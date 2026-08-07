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Πέντε μουσικές βραδιές αφιερωμένες στην κυπριακή παράδοση στην επαρχία Πάφου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.08.2026 10:07
Πέντε μουσικές βραδιές αφιερωμένες στην κυπριακή παράδοση στην επαρχία Πάφου

Οι μουσικοί Μιχάλης και Πέτρος Κουλουμήςπαρουσιάζουν τη μουσικοχορευτική παράσταση «Μουσικοί Διάλογοι Παράδοσης», ένα αφιέρωμα στην κυπριακή παραδοσιακή μουσική και τους χορούς του τόπου.

Με πέντε παραστάσεις σε ισάριθμες κοινότητες της επαρχίας Πάφου συνεχίζεται το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026 του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Οι μουσικοί Μιχάλης και Πέτρος Κουλουμής παρουσιάζουν τη μουσικοχορευτική παράσταση «Μουσικοί Διάλογοι Παράδοσης», ένα αφιέρωμα στην κυπριακή παραδοσιακή μουσική και τους χορούς του τόπου.

Στην παράσταση συμμετέχουν καταξιωμένοι μουσικοί και χορευτικά σύνολα, προσφέροντας στο κοινό ένα ταξίδι στην πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου μέσα από ζωντανή μουσική, τραγούδι και χορό.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη είσοδο και ώρα έναρξης στις 20:30, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • 7 Αυγούστου – Πραιτώρι, Πλατεία Δημοτικού Σχολείου
  • 8 Αυγούστου – Αρμίνου, Πλατεία Δημοτικού Σχολείου
  • 12 Αυγούστου – Γαλαταριά, Πλατεία Συκαμινιάς
  • 13 Αυγούστου – Κέδαρες, Πλατεία Πολιτιστικού Κέντρου
  • 17 Αυγούστου – Νικόκλεια, προαύλιο Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου

Η δράση εντάσσεται στον θεσμό της Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, που στόχο έχει να φέρει ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στις κοινότητες της Κύπρου, ενισχύοντας την πρόσβαση των κατοίκων της υπαίθρου στις τέχνες και αναδεικνύοντας την τοπική πολιτιστική παράδοση

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