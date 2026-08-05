Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις υφαντικής επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο στο Weaving House της Κατερίνας Ευστρατίου

Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις υφαντικής επιστρέφουν από τις 15 Σεπτεμβρίου στο Weaving House της Κατερίνας Ευστρατίου, προσκαλώντας τόσο αρχάριους όσο και όσους έχουν ήδη εμπειρία στην υφαντική να εξερευνήσουν τις τεχνικές της χειροποίητης ύφανσης σε ένα δημιουργικό περιβάλλον.

© Weaving House της Κατερίνας Ευστρατίου.

Οι συμμετέχοντες θα εργάζονται στον δικό τους τετράμιτο επιτραπέζιο αργαλειό, δημιουργώντας υφαντά και προσωπικά έργα με τον δικό τους ρυθμό, ενώ θα εξοικειώνονται με νέες τεχνικές και τη λειτουργία του αργαλειού.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 17.30 έως τις 19.30, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν την ημέρα που τους εξυπηρετεί.

Στόχος των συναντήσεων είναι η γνωριμία με την τέχνη της ύφανσης, η κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας του υφάσματος και η εξερεύνηση των δημιουργικών δυνατοτήτων της χειροποίητης υφαντικής, μέσα από πρακτική εξάσκηση.

Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hello@weavinghouseke.cy, τηλεφωνικά στο +357 99297600 ή με προσωπικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.