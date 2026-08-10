Το Agrofest επιστρέφει στις Πλάτρες για τρεις ημέρες μουσικής και υπαίθριων εκδηλώσεων

Για έκτη συνεχή χρονιά, η Agro Cyprus διοργανώνει το Agrofest, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου στο Platres Arena, στις Πλάτρες.

Το τριήμερο φεστιβάλ, που πραγματοποιείται στην ορεινή περιοχή του Τροόδους, συνδυάζει μουσικές εκδηλώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και ψυχαγωγία, αξιοποιώντας το φυσικό τοπίο της περιοχής.

Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στις 19:30, με υπαίθριο κινηματογράφο. Η βραδιά συμπίπτει με την κορύφωση της βροχής διαττόντων των Περσείδων, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει προβολή κάτω από τον έναστρο ουρανό, ενώ στον χώρο θα λειτουργούν σημεία εστίασης.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, από τις 17:00, τη σκυτάλη παίρνει το The Urban Leggo, με προσκεκλημένη τη διεθνούς φήμης DJ DJ Val, η οποία θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με urban, dance και διεθνείς μουσικές επιλογές.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή 16 Αυγούστου, από τις 16:00, με το μουσικό event Άσπρος Πάτος, αφιερωμένο στο ελληνικό ρεπερτόριο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν DJs και μουσικοί από την Κύπρο και την Ελλάδα, με live εμφανίσεις που θα διαρκέσουν έως αργά το βράδυ.

Τα τελευταία χρόνια, το Agrofest έχει καθιερωθεί ως μία από τις καλοκαιρινές διοργανώσεις της ορεινής Κύπρου, προσελκύοντας επισκέπτες που συνδυάζουν τη μουσική εμπειρία με το φυσικό περιβάλλον του Τροόδους.

Πληροφορίες