Η Πάφος υποδέχεται το κορυφαίο λυρικό γεγονός της Κύπρου με το «L'Elisir d'Amore»

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για το 24ο Pafos Aphrodite Festival, το κορυφαίο λυρικό γεγονός της Κύπρου, που και φέτος αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες φίλους της όπερας από την Κύπρο και το εξωτερικό. Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2026, η Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου θα μετατραπεί για ακόμη μία φορά σε μία από τις πιο εντυπωσιακές υπαίθριες λυρικές σκηνές της Μεσογείου.

Το φετινό Φεστιβάλ παρουσιάζει την κωμική όπερα «L'Elisir d'Amore» (Το Ελιξίριο του Έρωτα) του Gaetano Donizetti, ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του παγκόσμιου λυρικού ρεπερτορίου. Από την πρώτη παρουσίασή του το 1832 μέχρι σήμερα, το έργο εξακολουθεί να γοητεύει το κοινό με τον μοναδικό συνδυασμό χιούμορ, ρομαντισμού και συγκίνησης, ενώ περιλαμβάνει τη θρυλική άρια «Una furtiva lagrima», μία από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία της όπερας.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Νεμορίνο, έναν νεαρό που είναι βαθιά ερωτευμένος με την Αντίνα και πιστεύει πως ένα «μαγικό ελιξίριο» θα τον βοηθήσει να κερδίσει την καρδιά της. Μέσα από κωμικές ανατροπές και τρυφερές στιγμές, η όπερα αναδεικνύει ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην ειλικρίνεια, την πίστη και την αγάπη.

Την παραγωγή υπογράφει το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας "Alexander Spendiaryan", σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, παρουσιάζοντας μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση του έργου, με τη δράση να μεταφέρεται σε έναν συμβολικό μετα-αποκαλυπτικό κόσμο. Στην παραγωγή συμμετέχουν καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες και μουσικοί από την Αρμενία και το εξωτερικό.

Με φόντο το εμβληματικό Μεσαιωνικό Κάστρο και τη θάλασσα της Πάφου, οι δύο παραστάσεις υπόσχονται μια ξεχωριστή εμπειρία, όπου η μουσική, η αρχιτεκτονική και το φυσικό τοπίο συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό. Το Pafos Aphrodite Festival έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου, προβάλλοντας διαχρονικά τη χώρα στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη.

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω της Ticketmaster Κύπρου και όλων των καταστημάτων ACS. Παράλληλα, διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων της προνομιακής κατηγορίας (€150), τα οποία περιλαμβάνουν πρόσβαση στη δεξίωση μετά την παράσταση, με φαγητό και ποτό, καθώς και το συλλεκτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την αυλαία του Φεστιβάλ έχει ήδη ξεκινήσει, οι διοργανωτές καλούν το κοινό να εξασφαλίσει έγκαιρα τα εισιτήριά του και να ζήσει μια μοναδική βραδιά όπερας σε έναν από τους πιο εμβληματικούς υπαίθριους χώρους της Μεσογείου.

24ο Pafos Aphrodite Festival 2026

L'Elisir d'Amore του Gaetano Donizetti

4 & 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:30

Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου Πάφου

Εισιτήρια: Ticketmaster Κύπρου και καταστήματα ACS (7777 7040)

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