Το Paradise Jazz Festival γιορτάζει την 26η επέτειό του

Το Paradise Jazz Festival, το μακροβιότερο φεστιβάλ τζαζ του είδους του και μία από τις σημαντικότερες και ομορφότερες καλοκαιρινές πολιτιστικές διοργανώσεις, γιορτάζει φέτος την 26η επέτειό του με ένα πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται δύο αξέχαστες βραδιές.

Στη σκηνή θα συναντηθούν κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυπριακής τζαζ σκηνής μαζί με τέσσερις διεθνείς προσκεκλημένους, δύο για κάθε βραδιά, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό του φετινού προγράμματος.

Ξεχωρίζουν οι δύο εξαιρετικές ερμηνεύτριες Elizabeth Simonian και Gabriela Kozyra, που θα πρωταγωνιστήσουν αντίστοιχα σε κάθε βραδιά του φεστιβάλ. Παράλληλα, οι δύο δεξιοτέχνες σολίστ Dion Berardo και Toms Rudzinskis θα συμπράξουν με τους Alexis Kasinos και Christos Yerolatsitis, δημιουργώντας δύο ξεχωριστά κουαρτέτα, ένα για κάθε βραδιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δύο σύντομες σόλο εμφανίσεις:

Dafni Koulas στο πιάνο.

Marios Nikolaou στα κλασικά κρουστά, κορυφαίος τιμπανίστας της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει ακόμη μία παράσταση σύγχρονου χορού από την ομάδα Stylish Junkies Collective, σε χορογραφία της Milena Ugren Koulas, καθώς και ένα σύντομο σεμινάριο αφιερωμένο στον θρύλο της τζαζ Miles Davis.

Όλοι οι μουσικοί που συμμετέχουν στο φεστιβάλ θα παραμείνουν στον χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και θα συμμετάσχουν στα δύο καθιερωμένα jam sessions, τα οποία θα ολοκληρώσουν τις μουσικές βραδιές του Αυγούστου.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ

Παρασκευή 21 Αυγούστου

Το επίσημο πρόγραμμα ανοίγει με μία ιδιαίτερη έκπληξη.

Ο Μάριος Νικολάου, κορυφαίος τιμπανίστας της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα παρουσιάσει δύο έργα με επιρροές από την τζαζ και ένα έργο από το κλασικό ρεπερτόριο, ερμηνευμένα στα κλασικά κρουστά.

Στη συνέχεια ακολουθεί το Dion Berardo & Alexis Kasinos Group, που θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με πρωτότυπες συνθέσεις τζαζ.

Ακολουθεί η παράσταση σύγχρονου χορού «Nothing» από τους Stylish Junkies.

Η πρώτη βραδιά κορυφώνεται με το σχήμα Elizabeth Simonian & Friends.

Συμμετέχουν:

Elizabeth Remic Simonian, φωνή

Christos Yerolatsitis, πιάνο

Odysseas Toumazou, κιθάρα

Andreas Rodosthenous, μπάσο

George Koulas, ντραμς

Η βραδιά ολοκληρώνεται με το καθιερωμένο jam session.

Σάββατο 22 Αυγούστου

Πριν από την έναρξη του μουσικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ένα σύντομο σεμινάριο αφιερωμένο στον Miles Davis, με εισηγητή τον Άκη Φαρμακίδη.

Ώρα έναρξης: περίπου 20:00

Διάρκεια: 40 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Το μουσικό πρόγραμμα συνεχίζεται με το σχήμα Christos Yerolatsitis' Unity.

Συμμετέχουν:

Toms Rudzinskis, σαξόφωνο

Stelios Xydias, ντραμς

Cahit Kutrafali, ηλεκτρικό μπάσο

Christos Yerolatsitis, πλήκτρα

Η Dafni Koulas θα παρουσιάσει δύο δικές της πρωτότυπες συνθέσεις για πιάνο.

Η δεύτερη βραδιά ολοκληρώνεται με τη Gabriela Kozyra και την παράσταση «Sounds of Brazil».

Συμμετέχουν:

Gabriela Kozyra, φωνή

Charis Ioannou, άλτο σαξόφωνο

Antreas Yerolatsitis, κιθάρα

Andreas Rodosthenous, μπάσο

George Koulas, ντραμς

Η αυλαία του φεστιβάλ πέφτει με το τελευταίο jam session.

Το Val's Place θα προσφέρει φαγητό και ποτά καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Έναρξη προγράμματος: 20:30

Άνοιγμα εισόδου: 19:00

Λειτουργία μπουφέ: 19:30

Υπάρχει επίσης δυνατότητα διαμονής σε χώρο κατασκήνωσης μέσω του Val's Place.

Εισιτήρια

Ημερήσιο εισιτήριο: 25 € + έξοδα υπηρεσίας

Εισιτήριο διημέρου: 42 € + έξοδα υπηρεσίας

Οικογενειακό εισιτήριο (4 άτομα): 85 € + έξοδα υπηρεσίας

Παιδιά κάτω των 14 ετών: Δωρεάν είσοδος

Πληροφορίες

Τηλ.: 94599798 Email: paradisejazzfestival@gmail.com