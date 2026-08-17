Φεστιβάλ ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ: Επιστρέφει για 10η χρονιά στη Γιαλιά της Πάφου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το 10ο ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ, το Υπαίθριο Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, το οποίο στις 28 και 29 Αυγούστου 2026 γιορτάζει δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Η επετειακή διοργάνωση μεταφέρεται φέτος σε νέο χώρο, στο Val’s Place, στη Γιαλιά της Πάφου, και απλώνει το πρόγραμμά της σε ένα ολόκληρο διήμερο θεάτρου, performance, μουσικής και παράλληλων δράσεων μέσα στο φυσικό τοπίο.

Στο «Μεταίχμιο»

Κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι το «Μεταίχμιο», γύρω από το οποίο συναντώνται δημιουργοί διαφορετικών γενεών και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, performances, συμμετοχικές δράσεις και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, συνεχίζοντας τη φιλοσοφία του ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ για ένα φεστιβάλ όπου οι παραστατικές τέχνες συνομιλούν με τον χώρο, το κοινό και μεταξύ τους.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, οι παραστάσεις «Η Επιστροφή της Ιφιγένειας», «Φλατ Παπούτσια», «Λογιών Λογιών Σκιές», «VIGIL FOR PENTHEUS: Σκέψεις πάνω στο τέλος του πολιτισμού», «Φωνή τζιαι Χώμα» και «Η Κοιλιά», καθώς και η διαδραστική εμπειρία «Το μονοπάτι».

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών δράσεων του φεστιβάλ, ενώ στον χώρο θα φιλοξενούνται χειροποίητες δημιουργίες, pop-up καλλιτέχνες, tattoo artists, barber shop και άλλες δημιουργικές παρεμβάσεις.

Φινάλε με USURUM

Η αυλαία της επετειακής διοργάνωσης θα πέσει το βράδυ του Σαββάτου με ένα μεγάλο Closing Party. Στη σκηνή θα βρεθούν οι USURUM, σε μια μουσική γιορτή που θα κλείσει το διήμερο και μαζί τον κύκλο των πρώτων δέκα χρόνων του ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ.

Θέατρο, φύση και road trip

Η μεταφορά του φεστιβάλ στη Γιαλιά αποτελεί και μια πρόσκληση προς το κοινό να ζήσει το ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ πέρα από τα όρια μιας συμβατικής θεατρικής εξόδου. Το Val’s Place, ένας υπαίθριος χώρος κοντά στη θάλασσα της Γιαλιάς, μετατρέπεται για δύο ημέρες σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και θεατών. Ανάμεσα στις παραστάσεις, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στις παράλληλες δράσεις, να απολαύσουν φαγητό και κρύες μπίρες και να περάσουν ολόκληρη την ημέρα στον χώρο.

Η Γιαλιά απέχει περίπου 50 λεπτά από την Πάφο, 1 ώρα και 35 λεπτά από τη Λεμεσό και 2 ώρες από τη Λευκωσία, με τους χρόνους να είναι ενδεικτικοί και να εξαρτώνται από την αφετηρία και την κίνηση.

Όσοι θέλουν μπορούν να επιλέξουν μία ημερήσια εξόρμηση και να επιστρέψουν ξανά την επόμενη ημέρα ή να μετατρέψουν το φεστιβάλ σε μικρή διήμερη απόδραση. Στο Val’s Place υπάρχει επίσης δυνατότητα camping κατόπιν κράτησης, με τη διαθεσιμότητα και τις σχετικές διευθετήσεις για τις ημέρες του φεστιβάλ να χρειάζεται να επιβεβαιωθούν εκ των προτέρων με τον χώρο ή τη διοργάνωση.

Για όσους πάρουν τον δρόμο για τη Γιαλιά, οι διοργανωτές προτείνουν άνετα ρούχα, καπέλο, αντηλιακό και ένα μαξιλαράκι για τις παραστάσεις. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ.

Πληροφορίες

10ο ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ – Υπαίθριο Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών

Πότε: Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

Πού: Val’s Place, Γιαλιά, Πάφος

Άνοιγμα χώρου: 10:00 την Παρασκευή

Διήμερο εισιτήριο: €22 στην προπώληση / €28 στην είσοδο

Προπώληση: more.com

Αναλυτικό πρόγραμμα: anti-skino.eu

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.