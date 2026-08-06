Η Κύπρος στη σκηνή της Αυστρίας: Το Αυγουστιάτικο ραντεβού των Κυπρίων δημιουργών στη Βιέννη και το Burgenland

Σειρά εμφανίσεων Κυπρίων καλλιτεχνών στην Αυστρία κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2026 παρουσιάζει η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία, μέσα από σχετική ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, προβάλλοντας τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, μουσικές παραστάσεις και θεατρικές παραγωγές.

Η κλαρινετίστα Χριστιάνα Θαλασσινού εμφανίζεται στις 2, 4, 11, 13 και 20 Αυγούστου στο Imperial Gala Concert στο Μέγαρο Auersperg της Βιέννης, ενώ στις 18 Αυγούστου συμμετέχει στο Strauss Dinner Show. Παράλληλα, στις 12 Αυγούστου θα εμφανιστεί ως σολίστ σε συναυλία στο ιστορικό Μέγαρο Φίλων Μουσικής της Βιέννης (Musikverein).

📢 The newsletter on the activities of Cypriot artists in Austria in August 2026. pic.twitter.com/Q9yDthlt32 — Cyprus in Austria (@CyprusinAustria) August 5, 2026

Η τραγουδίστρια Ιουλία Αγαπίου, μαζί με τον Κώστα Διάσκο στο μπουζούκι, θα παρουσιάσουν στις 8 Αυγούστου ελληνική μουσική βραδιά στο εστιατόριο Misiyamasa, στο Mödling της Κάτω Αυστρίας.

Παράλληλα, η χορεύτρια Μαρία Παμπόρη συμμετέχει στη μουσικοθεατρική παραγωγή La Cage aux Folles («Το Κλουβί με τις Τρελές») του Jerry Herman, η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φημισμένου Mörbisch Lake Festival στο κρατίδιο Burgenland. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται στις 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21 και 22 Αυγούστου στο υπαίθριο θέατρο του Mörbisch am See.

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία καλεί το κοινό να στηρίξει τις εκδηλώσεις, παρέχοντας μέσω της ανάρτησής της πληροφορίες για κρατήσεις και εισιτήρια στις αντίστοιχες διοργανώσεις.