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Η Κύπρος στη σκηνή της Αυστρίας: Το Αυγουστιάτικο ραντεβού των Κυπρίων δημιουργών στη Βιέννη και το Burgenland
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 06.08.2026 10:10
Η Κύπρος στη σκηνή της Αυστρίας: Το Αυγουστιάτικο ραντεβού των Κυπρίων δημιουργών στη Βιέννη και το Burgenland

© Mέγαρο Φίλων Μουσικής της Βιέννης.

Η κλαρινετίστα Χριστιάνα Θαλασσινού, η τραγουδίστρια Ιουλία Αγαπίου και η χορεύτρια Μαρία Παμπόρη εκπροσωπούν την Κύπρο με σειρά εμφανίσεων στην Αυστρία.

Σειρά εμφανίσεων Κυπρίων καλλιτεχνών στην Αυστρία κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2026 παρουσιάζει η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία, μέσα από σχετική ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, προβάλλοντας τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, μουσικές παραστάσεις και θεατρικές παραγωγές.

Η κλαρινετίστα Χριστιάνα Θαλασσινού εμφανίζεται στις 2, 4, 11, 13 και 20 Αυγούστου στο Imperial Gala Concert στο Μέγαρο Auersperg της Βιέννης, ενώ στις 18 Αυγούστου συμμετέχει στο Strauss Dinner Show. Παράλληλα, στις 12 Αυγούστου θα εμφανιστεί ως σολίστ σε συναυλία στο ιστορικό Μέγαρο Φίλων Μουσικής της Βιέννης (Musikverein).

Η τραγουδίστρια Ιουλία Αγαπίου, μαζί με τον Κώστα Διάσκο στο μπουζούκι, θα παρουσιάσουν στις 8 Αυγούστου ελληνική μουσική βραδιά στο εστιατόριο Misiyamasa, στο Mödling της Κάτω Αυστρίας.

Παράλληλα, η χορεύτρια Μαρία Παμπόρη συμμετέχει στη μουσικοθεατρική παραγωγή La Cage aux Folles («Το Κλουβί με τις Τρελές») του Jerry Herman, η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φημισμένου Mörbisch Lake Festival στο κρατίδιο Burgenland. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται στις 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21 και 22 Αυγούστου στο υπαίθριο θέατρο του Mörbisch am See.

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία καλεί το κοινό να στηρίξει τις εκδηλώσεις, παρέχοντας μέσω της ανάρτησής της πληροφορίες για κρατήσεις και εισιτήρια στις αντίστοιχες διοργανώσεις.

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ΚΥΠΡΟΣ
Συναυλίες
ΘΕΑΤΡΟ
Αυστρία
ΑΤΖΕΝΤΑ
Βιέννη
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