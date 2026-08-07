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«Μαχαλεπί Φεστ»:Ο Αμίαντος γιορτάζει το πιο γλυκό έδεσμα του κυπριακού καλοκαιριού
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.08.2026 17:15
«Μαχαλεπί Φεστ»:Ο Αμίαντος γιορτάζει το πιο γλυκό έδεσμα του κυπριακού καλοκαιριού

Το 2ο Φεστιβάλ Μαχαλεπιού θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εργαστήρια, πεζοπορία και δράσεις για όλη την οικογένεια.

Ο Αμίαντος, το ιστορικό ορεινό χωριό της Λεμεσού, ετοιμάζεται να υποδεχθεί για δεύτερη χρονιά το «Μαχαλεπί Φεστ», μια γιορτή αφιερωμένη σε ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά γλυκά του κυπριακού καλοκαιριού. Στις 8 και 9 Αυγούστου, το Πάρκο Χατζηκτωρή θα γεμίσει αρώματα, μουσικές, παραδοσιακές γεύσεις και πολιτιστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμιάντου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Αμιάντου, με στόχο να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς της ορεινής Λεμεσού. Καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου, ο χώρος θα είναι ανοικτός από τις 11:00, προσφέροντας καφέ, παγωτό και βόλτες με το παραδοσιακό τρενάκι για τα παιδιά.

Το Σάββατο 8 Αυγούστου το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική από τον DJ Mele, ζωντανή ραδιοφωνική σύνδεση, κέρασμα μαχαλεπιού, πεζοπορία στο μονοπάτι «Λούματα των Αετών», τσιαττιστά από τους «Έτους Πάλε», εντυπωσιακό Drone Light Show, παραδοσιακούς χορούς και μεγάλο λαϊκό πρόγραμμα με τους Σάββα Μπαέτα, Νίκο Βεζιράκη, Εύρω Αντωνίου και Νάταλη Ηρωδώτου. Από τις 17:00 η είσοδος θα είναι €5.

Την Κυριακή 9 Αυγούστου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εργαστήρι παρασκευής μαχαλεπιού με δωρεάν κέρασμα, να συμμετάσχουν σε παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού, να απολαύσουν τσιαττιστά, καθώς και ένα πλούσιο παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με τον Στέφανο Πελεκανή, την Αρετή Κετιμέ και τους «Μινωίτες» από την Κρήτη, το οποίο θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακό γλέντι.

Περισσότερο από μια γιορτή γεύσης, το «Μαχαλεπί Φεστ» αποτελεί μια ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία, την παράδοση και τη φιλοξενία του Αμιάντου, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό πλούτο της κυπριακής υπαίθρου μέσα από μουσική, γαστρονομία και βιωματικές εμπειρίες.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Μαχαλεπί Φεστ
μαχαλεπί
Αμίαντος
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