«The Urban Condition: An Expanded Screening»: Η μεταμόρφωση της πόλης μέσα από οκτώ έργα

Μια κινηματογραφική βραδιά αφιερωμένη στις μεταμορφώσεις του αστικού τοπίου και στις σύγχρονες προκλήσεις των πόλεων παρουσιάζει το The Island Club, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, στις 20.30, στην Αίθουσα Ceronia του Κέντρου Ευαγόρα Λανίτη.

Με τίτλο «The Urban Condition: An Expanded Screening», η διοργάνωση συγκεντρώνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα από αρχειακό υλικό, ταινίες καλλιτεχνών, μουσικά βίντεο, ζωντανή μουσική και περφόρμανς, έχοντας ως αφετηρία τη συνεχιζόμενη μεταμόρφωση και τον εξευγενισμό (gentrification) του αστικού τοπίου της Κύπρου.

Οι δημιουργοί προσεγγίζουν, με κριτική αλλά και παιγνιώδη διάθεση, ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή στην πόλη, την αίσθηση του ανήκειν, την κοινωνική ανισότητα στη στέγαση, την κλιματική κρίση και τον πόλεμο, συνδέοντας τις κυπριακές εμπειρίες με ευρύτερες περιφερειακές και διεθνείς πραγματικότητες.

Την επιμέλεια της βραδιάς υπογράφει η Ανδρούλα Καφά, ενώ μετά το τέλος των προβολών θα ακολουθήσει συζήτηση με την επιμελήτρια και τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με Friday Night Afterparty στο Tapper Bar, με μουσικές επιλογές από τους dj burrower, Diggers και DJ Katta.

Από τον κυπριακό πειραματικό κινηματογράφο έως τη σύγχρονη αστική εμπειρία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ έργα από την Κύπρο και το εξωτερικό, τα οποία εξερευνούν διαφορετικές όψεις της αστικής συνθήκης.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η αποκατεστημένη πειραματική ταινία μικρού μήκους «ΦΥΓΗ» (1968) του Ανδρέα Κωνσταντινίδη, που ανασύρθηκε από το ψηφιακό αρχείο του ΡΙΚ και καταγράφει τις πρώιμες ανησυχίες γύρω από την αστικοποίηση και τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Παρουσιάζονται ακόμη το έργο #31# (APPEL MASQUE) της Ghyzlène Boukaïla, το μουσικό βίντεο «VISA Scum Bitch» της Krista Papista, σε σκηνοθεσία Χρίστου Παναγιώτου, που πραγματεύεται τον εκτοπισμό και τον εξευγενισμό στην Κύπρο, καθώς και το Gaming Tower της Lower Levant Company σε συνεργασία με τους Faysal Mroueh και Copper Curios, το οποίο θα παρουσιαστεί σε διευρυμένη μορφή με ζωντανή μουσική και περφόρμανς.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι ταινίες Center, Ring, Mall του Mateo Vega, Mention των MAVA x Paragram, σε σκηνοθεσία Φοίβου Φιλιππίδη, Looking for Freedom? του Michael Dignam και Bird watching του Στέλιου Καλλινίκου, που εξετάζουν ζητήματα όπως η αστική ανάπτυξη, η χρηματοπιστωτικοποίηση των πόλεων, η αποικιοκρατία, η μετανάστευση και η περιβαλλοντική κρίση.

Πληροφορίες

The Urban Condition: An Expanded Screening

Ημερομηνία: Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30

Τοποθεσία: Αίθουσα Ceronia, Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη, Λεμεσός

Μετά την προβολή: Συζήτηση με την επιμελήτρια και τους καλλιτέχνες, ακολουθεί Friday Night Afterparty στο Tapper Bar

Εισιτήρια: filmfestival.com.cy/tickets

Πληροφορίες: +357 99 517 910 | Email: info@filmfestival.com.cy