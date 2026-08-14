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«Chain Reaction: One Place After the Other»: Η διαρκώς μεταβαλλόμενη Λεμεσός στην επόμενη δράση του theYard.Residency.26
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 14.08.2026 10:18
«Chain Reaction: One Place After the Other»: Η διαρκώς μεταβαλλόμενη Λεμεσός στην επόμενη δράση του theYard.Residency.26

Η εικαστικός Χριστίνα Παπακυριακού παρουσιάζει στο Ξυδάδικο της Λεμεσού μια εγκατάσταση με συμμετοχικά και επιτελεστικά στοιχεία, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26.

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει την επόμενη δράση του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26, φιλοξενώντας στο Ξυδάδικο την εγκατάσταση Chain Reaction: One Place After the Other της εικαστικού Χριστίνας Παπακυριακού.

Πρόκειται για μια εγκατάσταση με συμμετοχικά και επιτελεστικά στοιχεία, η οποία διερευνά την απώλεια του χώρου και την κατεδάφιση, από τις καθημερινές μεταβολές του αστικού τοπίου μέχρι την εμπειρία της αναγκαστικής μετατόπισης.

Αντλώντας έμπνευση από τη συνεχή ανοικοδόμηση της Λεμεσού, το έργο προσεγγίζει την έννοια του «τόπου» ως κάτι ασταθές και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Χειροποίητα ντόμινο λειτουργούν ως φορείς μνήμης και μετάβασης, δημιουργώντας μια εύθραυστη αλυσίδα όπου η μεταβολή ενός στοιχείου επηρεάζει αναπόφευκτα το επόμενο.

Η ίδια η καλλιτέχνιδα ενεργοποιεί αρχικά την εγκατάσταση μέσα από μια performance, ενώ στη συνέχεια το κοινό καλείται να αλληλεπιδράσει με το έργο και να συμμετάσχει στη διαδικασία μεταμόρφωσής του.

INFO: Παρασκευή 28 Αυγούστου, 20:30 (performance) | Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Αυγούστου, 17:00-22:00 | Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, Λεμεσός | Είσοδος ελεύθερη | Πληροφορίες: 99 380483.

 

 

 

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ΛΕΜΕΣΟΣ
Παρουσίαση
theYard.Residency
πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών
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