Ο Vincent Regan του «One Piece» έρχεται στο Cyprus Comic Con 2026

Ο Βρετανός ηθοποιός Vincent Regan είναι ο νέος special guest του Cyprus Comic Con 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, στη Λευκωσία.

Ο Regan είναι ιδιαίτερα γνωστός στο διεθνές κοινό από τον ρόλο του Vice Admiral Monkey D. Garp στη live-action μεταφορά του One Piece από το Netflix, ενώ η κινηματογραφική και τηλεοπτική του διαδρομή περιλαμβάνει συμμετοχές σε αρκετές δημοφιλείς παραγωγές.

Στον κινηματογράφο έχει υποδυθεί, μεταξύ άλλων, τον Εύδωρο, υπαρχηγό του Αχιλλέα, στην Τροία (Troy), καθώς και τον Αρτέμιο στους 300 του Zack Snyder. Έχει επίσης εμφανιστεί ως βασιλιάς Άτλαν στο Aquaman and the Lost Kingdom, ως βασιλιάς Κηφέας στο Clash of the Titans και ως Δούκας Hammond στο Snow White and the Huntsman.

Πιο πρόσφατα πέρασε και από το Westeros, στον ρόλο του Ser Rickard Thorne στο House of the Dragon του HBO.

Από το «Game of Thrones» μέχρι το «Clair Obscur»

Ο Vincent Regan προστίθεται σε ένα ήδη πολυσυλλεκτικό line-up διεθνών προσκεκλημένων για τη διοργάνωση του 2026.

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που έχουν ήδη ανακοινωθεί βρίσκεται ο Κύπριος Jonny Coyne, γνωστός από παραγωγές όπως The Penguin και Ma Rainey’s Black Bottom, καθώς και ο Clive Russell, με εμφανίσεις στα Game of Thrones, Sherlock Holmes και στη live-action εκδοχή του One Piece.

Από τον κόσμο του Clair Obscur: Expedition 33 θα βρεθούν στην Κύπρο οι voice actors Maxence Cazorla, Rich Keeble και Kirsty Rider, ενώ από τον χώρο των comics και της εικονογράφησης έχουν ανακοινωθεί οι Ulises Fariñas και Chris Thompson, ο οποίος έχει τιμηθεί με Eisner Award.

Στο cosplay πρόγραμμα θα συμμετάσχουν οι Yannis Ammar, Taryn Cosplay και Leon Chiro.

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση θα έχει και η μουσική. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκεται ο Hiroki Takahashi, ο αυθεντικός ερμηνευτής του «Makafushigi Adventure!», του εμβληματικού opening theme του Dragon Ball. Μαζί του έχουν ανακοινωθεί ο Dave Rodgers, συνδεδεμένος όσο λίγοι με τον ήχο του Eurobeat και το Initial D, καθώς και ο Ιταλός «Nerdophonist» Gax Win.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το line-up δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς νέοι special guests και δράσεις αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Meet & Greet με τον Vincent Regan

Οι επισκέπτες θα μπορούν να συναντήσουν τον Vincent Regan στα προγραμματισμένα Meet & Greet sessions και να αποκτήσουν αυτόγραφο ή να φωτογραφηθούν μαζί του.

Για κάθε αυτόγραφο ή φωτογραφία/selfie απαιτείται ένα Special Guest Meet & Greet Token, αξίας €20. Τα ίδια tokens μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κατά τις αντίστοιχες ώρες συναντήσεων, και με άλλους συμμετέχοντες special guests, μεταξύ των οποίων οι Jonny Coyne, Clive Russell, Maxence Cazorla, Rich Keeble, Kirsty Rider και Hiroki Takahashi.

Κάθε token αντιστοιχεί σε ένα αυτόγραφο ή μία φωτογραφία/selfie με έναν συμμετέχοντα special guest.

Από cosplay και gaming μέχρι κινηματογράφο

Πέρα από τις συναντήσεις με τους προσκεκλημένους, το Cyprus Comic Con επιστρέφει με το γνώριμο πολυσυλλεκτικό του πρόγραμμα, απλωμένο στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης.

Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει τοπικούς και διεθνείς artists, illustrators και δημιουργούς comics, διαγωνισμούς cosplay, με το Cyprus Comic Con Masquerade και το Mediterranean Cosplay Championship, κινηματογραφικές προβολές και δράσεις, gaming tournaments και challenges, καθώς και ειδικό Kids Zone.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και performances, μεσαιωνικές δραστηριότητες και επιδείξεις, επιτραπέζια παιχνίδια, δράσεις STEM και ζωντανό pro wrestling.

Θα επιστρέψει επίσης το NomNomNomicon Food Festival, ενώ στον εμπορικό χώρο της διοργάνωσης οι επισκέπτες θα μπορούν να βρουν comics, collectibles, figures, games, merchandise, ρούχα και άλλα αντικείμενα από τον κόσμο της pop κουλτούρας.

Εισιτήρια

Τα εισιτήρια για το Cyprus Comic Con 2026 είναι ήδη διαθέσιμα. Το ημερήσιο εισιτήριο κοστίζει €15, ενώ το εισιτήριο για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο €20.

Διατίθενται επίσης, σε περιορισμένο αριθμό, Early Access Ticket στα €35, με πρόσβαση και τις δύο ημέρες από τις 09:00, καθώς και Early Access Bundle στα €50, το οποίο περιλαμβάνει και το επίσημο T-shirt της διοργάνωσης.

Το VIP Ticket, αξίας €100, περιλαμβάνει early access, το επίσημο T-shirt του Cyprus Comic Con 2026, τρία Special Guest Meet & Greet Tokens και VIP/collectible lanyard.

Cyprus Comic Con 2026

2–4 Οκτωβρίου 2026

Κρατική Έκθεση Κύπρου, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Cyprus Comic Con.