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Η Φιλαρμονική Λεμεσού επιστρέφει στο «Οκτάγωνο» για έξι απογεύματα
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 13.08.2026 10:33
Η Φιλαρμονική Λεμεσού επιστρέφει στο «Οκτάγωνο» για έξι απογεύματα

© Δήμος Λεμεσού.

Το πρόγραμμα αρχίζει σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, με το Σεξτέτο Πνευστών (Sextet Winds) της Φιλαρμονικής, το οποίο αποτελείται από έμπειρους εκπαιδευτές και ενεργούς μουσικούς της Ορχήστρας.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λεμεσού επιστρέφει τον Αύγουστο στο «Οκτάγωνο» του Δημόσιου Κήπου, αναβιώνοντας μια παλαιότερη μουσική παράδοση της πόλης μέσα από έξι απογευματινές εμφανίσεις με ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα αρχίζει σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, με το Σεξτέτο Πνευστών (Sextet Winds) της Φιλαρμονικής, το οποίο αποτελείται από έμπειρους εκπαιδευτές και ενεργούς μουσικούς της Ορχήστρας.

Το σύνολο θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με γνωστές μελωδίες και έργα για πνευστά, σηματοδοτώντας την επιστροφή της μουσικής στο «Οκτάγωνο» και στον Δημόσιο Κήπο.

Σύμφωνα με τον Δήμο Λεμεσού, στόχος της σειράς είναι η αναβίωση μιας από τις αγαπημένες παραδόσεις της πόλης και η δημιουργία ενός ανοικτού χώρου πολιτισμού, περιπάτου και συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Πληροφορίες

Συναυλίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δ. Λεμεσού

Ημερομηνίες: 13, 18, 20, 23, 27 και 30 Αυγούστου 2026

Ώρα: 18.15-20.00

Χώρος: «Οκτάγωνο», Δημόσιος Κήπος Λεμεσού

Είσοδος: Ελεύθερη

May be an image of trumpet, saxophone, clarinet and text that says "2 PUAL ФyAAPИMOΝ-Aи A ΕKΑ HOYAEMEL 190B ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Μουσικά απογεύματα ο Δήμος Λεμεσού σας προσκαλεί σε έξι απογευματινές μουσικές εμφανίσεις της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεμεσού. 20 23 27 30 Αυγούστου 2026 18:15 18:15-20:00 20:00 <<Οκτάγωνο>> Δημόσιος Κήπος Λεμεσού ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ"

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ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
Δήμος Λεμεσού
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
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