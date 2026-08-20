Το «Βουνί», το πολυβραβευμένο μυθιστόρημα της Λουίζας Παπαλοΐζου, επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για έναν νέο κύκλο παραστάσεων τον Σεπτέμβριο. Μετά την πρώτη παρουσίασή του, το έργο ταξιδεύει αυτή τη φορά στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στο Σατιρικό Θέατρο στη Λευκωσία.

Τη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαρία Κυριάκου, η οποία μεταφέρει στη σκηνή την ιστορία του Ξενή, της Κόρης και του Σουηδού, με τη συμμετοχή δωδεκαμελούς ομάδας ηθοποιών.

Με φόντο ένα βουνό σε ακριτική περιοχή της Κύπρου, η ιστορία ξετυλίγεται από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Προσωπικές ιστορίες και συλλογικές μνήμες συναντιούνται σε ένα περιβάλλον όπου η απώλεια, η ταυτότητα και η σχέση με τον τόπο βρίσκονται στον πυρήνα της αφήγησης.

Στην ιστορία εισχωρούν παράλληλα οι αρχαιολογικές ανασκαφές της Σουηδικής Αποστολής στην περιοχή των Σόλων κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, συνδέοντας τις ζωές των προσώπων με διαφορετικές όψεις της κυπριακής ιστορίας.

Το μυθιστόρημα της Λουίζας Παπαλοΐζου τιμήθηκε το 2021 με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος στην Κύπρο, ενώ απέσπασε, εξ ημισείας, και το αντίστοιχο Κρατικό Βραβείο στην Ελλάδα.

Πληροφορίες

«Το Βουνί» της Λουίζας Παπαλοΐζου ανεβαίνει ξανά στη σκηνή

Παραστάσεις

Λεμεσός

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:00

Τοποθεσία: Θέατρο Ριάλτο

Λευκωσία

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00

Τοποθεσία: Σατιρικό Θέατρο

Τιμή εισιτηρίου: €20 | Μειωμένο €16 | Δωρεάν για ΑμεΑ [Μειωμένο εισιτήριο διατίθεται σε συνταξιούχους, ανέργους, ηθοποιούς και φοιτητές, με την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού.

Προπώληση εισιτηρίων: SoldOutTicket.

Διάρκεια: 165 λεπτά με διάλειμμα. Γλώσσα: Ελληνικά