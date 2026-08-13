Η παράσταση θεάτρου σκιών «Μια Βαλίτσα Κύπρος» ταξιδεύει στους Αγίους Βαβατσινιάς και Πολύστυπο

Μια ξεχωριστή παράσταση θεάτρου σκιών, με τίτλο «Μια Βαλίτσα Κύπρος», προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στα χωριά Αγίους Βαβατσινιάς και Πολύστυπο, σε ένα ταξίδι στις μνήμες, τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου.

Η ιστορία ξεκινά όταν μια παλιά βαλίτσα ανοίγει ύστερα από 51 χρόνια, αποκαλύπτοντας αναμνήσεις από την Αμμόχωστο, την Κερύνεια, τη Μόρφου και το Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Μέσα από χειροποίητες φιγούρες, ζωγραφισμένες διαφάνειες θεάτρου σκιών και τρισδιάστατα σκηνικά, ζωντανεύουν εικόνες μιας άλλης εποχής, αναδεικνύοντας στοιχεία της κυπριακής παράδοσης.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν αντικείμενα και σύμβολα της λαϊκής ζωής, όπως η τατσιά των βρακάδων της Μεσαορίας, το δρεπάνι, ένα μαντήλι από την Καρπασία και τα «Περιστέρια της Ελπίδας». Την αφήγηση συνοδεύει ζωντανή μουσική με αγαπημένα κυπριακά τραγούδια, μεταξύ των οποίων «Το Τέρτιν της Καρτούλλας», «Πορτοκαλιά του Καραβά», «Το Γιασεμί» και «Στείλε με μάνα στο νερό».

Η παράσταση ολοκληρώνεται με το βιωματικό εργαστήρι «Η φιγούρα που θυμάται», δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τέχνη του θεάτρου σκιών και να προσεγγίσουν δημιουργικά την πολιτιστική μνήμη και την ιστορία του τόπου.

Τη σύλληψη, το σενάριο, την ερμηνεία ως φιγουροπαίκτρια και την εμψύχωση του εργαστηρίου υπογράφει η Ελένη Παπαχριστοφόρου. Ο Ιάκωβος Κουσιάππας έχει την ευθύνη της ζωντανής μουσικής, της μουσικής επιμέλειας, της σύνθεσης, της ηχοληψίας και του φωτισμού, ενώ ο Παύλος Κουσιάππας συμμετέχει ως βοηθός φιγουροπαίκτης, κατασκευαστής των φιγούρων του θεάτρου σκιών και υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άγιοι Βαβατσινιάς

16 Αυγούστου 2026 στις 11:00 στο Δημοτικό Σχολείο

Πολύστυπος

18 Αυγούστου 2026 στις 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο

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