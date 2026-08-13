Βραδιά αστρονομίας κάτω από την Αυγουστιάτικη πανσέληνο στο Αρχαίο Ιδάλιο

Μια βραδιά αφιερωμένη στον νυχτερινό ουρανό διοργανώνεται την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 στον Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου, συνδυάζοντας την αστρονομία με την ιστορία και τη μουσική.

Τη «Βραδιά Αστρονομίας κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο» διοργανώνουν οι Αμαζόνες της Κύπρου DOP #453, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αστρονομίας και τον Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου.

Η εκδήλωση αρχίζει στις 19.30 και δίνει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον νυχτερινό ουρανό μέσα από σύντομες επιστημονικές παρουσιάσεις και παρατήρηση της Σελήνης με τηλεσκόπια, με φόντο τον αρχαιολογικό χώρο.

Αστρονομία, ιστορία και μουσική

Το πρόγραμμα αρχίζει με καλωσόρισμα και παρουσίαση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αστρονομίας, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση.

Στις 20.30 οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στον λόφο του Αρχαίου Ιδαλίου, όπου θα πραγματοποιηθεί παρατήρηση της Σελήνης μέσα από τηλεσκόπια, υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 23.00.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να έχει μαζί του πτυσσόμενη καρέκλα, ενώ συστήνεται η χρήση χαμηλών και άνετων παπουτσιών, κατάλληλων για τη μετάβαση και την παραμονή στον λόφο του Αρχαίου Ιδαλίου.

Την εκδήλωση στηρίζουν το Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης, BOUTARI, Αγρός, Alion και το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Πληροφορίες

Βραδιά Αστρονομίας κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο

Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026

Ώρα: 19.30-23.00

Χώρος: Μουσείο και Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίου Ιδαλίο