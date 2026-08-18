Δύο νύχτες ντοκιμαντέρ «Στο Πλάι» του Δημοτικού Θεάτρου

Το “On The Side” / «Στο Πλάι», η καλοκαιρινή σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, συνεχίζεται το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Αυγούστου με ένα διήμερο αφιερωμένο στο ντοκιμαντέρ.

Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας παρουσιάζει στους πλευρικούς εξωτερικούς χώρους του δύο ταινίες που ξεχώρισαν στο φετινό φεστιβάλ: το The Oligarch and the Art Dealer του Andreas Dalsgaard και το Still Pushing Pineapples της Kim Hopkins.

Οι προβολές αρχίζουν στις 19:45 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το “On The Side” μετατρέπει τους πλευρικούς εξωτερικούς χώρους και τον κήπο του Δημοτικού Θεάτρου σε μια ανοιχτή αστική σκηνή, με μουσική, stand-up, προβολές, ποτά και κοκτέιλ, καλοκαιρινή ενέργεια και χαλαρή διάθεση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου θα λειτουργεί outdoor bar με ποτά και κοκτέιλ, από τις 19:00 μέχρι τις 23:00.

Σάββατο 29 Αυγούστου | 19:45

The Oligarch and the Art Dealer του Andreas Dalsgaard

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UlNmF5haTD0&t=1s

Κυριακή 30 Αυγούστου | 19:45

Still Pushing Pineapples της Kim Hopkins

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Lk3YwueApIc&t=1s

Οι ταινίες

The Oligarch and the Art Dealer

Andreas Dalsgaard | 118΄ | 2026 | Δανία, Γαλλία, ΗΠΑ

Ένα συναρπαστικό ντοκιμαντέρ που εξερευνά μία από τις πιο πολυσυζητημένες και αινιγματικές υποθέσεις που συγκλόνισαν τον κόσμο της τέχνης: τη σφοδρή διαμάχη ανάμεσα στον Ελβετό έμπορο έργων τέχνης Yves Bouvier και τον Ρώσο ολιγάρχη Dmitry Rybolovlev, η οποία πυροδοτήθηκε από κατηγορίες για απάτη ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μέσα από μια υπόθεση όπου η τέχνη, το χρήμα και η εξουσία συναντώνται, η ταινία ανοίγει ένα παράθυρο στον αθέατο κόσμο της διεθνούς αγοράς έργων τέχνης και στους μηχανισμούς που κινούνται πίσω από ορισμένες από τις ακριβότερες συναλλαγές της.

Still Pushing Pineapples

Kim Hopkins |92' |2025 | Η.Β., Σκωτία / U.K., Scotland

Ψυχαγωγία, εργατική κουλτούρα, ανθρώπινες σχέσεις, ποπ μουσική και σύγχρονη βρετανική πραγματικότητα συνυφαίνονται σε ένα διασκεδαστικό, ανατρεπτικό road movie, που ακολουθεί έναν ξεπερασμένο σταρ της ποπ στην προσπάθειά του να αναβιώσει και να κρατήσει ζωντανή την παλιά του δόξα.

Το “On The Side” / «Στο Πλάι» είναι μια σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο που εγκαινίασε το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας για το καλοκαίρι. Οι εξωτερικοί χώροι του Θεάτρου μεταμορφώνονται σε σημείο συνάντησης για μουσική, κινηματογράφο, stand-up και άλλες πολιτιστικές δράσεις, φέρνοντας το κοινό σε μια διαφορετική, πιο ανεπίσημη πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου.