Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας στο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Αποκέντρωσης

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20:30 Νικόκλεια. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Μουσικοί διάλογοι παράδοσης με τους Μιχάλη και Πέτρο Κουλουμή

Μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική και τους χορούς της Κύπρου, με αφετηρία το νέο μουσικό άλμπουμ «Ιστορική μουσική καταγραφή των Παραδοσιακών Χορών της Κύπρου» των αδελφών Μιχάλη και Πέτρου Κουλουμή. Μέσα από μουσικούς διαλόγους, αυτοσχεδιασμούς, παραδοσιακά τραγούδια και χορευτικές παρουσιάσεις, το κοινό θα γνωρίσει οργανικούς σκοπούς και χορούς της κυπριακής παράδοσης, ανακαλύπτοντας τον πλούτο και τη διαχρονική αξία της. Βασισμένη στην πρώτη ολοκληρωμένη μουσική καταγραφή των παραδοσιακών χορών της Κύπρου από δημιουργούς με καταγωγή από την επαρχία Αμμοχώστου, η δράση αναδεικνύει τη μουσική ως φορέα μνήμης, ταυτότητας και πολιτιστικής συνέχειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση και διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Συμμετέχουν οι Μιχάλης Κουλουμής (βιολί), Πέτρος Κουλουμής (φωνή, λαούτο), Ελένη Κοκή (σαντούρι), Πολιτιστικός και Χορευτικός Όμιλος ΔΙΟΝΥΣΟΣ και Πολιτιστικός Όμιλος Ιεροί Κήποι.

20:00 Πολύστυπος, Πολιτιστικό Κέντρο

«Το Πιο Λαμπρό Αστέρι» 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ζωντανεύει ξανά στη σκηνή μέσα από μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή, το έργο και τη διαχρονική της παρουσία στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της, αγαπημένα τραγούδια που σφράγισαν τις ταινίες και τις θεατρικές της εμφανίσεις, ζωντανή αφήγηση, μουσικές ερμηνείες και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό συνθέτουν ένα συγκινητικό αφιέρωμα σε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού. Φωτογραφίες, κινηματογραφικά αποσπάσματα και ιστορίες από την καλλιτεχνική και προσωπική της διαδρομή ζωντανεύουν επί σκηνής, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη νοσταλγία, συγκίνηση και αναμνήσεις. Η παράσταση αναδεικνύει όχι μόνο τη λαμπρή καριέρα της, αλλά και τη μοναδική σχέση που ανέπτυξε με το κοινό, ενώ παράλληλα συστήνει στις νεότερες γενιές μια καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και το τραγούδι. Ένα ταξίδι γεμάτο μουσική, εικόνες και συναίσθημα, που γεφυρώνει το παρελθόν με το σήμερα και μετατρέπει τη μνήμη σε μια ζωντανή, κοινή εμπειρία.

Συμμετέχουν οι Αναστασία Βορκά | τραγούδι. Μάριος Ανδρέου | τραγούδι . Σάββας Σάββα | πιάνο. Ανδρέας Ιακωβίδης | αφήγηση. Γιώργος Πασμάς | μπουζούκι

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20:00 Πολύστυπος Πολιτιστικό Κέντρο

Μια Βαλίτσα Κύπρος | Παράσταση θεάτρου σκιών και βιωματικό εργαστήρι «Η φιγούρα που θυμάται»

Μια πρωτότυπη παράσταση Θεάτρου Σκιών που προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό πολιτιστικό οδοιπορικό στις μνήμες, τις παραδόσεις και τις ομορφιές της Κύπρου. Μέσα από μια παλιά βαλίτσα που ανοίγει ύστερα από 51 χρόνια, ζωντανεύουν ιστορίες από την Αμμόχωστο, την Κερύνεια, τη Μόρφου και το Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Χειροποίητες φιγούρες, ζωγραφισμένες διαφάνειες Θεάτρου Σκιών και τρισδιάστατα σκηνικά, όπως η τατσιά των βρακάδων της Μεσαορίας, το δρεπάνι, ένα μαντήλι από την Καρπασία και τα «Περιστέρια της Ελπίδας», ζωντανεύουν εικόνες μιας άλλης εποχής. Η ζωντανή μουσική και αγαπημένα κυπριακά τραγούδια, όπως «Το Τέρτιν της Καρτούλλας», «Πορτοκαλιά του Καραβά», «Το Γιασεμί» και «Στείλε με μάνα στο νερό», συμπληρώνουν μια παράσταση γεμάτη νοσταλγία, συγκίνηση και πολιτιστική μνήμη, που θα ταξιδέψει τους μεγαλύτερους στις αναμνήσεις τους και θα γνωρίσει στα παιδιά την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Συμμετέχουν οι Ελένη Παπαχριστοφόρου (σύλληψη, σενάριο και φιγουροπαίκτρια Θεάτρου Σκιών), Ιάκωβος Κουσιάππας (ζωντανή μουσική, μουσική επιμέλεια, σύνθεση, ηχοληψία και φωτισμός) και Παύλος Κουσιάππας (βοηθός φιγουροπαίκτης, κατασκευή φιγούρων Θεάτρου Σκιών και τεχνική υποστήριξη).

20:30 Βουνί, Θεατράκι

«Άρχισαν τα όργανα» | Αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελλάριο με τους Μαρίνα Βερζανλή και Δημήτρη Μεσημέρη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από τον θάνατο του Αλέκου Σακελλάριου, μια συναυλία με τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, με ένθετο αφιέρωμα στον σπουδαίο συγγραφέα, στιχουργό και σκηνοθέτη που συνέδεσε άρρηκτα το όνομα του με δημοφιλείς ταινίες της περιόδου . Το πρόγραμμα παρουσιάζει αγαπημένα τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου Ζαμπέτα, Σταύρου Ξαρχάκου, Μίκη Θεοδωράκη και Μίμη Πλέσσα, φωτίζοντας μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους του ελληνικού τραγουδιού. Οι Δημήτρης Μεσημέρης και Μαρίνα Βερζανλή, συνοδευόμενοι από οκταμελή ορχήστρα, ερμηνεύουν διαχρονικές επιτυχίες, ενώ παράλληλα προβάλλεται φωτογραφικό υλικό από τις ταινίες με τις οποίες συνδέονται τα τραγούδια. Η συναυλία προσφέρει στο κοινό μια νοσταλγική μουσική εμπειρία που αναδεικνύει τη διαχρονική αξία του έργου των δημιουργών της περιόδου και ιδιαίτερα του Αλέκου Σακελλάριου.

Συμμετέχουν οι Δημήτρης Μεσημέρης (τραγούδι), Μαρίνα Βερζανλή (τραγούδι), Φρίξος Παναγιώτου (μπουζούκι), Ανδρέας Γιανναρά (μπουζούκι), Ελίνα Γεωργίου (κλαρίνο), Βαρβάρα Λουκά (βιολί), Αντώνης Γεωργίου (πιάνο), Άδμητος Πιτσιλλίδης (κιθάρα), Δημήτρης Παπανικολάου (μπάσο), και Κωνσταντίνος Πάουρος (τύμπανα).

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20:00 Μονιάτης ,Θεατράκι Μονιάτη

Κύπρος: Ταξίδι στην παράδοσή μας

Παράσταση θεάτρου σκιών και βιωματικό εργαστήρι «Η φιγούρα που θυμάται»

Μια ξεχωριστή παράσταση Θεάτρου Σκιών και βιωματικό εργαστήρι που ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους στην καρδιά της κυπριακής παράδοσης. Το «Κύπρος: Ταξίδι στην Παράδοσή μας» ζωντανεύει, μέσα από την τρυφερή αφήγηση του παππού Στέλιου, εικόνες από μια Κύπρο γεμάτη μνήμες, ήχους και έθιμα: τη σπορά και τον θερισμό, το κέντημα, τη βρύση του χωριού, τον παραδοσιακό κυπριακό γάμο και τις γειτονιές που έσφυζαν από ζωή. Χειροποίητες φιγούρες Θεάτρου Σκιών, ζωντανή μουσική, αγαπημένα κυπριακά τραγούδια και αυθεντικοί ήχοι της υπαίθρου δημιουργούν μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που ξυπνά αναμνήσεις στους μεγαλύτερους και γνωρίζει στα παιδιά τον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα βιωματικό εργαστήρι, όπου οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν τη δική τους φιγούρα Θεάτρου Σκιών, ανακαλύπτοντας με δημιουργικό τρόπο μια από τις πιο αγαπημένες μορφές της λαϊκής μας παράδοσης.

Συμμετέχουν οι Ελένη Παπαχριστοφόρου (σύλληψη, σενάριο και φιγουροπαίκτρια Θεάτρου Σκιών), Ιάκωβος Κουσιάππας (ζωντανή μουσική, μουσική επιμέλεια, σύνθεση, ηχοληψία και φωτισμός) και Παύλος Κουσιάππας (βοηθός φιγουροπαίκτης, κατασκευή φιγούρων Θεάτρου Σκιών και τεχνική υποστήριξη).

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20:30 Κατύδατα Πλατεία Κοιν. Συμβουλίου

Κάτοικος Κηφισιάς | Θεατρική παράσταση της Νάνσυ Σπετσιώτη, σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Οδυσσέως

Μια σύγχρονη θεατρική παράσταση που φέρνει στο προσκήνιο μια ιστορία βαθιά ανθρώπινη και διαχρονική. Aφηγείται την πορεία μιας γυναίκας που, μετά την οικονομική κατάρρευση της οικογένειάς της, βρίσκεται αντιμέτωπη με δύσκολες αποφάσεις στην προσπάθειά της να προστατεύσει τους ανθρώπους που αγαπά. Μέσα από μια ευαίσθητη και ταυτόχρονα αιχμηρή θεατρική προσέγγιση, φωτίζει ζητήματα κοινωνικής ανισότητας, οικογενειακών σχέσεων, αξιοπρέπειας, προσωπικής ευθύνης και επιβίωσης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επικαιρότητά τους. Με στιγμές χιούμορ, συγκίνησης και έντονου προβληματισμού, η παράσταση προσφέρει μια ουσιαστική θεατρική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας και υπενθυμίζοντας ότι, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η ελπίδα, η αντοχή και η αλληλεγγύη μπορούν να οδηγήσουν σε μια νέα αρχή.

Με τους Νάνσυ Σπετσιώτη (συγγραφέας), Ελένη Οδυσσέως (διασκευή και σκηνοθεσία), Έλενα Ευσταθίου και Θανάσης Δρακόπουλος (ηθοποιοί), Μαρίζα Παρτζιήλη (σκηνογράφος, ενδυματολόγος), Νικόλας Αρκαδίου (βοηθός σκηνοθέτη) και Γιώργος Οδυσσέως (χορογράφος).

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

11.00-13.00, Οίκος Μαραθάσας Κοινοτικό Πάρκο

Που στόμα σε στόμα – η Τριανταφυλλένια

Εργαστήριν αφήγησης, παραδοσιακού τραουθκιού τζιαι δημιουργικής έκφρασης με την Ελενίτσα Γεωργίου

Ένα δίωρο βιωματικό εργαστήρι αφήγησης για παιδιά και μεγάλους, με επίκεντρο το κυπριακό παραμύθι «Η τριανταφυλλένια». Μέσα από την αφήγηση, τη μουσική, το τραγούδι, τον χορό, τη δραματοποίηση και τη δημιουργική γραφή και τα εικαστικά οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν την κυπριακή προφορική παράδοση με δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο. Παράλληλα, θα συνθέσουν τσιαττιστά, θα δημιουργήσουν ηχητικά τοπία και θα δώσουν νέα ζωή στις ιστορία μέσα από τη δική τους δημιουργική έκφραση. Το εργαστήρι θα αποτελέσει μια ξεχωριστή ευκαιρία συνάντησης διαφορετικών γενεών, ενισχύοντας τη συνεργασία, τον διάλογο και τη σύνδεση με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Τα εργαστήρια είναι αυτοτελή και είναι κατάλληλα για μικρά και μεγάλα παιδιά 5-105 ετών!

20:30 Άγ. Μάμας Λεμεσού Ι. N. Αγ. Μάμα

Κάτοικος Κηφισιάς

Θεατρική παράσταση της Νάνσυ Σπετσιώτη, σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Οδυσσέως

Μια σύγχρονη θεατρική παράσταση που φέρνει στο προσκήνιο μια ιστορία βαθιά ανθρώπινη και διαχρονική. Aφηγείται την πορεία μιας γυναίκας που, μετά την οικονομική κατάρρευση της οικογένειάς της, βρίσκεται αντιμέτωπη με δύσκολες αποφάσεις στην προσπάθειά της να προστατεύσει τους ανθρώπους που αγαπά. Μέσα από μια ευαίσθητη και ταυτόχρονα αιχμηρή θεατρική προσέγγιση, φωτίζει ζητήματα κοινωνικής ανισότητας, οικογενειακών σχέσεων, αξιοπρέπειας, προσωπικής ευθύνης και επιβίωσης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επικαιρότητά τους. Με στιγμές χιούμορ, συγκίνησης και έντονου προβληματισμού, η παράσταση προσφέρει μια ουσιαστική θεατρική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας και υπενθυμίζοντας ότι, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η ελπίδα, η αντοχή και η αλληλεγγύη μπορούν να οδηγήσουν σε μια νέα αρχή.

Με τους Νάνσυ Σπετσιώτη (συγγραφέας), Ελένη Οδυσσέως (διασκευή και σκηνοθεσία), Έλενα Ευσταθίου και Θανάσης Δρακόπουλος (ηθοποιοί), Μαρίζα Παρτζιήλη (σκηνογράφος, ενδυματολόγος), Νικόλας Αρκαδίου (βοηθός σκηνοθέτη) και Γιώργος Οδυσσέως (χορογράφος).