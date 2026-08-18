Ο Σεπτέμβριος στο Θέατρο Ριάλτο

Όπως κάθε χρόνο, τον Αύγουστο το Θέατρο Ριάλτο κάνει μια μικρή παύση, για να ξεκουραστεί, να ανανεώσει τις δυνάμεις του και να προετοιμαστεί για όσα έρχονται. Τον Σεπτέμβριο επιστρέφει δυναμικά, εγκαινιάζοντας τη νέα καλλιτεχνική περίοδο με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που φέρνει στη σκηνή και στους χώρους του Θεάτρου ψηφιακή τέχνη, κινηματογράφο, θέατρο, χορό, μουσική και λογοτεχνία.

Από μια μπρουταλιστική χορογραφική εγκατάσταση και ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Lars von Trier μέχρι σημαντικές θεατρικές παραγωγές, σύγχρονο χορό, λογοτεχνία και τζαζ, ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί μια δυναμική έναρξη της νέας πολιτιστικής σεζόν.

4 Παρασκευή, 19:00–22:00 | 5 Σάββατο & 6 Κυριακή, 18:00–22:00

LUX_KILL – Σουζάνα Φιαλάς | Συνεργαζόμενη Καλλιτέχνις 2026 (12+)

Το LUX_KILL είναι μια μπρουταλιστική χορογραφική παρέμβαση εγκατεστημένη στον υποσκηνιακό χώρο του Θεάτρου Ριάλτο. Η εγκατάσταση επιβάλλει μια απότομη αρχιτεκτονική μετάβαση, αποσπώντας τους επισκέπτες από τη βελούδινη ασφάλεια της παραδοσιακής θέασης και βυθίζοντάς τους σε έναν ψυχρό, υπόγειο διάδρομο.

Αποδομώντας ένα Αλγοριθμικό Σώμα μέσα από τρεις αποσυναρμολογημένες οθόνες, το περιβάλλον λειτουργεί αντιδραστικά: καθώς οι επισκέπτες διασχίζουν τον χώρο, η φυσική τους παρουσία υπερφορτώνει το σύστημα, πυροδοτώντας οπτικές παραμορφώσεις σε πραγματικό χρόνο και καταρρεύσεις του frame rate στις εκτεθειμένες οθόνες.

Ο θεατής δεν αντιμετωπίζεται ως παθητικός παρατηρητής, αλλά ως ένας φυσικός, παρεμβατικός παράγοντας, ένα glitch που διαφθείρει ενεργά την ψηφιακή χορογραφία.

Σύλληψη & Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Σουζάνα Φιαλάς

Creative Technologist & Developer: Dominica Zofia Matos Nogueira da Gama

Είσοδος ελεύθερη – Δεν απαιτείται κράτηση

7–9 Δευτέρα–Τετάρτη, 19:00

EXPLICIT – Lars von Trier (18+)

Το νέο πρότζεκτ του Θεάτρου Ριάλτο, με τίτλο EXPLICIT, επιχειρεί να επαναπροσεγγίσει και να αναστοχαστεί ταινίες που μας έχουν προβληματίσει, εξοργίσει, ιντριγκάρει, σοκάρει, εμπνεύσει και καθηλώσει.

Η πρώτη διοργάνωση επικεντρώνεται στον σκηνοθέτη Lars von Trier. Στη διάρκεια του τριημέρου θα προβληθούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του, πλαισιωμένες από συζητήσεις με επαγγελματίες του κινηματογράφου γύρω από ζητήματα συναίνεσης, βίας και καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Θα προβληθούν οι ταινίες Breaking the Waves, Antichrist, Nymphomaniac, Dancer in the Dark και The House That Jack Built.

Σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

€8 ανά ταινία

12 Παρασκευή, 20:00 & 13 Σάββατο, 19:00 | 165΄

Το Βουνί – Λουΐζα Παπαλοΐζου | À Vendre Theatre Group & Humart (15+)

Το πολυβραβευμένο μυθιστόρημα της Λουΐζας Παπαλοΐζου μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίας Κυριάκου, ζωντανεύοντας τον κόσμο του Ξενή, της Κόρης και του Σουηδού μέσα σε ένα ποιητικό σκηνικό, όπου διασταυρώνονται η μνήμη, η απώλεια και η αναζήτηση της ταυτότητας.

Μέσα από μια σύγχρονη δραματουργία, η παράσταση μεταφέρει στη σκηνή τη γλώσσα, την ατμόσφαιρα και τη συγκινησιακή δύναμη του βιβλίου.

Συγγραφέας: Λουΐζα Παπαλοΐζου

Σκηνοθεσία & Διασκευή: Μαρία Κυριάκου

Παίζουν: Γιώργος Αναγιωτός, Χρυστάλλα Βάσου, Γρηγόρης Γεωργίου, Έλενα Καλλινίκου, Στέλιος Καλλιστράτης, Γιάννης Καραούλης, Γιάννης Κόκκινος, Ζωή Κυπριανού, Γιάννης Οικονομίδης, Χάρης Πισίας, Πέννυ Φοινίρη, Μυρσίνη Χριστοδούλου

€20 / €16

18–20 Παρασκευή–Κυριακή, 19:00

4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου (16+)

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού διοργανώνει, σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, το 4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου (ΣΧΚ).

Ο θεσμός παρουσιάζει επιλεγμένα χορογραφικά έργα των δύο τελευταίων ετών και προσφέρει στους χορογράφους που δημιουργούν στην Κύπρο την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε καλλιτεχνικούς διευθυντές, προγραμματιστές και διοργανωτές φεστιβάλ σύγχρονου χορού από το εξωτερικό, οι οποίοι προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Η Επιτροπή Επιλογής Έργων επέλεξε έργα των χορογράφων Πάνου Μαλακτού, Πέτρου Κονναρή & Ροδιάς Βόμβολου, Χάρη Κούσιου, Εύης Δημητρίου, Μιλένας Ούγκρεν Κούλας, Έλενας Αντωνίου, Μελίνας Σοφοκλέους και Άντριας Μιχαηλίδου.

Το Showcase Χορογραφίας Κύπρου εμπλουτίζεται με παράλληλες εκδηλώσεις υπό τον τίτλο Meanwhile, τις οποίες διοργανώνουν η Στέγη Χορού Λεμεσού, η Στέγη Χορού Λευκωσίας και η Νέα Κίνηση.

€8 ανά ημέρα

23 Τετάρτη, 20:30 | 90΄ | Επί Σκηνής

Από τους Καιρούς του Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη | Βιβλιοτρόπιο

Ένα αφιέρωμα στον σημαντικό Κύπριο λογοτέχνη Γιώργο Φιλίππου Πιερίδη στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο.

Για τον συγγραφέα και το έργο του θα μιλήσουν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Αφροδίτη Αθανασοπούλου και ο συγγραφέας Αντώνης Γεωργίου.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα παρουσιαστούν αναγνώσεις διηγημάτων από το συλλογικό έργο «Η τετραλογία των Καιρών» από τους ηθοποιούς Νεκτάριο Θεοδώρου, Μανώλη Μιχαηλίδη και Παναγιώτα Παπαγεωργίου.

Σκηνοθεσία αναγνώσεων: Μαρίνα Βρόντη

Μουσική: Αντρέας Θεοχάρους

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

€5

25 Παρασκευή, 20:30 | 80΄

Σταύρος Λάντσιας Piano Trio+ | Special Guest: Μπάμπης Τυρόπουλος

Λυρικές συνθέσεις του Σταύρου Λάντσια και απρόσμενες διασκευές έργων και τραγουδιών των Led Zeppelin, The Doors, L. V. Beethoven και Ennio Morricone.

Ο διακεκριμένος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας συνεχίζει, με το σχήμα Stavros Lantsias Piano Trio+, να εξερευνά τα μουσικά ηχοχρώματα του παραδοσιακού jazz piano trio, δημιουργώντας έναν συναρπαστικό διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη τζαζ, την κλασική μουσική και τη διεθνή μουσική δημιουργία.

Σταύρος Λάντσιας: Πιάνο & Fender Rhodes

Μιχάλης Καλκάνης: Κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: Τύμπανα

Special Guest – Μπάμπης Τυρόπουλος: Ηλεκτρική & resonator (dobro) κιθάρα

Παραγωγή: GSA Cultural Productions Ltd

€18 / €15

27 Κυριακή, 20:30 | 100΄

Η Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα – Άλκη Ζέη | Γιασεμί Κηλαηδόνη

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της για τρεις χρονιές στο Θέατρο Μεταξουργείο και την περιοδεία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος της Άλκης Ζέη έρχεται στο Θέατρο Ριάλτο.

Η Γιασεμί Κηλαηδόνη, υποψήφια για το Βραβείο Κάρολος Κουν για την ερμηνεία της, παρουσιάζει έναν συγκλονιστικό μονόλογο για την ιστορία μιας γενιάς που, στις ταραγμένες δεκαετίες του νεοελληνικού βίου από το 1940 έως το 1970, επέλεξε, με βαρύ τίμημα, να αλλάξει τον κόσμο.

Αντίσταση, Εμφύλιος, διώξεις. Μεγάλα οράματα και διαψεύσεις, ψευδαισθήσεις που καταρρέουν. Πρόσωπα καθημερινά γίνονται αθέλητοι πρωταγωνιστές ή ανίδεοι κομπάρσοι του δράματος μιας ολόκληρης εποχής.

Ερμηνεία: Γιασεμί Κηλαηδόνη

Σκηνοθεσία: Φώτης Μακρής

Διασκευή: Στέλλα Κρούσκα, Κλεοπάτρα Τολόγκου, Φώτης Μακρής

Παραγωγή: Μεταξουργείο ΑΜΚΕ

Διοργάνωση: Buenos Ntias Production and Management

€20 / €15

Πληροφορίες / Εισιτήρια: www.rialto.com.cy | 77 77 77 45