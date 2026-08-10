«Rhythms of Rajasthan»: Χορός, μουσική και χρώματα από την Ινδία σε Λευκωσία και Λεμεσό

Εκδήλωση αφιερωμένη στην παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του Ρατζαστάν θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Αυγούστου σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Rhythms of Rajasthan» θα παρουσιάσει στο κυπριακό κοινό παραδοσιακούς χορούς, ζωντανή μουσική και τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα κοστούμια της περιοχής, μέσα από τις εμφανίσεις της γνωστής Rakhi Sapera και του συγκροτήματός της.

Η πρώτη παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία, από τις 19:30 μέχρι τις 21:30. Οι θεατές καλούνται να προσέλθουν μέχρι τις 19:00.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, η παράσταση μεταφέρεται στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στο Λανίτειο Θέατρο, επίσης από τις 19:30 μέχρι τις 21:30.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προηγούμενη εγγραφή. Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες και θα παραχωρούνται με σειρά προσέλευσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται ύστερα από πρόσκληση του Ύπατου Αρμοστή κ. Manish και φιλοδοξεί να μεταφέρει στο κοινό της Κύπρου τον ρυθμό, την ενέργεια και τη ζωντανή πολιτιστική παράδοση του Ρατζαστάν.