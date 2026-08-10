«Οι Μύθοι της Κύπρου» ταξιδεύουν στην Αγία Νάπα

Οι μύθοι, οι θρύλοι και οι παραδόσεις της Κύπρου συνεχίζουν το ταξίδι τους και κάνουν σταθμό στην Αγία Νάπα, μέσα από την έκθεση «Οι Μύθοι της Κύπρου», παραγωγής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Η έκθεση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, φιλοξενείται από την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» στους Μουσειακούς Χώρους του Μεσαιωνικού Μοναστηριού Αγίας Νάπας και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, για να γνωρίσουν την Κύπρο μέσα από τη μυθολογία, τις παραδόσεις και τη συλλογική πολιτιστική της μνήμη.

"Μέσα από μια σύγχρονη και βιωματική εκθεσιακή εμπειρία, οι επισκέπτες ταξιδεύουν σε γνωστές, αλλά και λιγότερο γνωστές γωνιές του νησιού μας, συναντούν μυθικές μορφές και παράξενα πλάσματα, ανακαλύπτοντας μαγικούς τόπους που εξακολουθούν να υπάρχουν από τις αφηγήσεις του λαού μας. Ιστορίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά αποκτούν νέα μορφή και μας θυμίζουν ότι οι μύθοι δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν", σημειώνεται.

Η έκθεση αποτελεί συνέχεια της ομώνυμης οπτικοακουστικής σειράς του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και αξιοποιεί σύγχρονα εκφραστικά και τεχνολογικά μέσα, μεταφέροντας τον επισκέπτη σε έναν κόσμο μοναδικό.

Θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.

Οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00 και 17:00-19:00 και Σάββατο-Κυριακή 16:00-20:00, κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

(ΚΥΠΕ/ΚΧΡ/ΓΒΑ)