SOME BODY: Έκθεση της Χριστίνας Δράκου στη Lumière Contemporary Art Gallery

Πίσω από κάθε σώμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια ιστορία, μια παρουσία. Αυτή η απλή αλλά ουσιαστική σκέψη βρίσκεται στον πυρήνα της «SOME BODY», της νέας ατομικής έκθεσης της Κύπριας εικαστικού Χριστίνας Δράκου, η οποία εγκαινιάζεται στις 5 Σεπτεμβρίου στη Lumière Contemporary Art Gallery στη Λεμεσό.

Η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά έργων εξπρεσιονιστικής παραστατικής ζωγραφικής που δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο της καλλιτέχνιδας στο Παρίσι. Με ακρυλικά χρώματα και αφετηρία τη ζωγραφική από ζωντανό μοντέλο, η Δράκου διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην παρατήρηση, την ανατομία, την κίνηση και την καλλιτεχνική έκφραση.

Το σώμα, ωστόσο, δεν αποτελεί εδώ απλώς αντικείμενο μελέτης. Γίνεται ένας τρόπος να μιλήσει η ζωγραφική για τον ίδιο τον άνθρωπο.

Μαθαίνοντας να βλέπεις

Η ζωγραφική από ζωντανό μοντέλο είναι πρωτίστως μια άσκηση παρατήρησης. Διαφορετικές ηλικίες, σωματότυποι και στάσεις αποκαλύπτουν κάθε φορά μια άλλη «αρχιτεκτονική» του ανθρώπινου σώματος, με τη δική της ισορροπία και τον δικό της ρυθμό.

Η διαδικασία ξεκινά από την ανατομία και τη φόρμα, αλλά σταδιακά μετατοπίζεται σε κάτι βαθύτερο: στην προσπάθεια να δει κανείς πραγματικά αυτό που βρίσκεται μπροστά του.

Μια ανεπαίσθητη μετατόπιση του βάρους μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη σύνθεση. Μια χειρονομία, η κλίση ενός ώμου, η καμπύλη μιας πλάτης ή η θέση ενός χεριού αποκτούν τη δική τους εικαστική ένταση.

Στόχος δεν είναι η πιστή αναπαραγωγή του σώματος, αλλά η κατανόησή του μέσα από την κίνηση, την παρουσία και το συναίσθημα που εκπέμπει.

Η εργασία με ζωντανό μοντέλο δημιουργεί, άλλωστε, έναν διαρκή διάλογο ανάμεσα στην παρατήρηση και τη διαίσθηση. Ο χρόνος είναι περιορισμένος και κάθε πίνακας καταλήγει να αποτελεί το ίχνος μιας συνάντησης που δεν μπορεί να επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο.

Το σώμα ως τοπίο

Στη «SOME BODY», η ανθρώπινη μορφή δεν λειτουργεί ως συμβατικό πορτρέτο ούτε ως εξιδανικευμένη εικόνα ομορφιάς. Μετατρέπεται σε ένα τοπίο γραμμής, χρώματος, ρυθμού και συναισθήματος.

Η ανατομία γίνεται η γλώσσα και όχι ο τελικός προορισμός.

Με εξπρεσιονιστική γραφή, έντονες χειρονομιακές πινελιές, ζωντανά χρώματα και απλοποιημένες φόρμες, η Δράκου επιχειρεί να αποτυπώσει όχι μόνο αυτό που παρατηρεί αλλά και αυτό που αισθάνεται απέναντι στη μορφή.

Τα έργα λειτουργούν έτσι περισσότερο ως ερμηνείες παρά ως αναπαραγωγές, με την ενέργεια και το συναίσθημα να αποκτούν εξίσου σημαντικό ρόλο με την ανατομική ακρίβεια.

Ιδιαίτερη θέση στις συνθέσεις καταλαμβάνει και ο κενός χώρος. Δεν αντιμετωπίζεται ως απουσία, αλλά ως ενεργό μέρος του έργου, που δημιουργεί ισορροπία, ένταση και σιωπή γύρω από το σώμα. Μορφή και κενό, παρουσία και απουσία, συνυπάρχουν στον ίδιο εικαστικό διάλογο.

Κάποιο σώμα, κάποιος άνθρωπος

Ο ίδιος ο τίτλος της έκθεσης, «SOME BODY», λειτουργεί σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Παραπέμπει σε ένα σώμα, σε κάποιο σώμα, αλλά ταυτόχρονα και σε κάποιον άνθρωπο.

Οι μορφές της Δράκου παραμένουν ανώνυμες, χωρίς όμως να χάνουν την ατομικότητά τους. Μια στάση μπορεί να υποδηλώνει χαρακτήρα και μια χειρονομία να αφήνει να διαφανεί μια ιστορία που δεν αφηγείται ποτέ ολόκληρη.

Το σώμα γίνεται έτσι φορέας μνήμης, ευαλωτότητας, ανθεκτικότητας και ταυτότητας.

Η «SOME BODY» προτείνει τελικά μια διαφορετική πράξη θέασης: να επιβραδύνουμε αρκετά ώστε να παρατηρήσουμε την πολυπλοκότητα που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στην πιο απλή ανθρώπινη χειρονομία.

Γιατί πίσω από κάθε σώμα βρίσκεται κάποιος. Μια ιστορία, μια παρουσία, μια ζωή.

Πληροφορίες

SOME BODY – Χριστίνα Δράκου

Εγκαίνια: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, 19:00

Διάρκεια: 5 Σεπτεμβρίου – 5 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Lumière Contemporary Art Gallery| Γεωργίου Α΄ 20, Ποταμός Γερμασόγειας, Λεμεσός