Από το Καϊμακλί στο Star Wars: Ο Jonny Coyne έρχεται στο Cyprus Comic Con 2026

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026 στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, στη Λευκωσία, με την επίσημη τελετή έναρξης και το festival kick-off να προηγούνται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Γεννημένος στο Καϊμακλί και μεγαλωμένος στον Άγιο Δομέτιο, ο Jonny Coyne ακολούθησε μια διεθνή πορεία που τον οδήγησε από το θέατρο στο Hollywood και, τελικά, στο σύμπαν του Star Wars.

Πρόσφατα συμμετείχε στην κινηματογραφική παραγωγή των Lucasfilm και Disney Star Wars: The Mandalorian and Grogu, σε σκηνοθεσία Jon Favreau, στον ρόλο του Imperial warlord Janu Coin. Είχε προηγηθεί η εμφάνισή του στην τρίτη σεζόν της σειράς The Mandalorian του Disney+, ως μέλος του Imperial Shadow Council.

Στο Netflix συμπρωταγωνίστησε με τους Viola Davis και Chadwick Boseman στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία Ma Rainey’s Black Bottom, το καστ της οποίας απέσπασε υποψηφιότητα για Screen Actors Guild Ensemble Award.

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες The Family Plan με τον Mark Wahlberg, The Toxic Avenger, Nightcrawler του Dan Gilroy, Beirut με τους Jon Hamm και Rosamund Pike, Gangster Squad με τον Sean Penn και The Hangover Part III.

Στην τηλεόραση, είναι ιδιαίτερα γνωστός από τον ρόλο του Ian Garvey στο The Blacklist του NBC, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Raymond Reddington του James Spader. Υπήρξε επίσης βασικό μέλος του καστ του Alcatraz του J.J. Abrams, στον ρόλο του Warden Edwin James, ενώ εμφανίστηκε ως Allfather D’Aronique στη σειρά Preacher του AMC.

Στις τηλεοπτικές του συμμετοχές περιλαμβάνονται ακόμη οι σειρές For All Mankind, 11.22.63, TURN: Washington’s Spies, Mom, Once Upon a Time και Twin Peaks.

Απόφοιτος της Royal Academy of Dramatic Art (RADA) του Λονδίνου, ο Coyne έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες.

Τώρα, έπειτα από μια διαδρομή που ξεκίνησε στην Κύπρο και έφτασε μέχρι έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά, επιστρέφει στο νησί για να συναντήσει το κοινό του Cyprus Comic Con.

Meet & Greet με τον Jonny Coyne

Οι επισκέπτες του Cyprus Comic Con 2026 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον Jonny Coyne μέσα από ειδικά Meet & Greet sessions.

Για φωτογραφία ή αυτόγραφο θα απαιτείται Special Guest Token αξίας €20, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για μία φωτογραφία με τον ηθοποιό είτε για ένα αυτόγραφο.

Κάθε token καλύπτει μία μόνο από τις δύο επιλογές και θα μπορεί να προαγοραστεί μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης. Οι ώρες των Meet & Greet sessions θα ανακοινωθούν πιο κοντά στις ημερομηνίες του φεστιβάλ.

Διεθνές line-up

Ο Jonny Coyne προστίθεται σε ένα ήδη πλούσιο διεθνές line-up ηθοποιών, καλλιτεχνών, voice actors, μουσικών και cosplayers.

Από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης θα δώσει επίσης το «παρών» ο Σκωτσέζος ηθοποιός Clive Russell, γνωστός ως Ser Brynden “The Blackfish” Tully στο Game of Thrones και ως Crocus στο live-action One Piece του Netflix.

Από τον χώρο των comics συμμετέχουν ο Κουβανοαμερικανός illustrator και creator Ulises Fariñas, με δουλειά σε τίτλους όπως Star Wars και Dungeons & Dragons, καθώς και ο βραβευμένος με Eisner δημιουργός και πρώην editor του Heavy Metal, Chris Thompson.

Στο διεθνές cosplay line-up βρίσκονται ήδη ο Γάλλος costume designer και creator Yannis Ammar, ο διεθνώς αναγνωρισμένος cosplayer Taryn και ο Leon Chiro, Cosplay Ambassador του Cyprus Comic Con.

Η μουσική θα έχει επίσης έντονη παρουσία στη φετινή διοργάνωση, με τον Ιταλό τραγουδιστή, συνθέτη και παραγωγό Dave Rodgers, γνωστό από το Eurobeat και τη σύνδεσή του με το anime Initial D, να εμφανίζεται ζωντανά στη σκηνή.

Μαζί του θα βρίσκεται ο Ιταλός σαξοφωνίστας και “Nerdophonist” Gax Win, με πρόγραμμα που συνδυάζει σαξόφωνο, anime, gaming και pop-culture μουσική.

Οι gamers θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να συναντήσουν τρεις από τις φωνές του RPG Clair Obscur: Expedition 33: τον Maxence Cazorla ως Esquie, τον Rich Keeble ως Monoco και την Kirsty Rider ως Lune.

Νέοι διεθνείς Special Guests αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Έναρξη την Παρασκευή με ζωντανή μουσική

Το Cyprus Comic Con 2026 ανοίγει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με την επίσημη τελετή έναρξης και το μεγάλο festival kick-off.

Η πρώτη ημέρα θα έχει περισσότερο φεστιβαλικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, με ζωντανή μουσική, performances, wrestling και δραστηριότητες, καθώς και την επιστροφή του NomNomNomiCon, του food festival του Cyprus Comic Con.

Το Σάββατο και την Κυριακή η διοργάνωση περνά στην πλήρη μορφή της, με τους εσωτερικούς εκθεσιακούς χώρους να προστίθενται στο πρόγραμμα.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν comics και artists, Special Guests και Meet & Greets, διαγωνισμούς cosplay και βιντεοπαιχνιδιών, tabletop gaming και TCGs, κινηματογραφικό φεστιβάλ, STEM και οικογενειακές δραστηριότητες, καταστήματα, wrestling, μεσαιωνικές εμπειρίες, ζωντανή μουσική, φεστιβάλ φαγητού, εργαστήρια και δράσεις κοινοτήτων.

Το Cyprus Comic Con 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, στη Λευκωσία.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου: Opening Ceremony & Festival Kick-Off

Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου: Full Cyprus Comic Con

Περισσότερες ανακοινώσεις για Special Guests και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης.