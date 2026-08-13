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Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου η έκθεση «Temporary Forever» στο Almyra
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 13.08.2026 09:06
Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου η έκθεση «Temporary Forever» στο Almyra

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται ακριβώς αυτή η συνθήκη της επανάληψης και της επιστροφής. Το καλοκαίρι λειτουργεί ως αφετηρία για έναν στοχασμό γύρω από το προσωρινό και το διαρκές, καθώς επιστρέφει κάθε χρόνο γνώριμο, αλλά ποτέ απολύτως ίδιο.

Σηματοδοτώντας δέκα χρόνια δημιουργικής συνεργασίας, η isnotgallery και το Almyra Hotel παρουσιάζουν την ομαδική εικαστική έκθεση «Προσωρινά για Πάντα | Temporary Forever», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου.

Η φετινή έκθεση αποτελεί τον δέκατο σταθμό μιας συνεργασίας που έχει πλέον καθιερωθεί ως σταθερό καλοκαιρινό ραντεβού, φέρνοντας κάθε χρόνο τη σύγχρονη τέχνη στους χώρους του ξενοδοχείου στην Πάφο.

Στον πυρήνα του «Temporary Forever» βρίσκεται ακριβώς αυτή η συνθήκη της επανάληψης και της επιστροφής. Το καλοκαίρι λειτουργεί ως αφετηρία για έναν στοχασμό γύρω από το προσωρινό και το διαρκές, καθώς επιστρέφει κάθε χρόνο γνώριμο, αλλά ποτέ απολύτως ίδιο.

Όπως σημειώνεται στο σκεπτικό της έκθεσης, κάθε καλοκαίρι «έρχεται σαν να ήταν η πρώτη φορά και φεύγει σαν να ήταν η τελευταία». Η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση παραλληλίζεται με τη φύση του ίδιου του έργου τέχνης, το οποίο γεννιέται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, φιλοδοξώντας, ωστόσο, να τις υπερβεί και να διατηρήσει τη σημασία του πέρα από τη στιγμή της δημιουργίας του.

Έτσι, το προσωρινό δεν αντιμετωπίζεται ως το αντίθετο του διαρκούς, αλλά ως ένας τρόπος μέσα από τον οποίο η διάρκεια αποκτά νόημα. Η δεκαετής παρουσία της έκθεσης στο Almyra ενισχύει αυτή τη θεματική, μετατρέποντας ένα καλοκαιρινό, εξ ορισμού παροδικό γεγονός σε μια επαναλαμβανόμενη πολιτιστική συνάντηση.

Η έκθεση «Προσωρινά για Πάντα | Temporary Forever» εγκαινιάστηκε στις 25 Ιουλίου και φιλοξενείται στο Almyra Hotel μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου.

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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ
Isnotgallery
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