«Συναστρία»: Όταν η τέχνη, η ποίηση και η αστρονομία συναντώνται στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος

Μια πολυδιάστατη πολιτιστική διαδρομή που επιχειρεί να συνδέσει την εικαστική δημιουργία, τον ποιητικό λόγο και την επιστημονική παρατήρηση του Σύμπαντος φιλοξενείται από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Η ομαδική έκθεση υπό τον τίτλο «Συναστρία», σε σύλληψη και πρωτοβουλία του Λευτέρη Μωυσιάδη και επιμέλεια του Κώστα Πράπογλου, οικειοποιείται τον αστρολογικό όρο και τον διευρύνει σε ένα σύστημα ανάγνωσης σχέσεων, συγγενειών και απρόσμενων αντιστοιχιών ανάμεσα στον άνθρωπο και το ουράνιο στερέωμα.

Στο αίθριο του 4ου ορόφου της ΕΒΕ, 20 εικαστικοί καλλιτέχνες εμπνέονται από τους πλανήτες, τους αστερισμούς και τις κοσμικές αφηγήσεις, αναπτύσσοντας έργα που συνδέουν τη μυθολογία, την επιστημονική παρατήρηση και τη συλλογική μνήμη. Παράλληλα, 13 σύγχρονοι Έλληνες ποιητές και ποιήτριες συμμετέχουν με στίχους που λειτουργούν ως «αστερισμοί της γλώσσας», ενώ η εκθεσιακή διαδρομή πλαισιώνεται από σπάνια χειρόγραφα και βιβλία κοσμογραφίας, αστρονομίας και αστρολογίας από τις Ειδικές Συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Παράλληλες δράσεις σε εμβληματικούς φορείς της Αθήνας

Η πρωτοβουλία επεκτείνεται σε σημαντικούς επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς της πρωτεύουσας:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης, οι εγκαταστάσεις στον Λόφο των Νυμφών στο Θησείο θα φιλοξενήσουν ειδική εκδήλωση με περιήγηση και παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού μέσω των ιστορικών τηλεσκοπίων του κέντρου.

Πλανητάριο Ιδρύματος Ευγενίδου: Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε «Ζωντανές Περιηγήσεις στο Διάστημα» με τη χρήση του προηγμένου συστήματος προσομοίωσης διαστημικής πτήσης.

Στοά Αρσακείου: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, υπό το φως της Πανσελήνου, θα πραγματοποιηθεί ποιητική βραδιά στο αίθριο της Στοάς, όπου οι συμμετέχοντες ποιητές θα αναγνώσουν τα έργα τους, ενώ θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση.

Προσβασιμότητα και πληροφορίες

Η έκθεση έχει σχεδιαστεί με μέριμνα για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με οπτική αναπηρία, περιλαμβάνοντας απτικές αποδόσεις έργων, ηχητικές αφηγήσεις και εξειδικευμένο υλικό.

Πληροφορίες

«Συναστρία» στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή, 09:30 - 20:00

Τοποθεσία: Αίθριο 4ου ορόφου ΕΒΕ, ΚΠΙΣΝ (Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα)

Διάρκεια: 16 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 2026

Είσοδος: Ελεύθερη

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