«Η Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» της Άλκης Ζέη ανεβαίνει στο Ριάλτο

Ύστερα από τρεις συνεχόμενες χρονιές παραστάσεων στην Ελλάδα και παρουσιάσεις στο εξωτερικό, «Η Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» της Άλκης Ζέη έρχεται στην Κύπρο, για μία παράσταση στις 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο.

Η Γιασεμί Κηλαηδόνη, υποψήφια για το Βραβείο Ερμηνείας «Κάρολος Κουν», αναλαμβάνει τον εκατόλεπτο μονόλογο που διατρέχει τρεις ταραγμένες δεκαετίες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, σε σκηνοθεσία Φώτη Μακρή. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που το εμβληματικό αυτό μυθιστόρημα παρουσιάζεται επί σκηνής.

Λίγα λόγια για την πλοκή

Η κεντρική ηρωίδα, η «αρραβωνιαστικιά», καταφεύγει στη μνήμη. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αφηγηθεί την εμπειρία της αλλά και την εμπειρία της γενιάς της, προσπαθώντας να βρει το νόημα της Ιστορίας.

Σ’ όλη αυτή την διαδρομή, η ηρωίδα αναπλάθει εμπειρίες από την προπολεμική Ελλάδα, από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, από την Κατοχή, την Αντίσταση, τον Εμφύλιο, τη μετεμφυλιακή περίοδο και τη Χούντα των Συνταγματαρχών, αλλά και από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα (μετανάστευση, πολυπολιτισμικές κοινωνίες κ.ά.).

Η διασκευή του μυθιστορήματος, που έχει γίνει από τον Φώτη Μακρή, την Κλεοπάτρα Τολόγκου και τη Στέλλα Κρούσκα, πλέκεται στον διπλό ιστό της προσωπικής και της συλλογικής περιπέτειας.

Πρόσωπα κοινά, αθέλητοι πρωταγωνιστές ή ανίδεοι κομπάρσοι του δράματος: Αντίσταση, εμφύλιος, διώξεις. Μεγάλα οράματα και διαψεύσεις, διάλυση πολλών ψευδαισθήσεων. Η Ελλάδα, ο κόσμος.

Σ’ ένα μεταίχμιο της ζωής της και της πρόσφατης ιστορίας μας –στη διάρκεια της δικτατορίας– η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, ανασύροντας τις μνήμες της πετράδι-πετράδι, συνθέτει το ψηφιδωτό της τριακονταετίας.

Δείτε το trailer της παράστασης:

Τι γράφτηκε για την παράσταση

«…Μια μνημειώδης παράσταση που πρέπει να την δουν όλοι. Η Γιασεμί Κηλαηδόνη υποκριτικά ξεπερνά κάθε μέτρο. Περνά από όλα τα ηλικιακά στάδια, τα στάδια ωρίμανσης της ηρωίδας. Είναι εκπληκτικό και τιτάνιο έργο πως η Γιασεμί Κηλαηδόνη μπόρεσε να αποδώσει όλο το έργο της Ζέη. Η σκηνοθεσία του Φώτη Μακρή επικεντρώθηκε στο ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων, που αναβιώνουν όλοι μέσα από τη φωνή της ηθοποιού του και τις εσωτερικές τους συγκρούσεις. Ένα πολιτισμικό διαμάντι από τον Φώτη Μακρή και την Γιασεμί Κηλαηδόνη!.... [Μαρία Μαρή - “Catisart” – 28/1/2025]

«…Η ερμηνεία από τη Γιασεμί Κηλαηδόνη είναι ένας άθλος. Δίνει τον ρόλο δωρικά, με το σώμα και με την ψυχή, σμιλεύοντας αδρά σε σκληρό υλικό την όψη και την κόψη μιας δυνατής και ευαίσθητης ταυτόχρονα γυναίκας, που πέρασε μέσα από φωτιά και πάγο αντέχοντας τα πάντα. Η διδασκαλία του Φώτη Μακρή λαξεύει τον λόγο σε ορθή γωνία, «παντρεύοντάς» τον με την κίνηση, πλάθοντας τις μορφές του, αόρατες και ορατές, σύμφωνα με την οικεία φύση του έργου….» [Λέανδρος Πολενάκης – ‘’Αυγή’’ – 9/3/2025]

«…Η Γιασεμί Κηλαηδόνη απόλυτα κάτοχος των εκφραστικών της μέσων, δεν χάνει μήτε στιγμή τη σύνδεση με την εσωτερική της φωνή, μεταφέροντας έναν ολάκερο κόσμο στο έκθαμβο κοινό. Αυτή η πραγματικά ανατριχιαστική παράσταση, αποδίδει ιστορική αλλά και αισθητική Δικαιοσύνη…» [Δρ. Κωνσταντίνος Μπούρας - «Περί ου» - 1/6/2024]

«…Εκατό λεπτά αμιγούς μονολόγου … ένας άθλος πραγματικός! Σ’ ένα γεμάτο θέατρο που κρατούσε την ανάσα του.…» [Στεφανία Τσουπάκη – «Quinta-theater.gr» - 30/5/2024]

«…Μία παράσταση όπως αυτή που σκηνοθέτησε ο Φώτης Μακρής και διασκεύασε μαζί με την Στέλλα Κρούσκα και Κλεόπατρα Τολόγκου δικαιώνει κάθε απόπειρα αναμέτρησης με το εμβληματικό μυθιστόρημα. Η Ελένη της Γιασεμί Κηλαηδόνη διαπερνά το χρονικό όριο των δεκαετιών και συνομιλεί με την ιστορία της εποχής της. Ανεβάζει τον υποκριτικό της πήχη ψηλά...» [Δρ. Ελένη Γκίνη – «Theatermag» – 30/5/2024]

Ταυτότητα παράστασης

Ερμηνεία: Γιασεμί Κηλαηδόνη

Σκηνοθεσία: Φώτης Μακρής

Διασκευή: Στέλλα Κρούσκα, Κλεοπάτρα Τολόγκου, Φώτης Μακρής

Σκηνογραφία: Μάριος Σπηλιόπουλος

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Μουσική: Νείλος Καραγιάννης

Φωτογραφίες: Θανάσης Καρατζάς

Επιμέλεια οπτικού υλικού-trailer παράστασης: Στέφανος Κοσμίδης/ΟΡΚΗ

Διεύθυνση παραγωγής: Τζίνα Παπαδοπούλου

Παραγωγή: Μεταξουργείο ΑΜΚΕ

Διοργάνωση: Buenos Ntias Production and Management

Πληροφορίες

«Η Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» της Άλκης Ζέη ανεβαίνει στο Ριάλτο

Ημερομηνία: 27 Σεπτεμβρίου 2026

Τιμή εισιτηρίου: €20/ €15

Διάρκεια: 100’ (χωρίς διάλειμμα)

Το μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη «Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Περισσότερες πληροφορίες: www.rialto.com.cy, 77 77 77 45