Οι διεθνείς παραγωγές που θα δούμε στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας ανοίγει και φέτος ένα παράθυρο στη σύγχρονη διεθνή δημιουργία, προσκαλώντας στη Λευκωσία καλλιτέχνες και ομάδες με διαφορετικές καταβολές, αισθητικές και σκηνικές γλώσσες. Από το θέατρο και τον σύγχρονο χορό μέχρι τη μουσική και την performance, οι παραγωγές που έρχονται από το εξωτερικό συνθέτουν ένα πρόγραμμα με έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.

Στο επίκεντρό τους βρίσκονται ιστορίες και ερωτήματα που ξεπερνούν γεωγραφικά σύνορα: η απώλεια και η μνήμη, η ταυτότητα και το σώμα, η μετανάστευση, η ελευθερία, η εξουσία και η ανάγκη του ανθρώπου να αντιστέκεται και να επαναπροσδιορίζει τη θέση του στον κόσμο. Άλλοτε μέσα από προσωπικές μαρτυρίες και άλλοτε επιστρέφοντας σε εμβληματικά κείμενα και μορφές του παρελθόντος, οι δημιουργοί του φετινού προγράμματος χρησιμοποιούν τη σκηνή ως χώρο συνάντησης του προσωπικού με το συλλογικό και του παρελθόντος με το σήμερα.

Συγκεντρώσαμε τις διεθνείς παραγωγές που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε φέτος στη Λευκωσία.

12 Σεπτεμβρίου 2026 @8μμ & 13 Σεπτεμβρίου 2026 @7μμ

Goodbye, Lindita

Tο Goodbye, Lindita, η πολυβραβευμένη δημιουργία του Μάριο Μπανούσι, έρχεται στη Λευκωσία μετά από sold-out παραστάσεις στην Αθήνα και μια εντυπωσιακή διεθνή πορεία σε κορυφαία φεστιβάλ και θεατρικές σκηνές της Ευρώπης και της Αυστραλίας.

Με αφετηρία την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, το έργο μας μεταφέρει σε ένα σπίτι όπου μια οικογένεια πενθεί σιωπηλά. Η μνήμη συναντά τη φαντασία και η πραγματικότητα το όνειρο, σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό σύμπαν εμπνευσμένο από προσωπικά βιώματα του δημιουργού και τις βαλκανικές νεκρικές τελετουργίες.

Ο Μάριο Μπανούσι παρουσιάζει το έργο στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, δύο μήνες μετά τη βράβευσή του με τον Αργυρό Λέοντα στην Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας 2026, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού θεάτρου.

Σύλληψη και σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι. Μουσική σύνθεση και ηχητικός σχεδιασμός: Εμμανουήλ Ροβίθης. Σκηνικά και κοστούμια: Σωτήρης Μελανός. Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας. Συνεργάτις δραματουργός: Σοφία Ευτυχιάδου. Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου. Ηχοληψία και σχεδιασμός ήχου: Δήμος Λιβιτσάνος. Βοηθοί σκηνοθέτη: Αφροδίτη Καποκάκη, Θεοδώρα Πατητή. Ερμηνεύουν: Μάριο Μπανούσι, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ελένη Χάμπια Νζάνγκα, Αλεξάνδρα Χασάνι, Εριφύλη Κιτζόγλου, Κατερίνα Κρίστο, Ρίτα Λυτού και Ευτυχία Στεφάνου. Διάρκεια: 75΄ χωρίς διάλειμμα. Η παράσταση δεν συνιστάται για θεατές κάτω των 16 ετών.

©Θεόφιλος Τσίμας

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 @8μμ & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 @7μμ

Amalia melancholia

Το Amalia melancholia, η βασίλισσα των φοινίκων, σε σκηνοθεσία και χορογραφία της Ζωής Χατζηαντωνίου, φωτίζει την άγνωστη προσωπική ιστορία της πρώτης βασίλισσας της Ελλάδας. Αντλώντας υλικό από τις 887 επιστολές της Αμαλίας προς τον πατέρα της, ιστορικές μαρτυρίες και σπάνιο αρχειακό υλικό, η παράσταση εξερευνά πώς το σώμα μιας γυναίκας μετατράπηκε σε πεδίο εθνικών προσδοκιών, πολιτικής εξουσίας και κοινωνικής πίεσης, εξαιτίας της αδυναμίας της να αποκτήσει διάδοχο.

Στον αντίποδα αυτής της επιβεβλημένης «αποτυχίας», αναδεικνύεται η δημιουργία του σημερινού Εθνικού Κήπου, τον οποίο η Αμαλία οραματίστηκε και δημιούργησε στην άγονη Αθήνα. Ο Κήπος γίνεται έτσι μια εναλλακτική μορφή μητρότητας, δημιουργίας και συνέχειας. Με λόγο, κίνηση, εικόνα και ονειρική ατμόσφαιρα, η Ζωή Χατζηαντωνίου συνθέτει ένα υποβλητικό θεατρικό σύμπαν γύρω από τη μνήμη, την Ιστορία και τη δύναμη της αναγέννησης.

Έρευνα, κείμενο, δραματουργία και σκηνοθεσία: Ζωή Χατζηαντωνίου. Σκηνικό: Εύα Μανιδάκη. Μουσική, ηχητικό τοπίο και ηχητικός σχεδιασμός: Σταύρος Γασπαράτος, σε συνεργασία με τον Γιώργο Μυζήθρα. Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη. Βίντεο: Παντελής Μάκκας. Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου. Σύμβουλος κειμένου και δραματουργίας: Λουίζα Αρκουμανέα. Βοηθός σκηνοθέτιδας: Ντίνα Ντεμπέμπε. Διεύθυνση παραγωγής περιοδείας: Μαρία Δούρου. Ερμηνεύουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Αμαλία) και Ρίτα Λυτού (Επιμελήτρια εκθέματος ή Η Πρώτη Κυρία των Τιμών, Πλύσκω). Διάρκεια: 95΄, χωρίς διάλειμμα.

©Alex Kat

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου @7μμ

When I Saw the Sea

Το 2024, εν μέσω πολέμου στον Λίβανο, μετανάστριες οικιακές εργαζόμενες, ήδη εγκλωβισμένες στις συνθήκες εξάρτησης του συστήματος kafala, εγκαταλείφθηκαν από τους εργοδότες τους και αναγκάστηκαν να αναζητήσουν μόνες τους ασφάλεια. Αποκλεισμένες από κρατικά καταφύγια, κάποιες κατέληξαν στην παραλία της Βηρυτού, όπου αντίκρισαν για πρώτη φορά τη θάλασσα, έναν «ατελείωτο ορίζοντα ελευθερίας».

Ο Ali Chahrour φέρνει στη σκηνή τρεις από αυτές τις γυναίκες, τη Zena, την Tenei και τη Rania, οι οποίες μέσα από τις προσωπικές τους μαρτυρίες δίνουν φωνή σε εκατοντάδες αόρατες μετανάστριες εργαζόμενες. Οι ιστορίες τους διασταυρώνονται με τις διαδοχικές κρίσεις που συγκλόνισαν τον Λίβανο και μιλούν για το σπίτι, την απώλεια, τη μητρότητα, την επιβίωση και την ελευθερία. Με όχημα την κίνηση, τη μουσική και τη φωνή, η παράσταση μετατρέπει την προσωπική εμπειρία σε μια συλλογική διεκδίκηση αξιοπρέπειας και αναδεικνύει έναν διαφορετικό, βαθιά ανθρώπινο ηρωισμό.

Σκηνοθεσία και χορογραφία: Ali Chahrour. Ερμηνεύουν: Zena Moussa, Tenei Ahmad, Rania Jamal. Σύνθεση μουσικής και μουσικοί επί σκηνής: Lynn Adib, Abed Kobeissy. Βοηθός σκηνοθέτη – χορογράφου: Chadi Aoun. Σχεδιασμός φωτισμού και τεχνική διεύθυνση: Guillaume Tesson. Βοηθός τεχνικού διευθυντή: Pol Seif. Σχεδιασμός ήχου: Benoît Rave. Σκηνικά: Guillaume Tesson, Ali Chahrour. Παραγωγή: Ali Chahrour. Συμπαραγωγοί: Holland Festival, Festival d’Avignon, Ibsen Scope, HAU, Arab Fund for Arts and Culture – AFAC, Al Mawred al Thaqafi, deSingel, Domino Zagreb – Perforations Festival, Zürcher Theater Spektakel, Al Madina Theater. Με την υποστήριξη των: Beryte Theater, L’Institut Français de Beyrouth, Wicked Solution, WASL Productions, Beit el Laffé, Raseef, Beirut, Houna cener, Orient 499. Διάρκεια: 70΄, χωρίς διάλειμμα.

©Christophe Raynaud de Lage

15 Σεπτεμβρίου 2026 @8μμ

Το Γεγονός(L’Événement)

Το «Γεγονός» της βραβευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας Annie Ernaux μεταφέρει μια βαθιά προσωπική εμπειρία στο πεδίο του πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού. Στη Γαλλία του 1963, όπου η άμβλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα, μια νεαρή φοιτήτρια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και έναν επώδυνο αγώνα να ορίσει η ίδια τη ζωή και το σώμα της, απέναντι στον νόμο, τις κοινωνικές προκαταλήψεις και την πατριαρχική βία.

Η Françoise Gillard της Comédie-Française, με καλλιτεχνικό συνεργάτη τον Denis Podalydès, μεταφέρει το αυτοβιογραφικό έργο στη σκηνή ως μια λιτή και δυνατή πράξη δημόσιας μαρτυρίας. Σε μια εποχή όπου τα αναπαραγωγικά δικαιώματα βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου, η παράσταση επαναφέρει ένα καίριο ερώτημα: πόσο ελεύθερη είναι μια γυναίκα να αποφασίζει για το ίδιο της το σώμα;

Συγγραφέας: Annie Ernaux (Gallimard). Σύλληψη και ερμηνεία: Françoise Gillard. Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Denis Podalydès. Φωτισμοί: Stéphanie Daniel. Κοστούμια: Bernadette Villard. Βοηθός σκηνοθέτη: Amélie Wendling. Παραγωγή: Comédie-Française. Μετάφραση στα ελληνικά: Αργυρώ Σηφάκη. Μετάφραση στα αγγλικά: Δέσποινα Πυρκεττή. Διάρκεια: 65΄, χωρίς διάλειμμα. Η παράσταση παρουσιάζεται με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

©Vincent Pontet

Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 @7μμ

Loveletter

Με το Loveletter, η εκρηκτική περφόρμερ Camille O’Sullivan δημιουργεί μια προσωπική «ερωτική επιστολή» μέσα από τραγούδια αγαπημένων καλλιτεχνών, τιμώντας τον Shane MacGowan, τη Sinéad O’Connor, τον David Bowie, τους Radiohead, τον Jacques Brel, τον Nick Cave και πολλούς ακόμη. Μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη της Feargal Murray, ξετυλίγει επί σκηνής το νήμα της ζωής, της αγάπης και της απώλειας, μεταμορφώνοντας κάθε τραγούδι σε μια ξεχωριστή θεατρική ιστορία.

Με sold-out εμφανίσεις σε σημαντικές σκηνές διεθνώς, από την Όπερα του Σίδνεϊ μέχρι το Royal Festival Hall, η Camille έχει καθιερωθεί για τη μοναδική ικανότητά της να κινείται ανάμεσα στη μουσική, το θέατρο και το καμπαρέ. Σκοτεινή, αισθησιακή, απρόβλεπτη και πληθωρική, μετατρέπει το Loveletter σε μια έντονη εμπειρία γεμάτη συγκίνηση, χιούμορ, χαρά και πάθος.

Camille O’Sullivan: Τραγούδι. Feargal Murray: Πιάνο, Πλήκτρα, Τρομπέτα

Τρίτη 6 & Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 @8μμ.

Σεμπάστιαν

Ο Άγιος Σεβαστιανός, μία από τις πιο εμβληματικές και αμφίσημες μορφές της δυτικής τέχνης, γίνεται το επίκεντρο της βραβευμένης περφόρμανς των Nova Melancholia. Η ομάδα προσεγγίζει τη μορφή του ως ένα πολύπλευρο σύμβολο όπου συναντώνται η νεότητα, η ομορφιά, ο πόνος, η επιθυμία, ο ομοερωτισμός και το μαρτύριο, αντλώντας υλικό από τη ζωγραφική, την ποίηση, τη μουσική, τον κινηματογράφο και τον χορό.

Η ιστορική σύνδεση του Αγίου Σεβαστιανού με την πανούκλα συνομιλεί παράλληλα με τη μνήμη της επιδημίας του AIDS, αναδεικνύοντας διαχρονικούς φόβους γύρω από την ασθένεια και τον θάνατο. Με τη χαρακτηριστική τους αισθητική, οι Nova Melancholia συνθέτουν ένα πυκνό σκηνικό σύμπαν όπου η ιστορία της τέχνης συναντά την ποπ κουλτούρα, τον λυρισμό, την ειρωνεία και το σκοτεινό χιούμορ.

Σύλληψη και οργάνωση: Βασίλης Νούλας και Κώστας Τζημούλης. Σκηνοθεσία: Βασίλης Νούλας. Σκηνικά και κοστούμια: Κώστας Τζημούλης. Βοηθός σκηνοθέτη: Ελισάβετ Ξανθοπούλου. Φωτογραφίες: Μαρία Τούλτσα. Περφόρμερς: Χάρης Δούμουρας, Χριστίνα Καραγιάννη, Νίκος Ντάσης, Χριστίνα Ράινχαρντ και Τέλης Τελλάκης. Διάρκεια: 90΄, χωρίς διάλειμμα. Η παράσταση δεν συνιστάται για θεατές κάτω των 16 ετών.

©Μαρία Τούλτσα

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 @11πμ και @4μμ στη Νέα Σκηνή ΘΟΚ

Δαβίδ και Γολιάθ

Το The Corridor είναι μια ποιητική, πολυφωνική σύνθεση γύρω από το πένθος, τη μνήμη, την ταυτότητα και την αντίσταση. Ο «διάδρομος» γίνεται μεταφορά της ανθρώπινης πορείας, ένας ενδιάμεσος χώρος μετάβασης και μεταμόρφωσης, όπου η απώλεια δεν αφορά μόνο αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και τη νεότητα, την ασφάλεια, την επιθυμία, την ελευθερία και την αίσθηση του ανήκειν.

Μέσα από μια διαρκώς μεταβαλλόμενη σκηνική διαδρομή, οι ερμηνευτές αναμετρώνται με τη μνήμη, τον χρόνο, τη γήρανση, την περιθωριοποίηση και την υπαρξιακή μοναξιά, ενώ η σκηνή μετατρέπεται παράλληλα σε χώρο αντίστασης απέναντι στη βία, τον φασισμό και τις διακρίσεις. Χωρίς να προσφέρει οριστικές απαντήσεις, το The Corridor προσκαλεί τον θεατή σε μια προσωπική διαδρομή μέσα από την απώλεια και τη μεταμόρφωση.

Σύλληψη και σκηνοθεσία: Ian Garside. Δημιουργία και ερμηνεία: Tomás Pozzi και Ian Garside. Δραματουργία: Tomás Cabané. Σχεδιασμός ήχου: Pilar Calvo. Σχεδιασμός φωτισμών: Grace Morales Suso. Κοστούμια: Raúl Ravelo “Parrys”. Σκηνικά: Tanausú Mendoza. Διάρκεια: 60΄, χωρίς διάλειμμα.

©Jesus Robisco

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου @8μμ | Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου @8μμ και @11μμ στο Καφεαβαγνωστήριο "Το Έρμα"

Η Γυναίκα της Ζάκυθος και άλλες αιώνιες μνήμες

Η Γυναίκα της Ζάκυθος, ένα από τα πιο αινιγματικά και τολμηρά έργα του Διονυσίου Σολωμού, γίνεται η αφετηρία για μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση από τη σκηνοθέτιδα και χορογράφο Αντιγόνη Γύρα. Γραμμένο το 1826, εν μέσω της Ελληνικής Επανάστασης, το έργο διερευνά μέσα από τη σκοτεινή μορφή της Γυναίκας ζητήματα μισαλλοδοξίας, υποκρισίας, διχόνοιας και ανθρώπινης κακίας, διατηρώντας δύο αιώνες αργότερα εντυπωσιακή επικαιρότητα.

Η παράσταση συνδυάζει το σολωμικό κείμενο με αποσπάσματα από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και τη Φαρμακωμένη, προσωπικές αναμνήσεις, σύγχρονο σχολιασμό και πρωτότυπη μουσική του ράπερ Anser. Λόγος, κίνηση, τραγούδι και εναλλαγές ρόλων μετατρέπουν το θεατρικό αναλόγιο σε ένα ζωντανό επιτελεστικό γεγονός, που συνδέει την ποίηση και τη μνήμη με σύγχρονα ζητήματα εξουσίας, βίας, αδικίας και κοινωνικού διχασμού.

Σκηνοθετική και καλλιτεχνική επιμέλεια: Αντιγόνη Γύρα. Μουσική επιμέλεια: Αλίκη Αβδελοπούλου. Πρωτότυπη μουσική: Anser. «Αιώνιες Μνήμες» / Κείμενο: Δήμητρα Ζαγορά. Βοηθός σκηνοθέτιδας: Ελένη Αγορά. Ερμηνεύουν: Αλίκη Αβδελοπούλου και Δημήτρης Αγοράς. Στην παράσταση ακούγεται η φωνή του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Πουλή (The Press Project), σε δικό του κείμενο. Διάρκεια: 65΄, χωρίς διάλειμμα.

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα ολοκληρωμένο και άλλε πληροφορίες μπορέιτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας.| Εισιτήρια more.com

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