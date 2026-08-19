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Φεστιβάλ Αντάμα | Δύο μέρες μουσικής, τεχνών και παράδοσης στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 19.08.2026 09:02
Φεστιβάλ Αντάμα | Δύο μέρες μουσικής, τεχνών και παράδοσης στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας

© Φεστιβάλ Αντάμα / Instagram.

Για τρίτη χρονιά επιστρέφει το Φεστιβάλ Αντάμα, στήνοντας στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας ένα διήμερο γλέντι με μουσικές από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, βιωματικά εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών και χορών, θέατρο σκιών και συζητήσεις.

Το Φεστιβάλ Αντάμα επιστρέφει για τρίτη χρονιά στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας, το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026, συνεχίζοντας την προσπάθειά του να φέρει τη νεότερη γενιά σε επαφή με την κυπριακή και μεσογειακή παράδοση μέσα από τη μουσική, τον χορό, τις τέχνες και τη συλλογική εμπειρία. 

Με κεντρικό μήνυμα «Μια μουσική, ένας κύκλος, μια παρέα που μεγαλώνει», η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συναυλίες και παραδοσιακά γλέντια με καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Το Σάββατο, οι πύλες ανοίγουν στις 15:30, ενώ το μουσικό πρόγραμμα αρχίζει στις 18:00 με την Προοδευτική Κίνηση Λάρνακας και την Ειρήνη Πελαγία. Στις 18:45 ακολουθούν οι KORMÒS, το σχήμα των Τάσου Κοφοδήμου και Yvonne Melissa, ενώ από τις 20:30 μέχρι τα μεσάνυχτα τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης και Πέτρος Κουλουμής για ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. 

Την Κυριακή, οι πόρτες ανοίγουν επίσης στις 15:30. Από τις 17:30 μέχρι τις 20:00, οι Trio Nikriz και Στέλιος Πετράκης στήνουν κρητικό γλέντι, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με τους ΤΑΚΙΜΙΑ και τη Φρειδερίκη Τομπάζου, από τις 20:30 μέχρι τις 23:00.

Από την αργυροχοΐα και το πιθκιαύλι μέχρι το θέατρο σκιών

Πέρα από τη μουσική, σημαντικό μέρος του Αντάμα αποτελούν και φέτος τα βιωματικά εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών, τα οποία περιλαμβάνονται στο εισιτήριο.

Στο διήμερο θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια αργυροχοΐας, κεντήματος σταυροβελονιάς, καλαθοπλεκτικής και ψαθοπλεκτικής από τα Λιβάδια, υφαντικής και τέχνης του κουκουλιού, καθώς και εργαστήρια γύρω από τους ρυθμούς της Μεσογείου και την τέχνη του πιθκιαυλιού. 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμη θέατρο σκιών με κατασκευή φιγούρων, δωρεάν εργαστήρια παραδοσιακών χορών, αλλά και ανοικτή συζήτηση με θέμα «Τι ονομάζουμε κυπριακή παραδοσιακή μουσική σήμερα;». 

Στον χώρο θα υπάρχουν επίσης τοπικά εδέσματα και κυπριακά ποτά, ενώ θα πραγματοποιηθεί συμμετοχική παρουσίαση της παραδοσιακής τέχνης παρασκευής ππαλουζέ. 

Το Αντάμα δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων με στόχο την επανασύνδεση με τις παραδόσεις και τις ρίζες του τόπου. Από την πρώτη του διοργάνωση το 2024, το φεστιβάλ εξελίχθηκε σε διήμερη διοργάνωση, με επίκεντρο την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά και τις συγγένειές της με τις μουσικές και χορευτικές παραδόσεις της ευρύτερης Μεσογείου. 

Πληροφορίες

Φεστιβάλ Αντάμα 2026

Ημερομηνία: Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: Άνοιγμα πυλών 15.30, Σάββατο μέχρι 00:00, Κυριακή μέχρι 23:00

Χώρος: Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας

Τιμή εισιτηρίου: €10 ημερησίως, €17 διήμερο, τα βιωματικά εργαστήρια περιλαμβάνονται στο εισιτήριο

Περισσότερες πληροφορίες: 96 185369, antamafestival@gmail.com 

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