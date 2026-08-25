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Σεπτέμβρης με μουσική στην πόλη
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 25.08.2026 09:20
Σεπτέμβρης με μουσική στην πόλη

Στιγμιότυπο από το United Streets Festival

Τρία υπαίθρια μουσικά φεστιβάλ γεμίζουν την πρωτεύουσα με συναυλίες, από το Πάρκο Ακαδημίας και την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι το παλιό ΓΣΠ

Φορτωμένος με υπαίθρια μουσικά φεστιβάλ μπαίνει ο Σεπτέμβριος στην πρωτεύουσα φέτος, προσφέροντας την ευκαιρία για βραδιές διασκέδασης στην πόλη.

Ο μήνας μπαίνει με μία γεμάτη συναυλιακή εβδομάδα στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, όπου η σκηνή του Φεστιβάλ Μπύρας Septemberfest φιλοξενεί δημοφιλείς καλλιτέχνες από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, την 1/9 το φεστιβάλ ανοίγει ο Γιώργος Σαμπάνης, στις 2/9 εμφανίζονται τα συγκροτήματα Locomondo και Μπλε, στις 3/9 οι Άγγελος, Στέλιος και Διαμαντής Διονυσίου παρουσιάζουν αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου, στις 4/9 την σκυτάλη παίρνουν οι Στέλιος Ρόκκος και Έλενα Παναγιωτίδου, στις 5/9 ακολουθεί η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, στις 6/9 ανεβαίνει στη σκηνή ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ στις 7/9 το φεστιβάλ κλείνουν ο Χρήστος Μάστορας και το συγκρότημα Μέλισσες.

Εισιτήρια για το φεστιβάλ διατίθενται στο www.ticketbox.com.cy/septemberfest2026.

Συνέχεια στο φεστιβαλικό σκηνικό της Λευκωσίας δίνει το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου το United Street Festival, που πραγματοποιείται στις 12-13/9  στην Πλατεία Ελευθερίας. Και τις δύο ημέρες του φεστιβάλ, την μουσική σκηνή ανοίγουν οι Triple Four & Instant Soup Consortium, με ανεξάρτητους καλλιτέχνες, ράπερ και μουσικούς παραγωγούς. Το Σάββατο 12/9, συνέχεια στο μουσικό πρόγραμμα δίνει η Cilia, ενώ την Κυριακή εμφανίζεται ο Papazo.

Το κοινό μπορεί να εξασφαλίσει εισιτήρια στα €10 μέσω της πλατφόρμας more.com, ενώ στην είσοδο εισιτήρια θα διατίθενται στα €12 μέχρι τις 20:00 και €15 μετά τις 20:00.

Το τρίτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, το φεστιβάλ Moov στήνει ένα ακόμα συναυλιακό διήμερο στον χώρο του παλιού ΓΣΠ στο κέντρο της Λευκωσίας.

Στις 19-20/9 η σκηνή του φεστιβάλ θα φιλοξενήσει καλλιτέχνες από την Κύπρο και την Ελλάδα, όπως τα συγκροτήματα Stavroz και Σκιαδαρέσες, ο Pan Pan, η Della Savvidou, ο Alexis Sunder και η Νωαίνα.

Εισιτήρια για το φεστιβάλ διατίθενται μέσω της πλατφόρμας more.com.

(ΚΥΠΕ/ΕΓ/ΗΦ)

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Συναυλίες
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Septemberfest
United Streets Festival
Moov Festival
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