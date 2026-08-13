«Μια πόλη μαγική» στην Αγλαντζιά με τραγούδια των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου και Λοΐζου

Μια μουσική περιπλάνηση στο ελληνικό ρεπερτόριο των δεκαετιών του ’60 και του ’70 φέρνει στην Αγλαντζιά η συναυλία «Μια πόλη μαγική», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Νύχτες Καλοκαιριού 2026» του Δήμου Λευκωσίας.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου, με τους Καίτη Οικονομίδου, Αλέξανδρο Φωκά και Παναγιώτη Κλείτου να ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του κλασικού ελληνικού ρεπερτορίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, ανάμεσά τους ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Μάνος Λοΐζος, σε μια βραδιά που κινείται ανάμεσα στη νοσταλγία και στις μελωδίες μιας άλλης εποχής.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Νύχτες Καλοκαιριού 2026» που διοργανώνει ο Δήμος Λευκωσίας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Πληροφορίες

«Μια πόλη μαγική» στις Νύχτες Καλοκαιριού

Ημερομηνία: Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026

Ώρα: 20.00

Χώρος: Πλατεία, Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί – Ανδρέας Πέτρου», Αγλαντζιά

Είσοδος: Ελεύθερη