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Ένα «Grand Bingo» με έργα του Χριστόδουλου Παναγιώτου στις Πλάτρες
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.08.2026 10:27
Ένα «Grand Bingo» με έργα του Χριστόδουλου Παναγιώτου στις Πλάτρες

Άποψη από την έκθεση «The Holiday Trilogy» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Φωτ.: Χριστοθέα Ιακώβου.

Το «Grand Bingo of The Holiday Trilogy» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 18.00, με τη συμμετοχή να είναι ανοικτή και δωρεάν για το κοινό.

Ένα διαφορετικό bingo, στο οποίο θα κληρωθούν έργα του Χριστόδουλου Παναγιώτου, διοργανώνει το Pylon Art & Culture στο Minerva Hotel στις Πλάτρες, στο πλαίσιο του The Holiday Trilogy.

Το «Grand Bingo of The Holiday Trilogy» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 18.00, με τη συμμετοχή να είναι ανοικτή και δωρεάν για το κοινό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έργα του Χριστόδουλου Παναγιώτου θα δοθούν μέσα από κλήρωση στους συμμετέχοντες.

Όπως αναφέρει το Pylon, όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν την έκθεση την ίδια ημέρα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή θα κλείσει νωρίτερα, στις 17:00, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες για το bingo.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από απόσπασμα επιστολής από το Άμστερνταμ, με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2026, το οποίο ανακαλεί τη μνήμη της αυγουστιάτικης τόμπολας και της τελευταίας λαϊκής καντίνας στις Πλάτρες, κάνοντας λόγο για «το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας άλλης».

Πληροφορίες

Grand Bingo of The Holiday Trilogy

Ημερομηνία: Κυριακή 16 Αυγούστου 2026

Ώρα: 18:00

Τοποθεσία: Minerva Hotel, Πλάτρες

Είσοδος και συμμετοχή ελεύθερη.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Πλάτρες
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΠΛΑΤΡΕΣ
Pylon Art & Culture
Χριστόδουλος Παναγιώτου
bingo
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