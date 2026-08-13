Οι «Επτά επί Θήβας» της Λέας Μαλένη επιστρέφουν για μία επιπλέον παράσταση

Μετά τις καλοκαιρινές παραστάσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό, οι «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Λέας Μαλένη, επιστρέφουν για μία επιπλέον παρουσίαση την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Αμφιθέατρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ της Σχολής Τυφλών, στη Λευκωσία.

Η παραγωγή της Θεατρικής Ομάδας Persona δημιουργήθηκε για το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2026 και επιχειρεί μια σύγχρονη ανάγνωση της τελευταίας τραγωδίας του θηβαϊκού κύκλου του Αισχύλου.

Στους «Επτά επί Θήβας», ο Αισχύλος αφηγείται την αδελφοκτόνο σύγκρουση των γιων του Οιδίποδα. Ο Πολυνείκης, επικεφαλής του αργίτικου στρατού, διεκδικεί τον θρόνο της Θήβας από τον αδελφό του Ετεοκλή, οδηγώντας τους δύο άνδρες σε μια σύγκρουση όπου η εκδίκηση γεννά νέα βία και ο κύκλος του αίματος επιστρέφει στην ίδια την οικογένεια.

Στη σκηνοθετική της προσέγγιση, η Λέα Μαλένη φέρνει τον αρχαίο μύθο σε διάλογο με το παρόν, εστιάζοντας στον φόβο, το τραύμα και τον εμφύλιο σπαραγμό. Η παράσταση αντλεί από τον μύθο, την Ιστορία και τη συλλογική μνήμη για να μιλήσει για έναν κόσμο όπου οι αδελφοκτόνες συγκρούσεις εξακολουθούν να επαναλαμβάνονται και τα όρια ανάμεσα στον θύτη και το θύμα γίνονται συχνά δυσδιάκριτα.

Επτά γλώσσες επί σκηνής

Κεντρικό στοιχείο της δραματουργίας αποτελεί η πολυγλωσσία της παράστασης. Επτά διαφορετικές γλώσσες ακούγονται ζωντανά επί σκηνής, μεταξύ των οποίων αραβικά, φαρσί, σομαλικά, χίντι και σέρβικα.

Η επιλογή των γλωσσών συνδέεται με τόπους και κοινωνίες που έχουν βιώσει ή εξακολουθούν να βιώνουν πολέμους, εμφύλιες συγκρούσεις, ξεριζωμό και συλλογικό τραύμα. Δεν χρησιμοποιούνται απλώς ως ηχητικό ή αισθητικό στοιχείο, αλλά εντάσσονται οργανικά στη δραματουργία, μεταφέροντας τις φωνές ανθρώπων που βιώνουν τη σύγκρουση, την απώλεια, τον φόβο και την προσφυγιά.

Η παράσταση παρουσιάζεται με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους, έχει διάρκεια 75 λεπτά και είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 12 ετών.

Οι συντελεστές

Τη μετάφραση υπογράφει ο Γιώργος Μπλάνας και τη σκηνοθεσία η Λέα Μαλένη, η οποία έχει αναλάβει και τη δραματουργική επεξεργασία μαζί με την Έλενα Τριανταφυλλοπούλου.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Γιώργου Γιάννου, η μουσική του Σπύρου Καλλιβωκά, η κίνηση του Παναγιώτη Τοφή και ο σχεδιασμός φωτισμού του Νίκου Μυλωνά. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Κατερίνα Παπαγεωργίου.

Για τις διαφορετικές γλώσσες της παράστασης συνεργάστηκαν οι Kamal Eldin Salah (αραβικά), Almas Aadan Abdulle (σομαλικά), Raamaakrisshnan Nenmeli (χίντι), Afsaneh Fasihi και Maryam Edalati (φαρσί) και Ντράγκανα Κωνσταντίνου Μαρκόβ (σέρβικα).

Στη διανομή συμμετέχουν οι Γιάννης Καραούλης, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Μαρίνα Μανδρή, Μυρσίνη Χριστοδούλου, Άννα Γιαγκιώζη, Βασίλης Μιχαήλ, Σεμέλη Κυριαζή, Φρειδερίκη Τομπάζου και Αντώνης Ακρίτοβ.

Συμμετέχουν επίσης τα παιδιά Σόλων Δελλαπόρτα και Δαμιανός Κουσιάππας, ενώ επί σκηνής βρίσκονται οι μουσικοί Νατάσα Χατζηανδρέου και Αννίτα Σκουτέλλα.

Οι φωτογραφίες της παραγωγής είναι του Παύλου Βρυωνίδη.

Η παράσταση δημιουργήθηκε για το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2026 και επιχορηγήθηκε από το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και το Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ.

Πληροφορίες

«Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου | Θεατρική Ομάδα Persona