE.C +357 99297600‎"‎‎

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Εργαστήριο
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΥΦΑΝΤΙΚΗ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα