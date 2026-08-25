Σεπτέμβρης με μουσική στην πόλη

Φορτωμένος με υπαίθρια μουσικά φεστιβάλ μπαίνει ο Σεπτέμβριος στην πρωτεύουσα φέτος, προσφέροντας την ευκαιρία για βραδιές διασκέδασης στην πόλη.

Ο μήνας μπαίνει με μία γεμάτη συναυλιακή εβδομάδα στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, όπου η σκηνή του Φεστιβάλ Μπύρας Septemberfest φιλοξενεί δημοφιλείς καλλιτέχνες από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, την 1/9 το φεστιβάλ ανοίγει ο Γιώργος Σαμπάνης, στις 2/9 εμφανίζονται τα συγκροτήματα Locomondo και Μπλε, στις 3/9 οι Άγγελος, Στέλιος και Διαμαντής Διονυσίου παρουσιάζουν αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου, στις 4/9 την σκυτάλη παίρνουν οι Στέλιος Ρόκκος και Έλενα Παναγιωτίδου, στις 5/9 ακολουθεί η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, στις 6/9 ανεβαίνει στη σκηνή ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ στις 7/9 το φεστιβάλ κλείνουν ο Χρήστος Μάστορας και το συγκρότημα Μέλισσες.

Εισιτήρια για το φεστιβάλ διατίθενται στο www.ticketbox.com.cy/septemberfest2026.

Συνέχεια στο φεστιβαλικό σκηνικό της Λευκωσίας δίνει το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου το United Street Festival, που πραγματοποιείται στις 12-13/9 στην Πλατεία Ελευθερίας. Και τις δύο ημέρες του φεστιβάλ, την μουσική σκηνή ανοίγουν οι Triple Four & Instant Soup Consortium, με ανεξάρτητους καλλιτέχνες, ράπερ και μουσικούς παραγωγούς. Το Σάββατο 12/9, συνέχεια στο μουσικό πρόγραμμα δίνει η Cilia, ενώ την Κυριακή εμφανίζεται ο Papazo.

Το κοινό μπορεί να εξασφαλίσει εισιτήρια στα €10 μέσω της πλατφόρμας more.com, ενώ στην είσοδο εισιτήρια θα διατίθενται στα €12 μέχρι τις 20:00 και €15 μετά τις 20:00.

Το τρίτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, το φεστιβάλ Moov στήνει ένα ακόμα συναυλιακό διήμερο στον χώρο του παλιού ΓΣΠ στο κέντρο της Λευκωσίας.

Στις 19-20/9 η σκηνή του φεστιβάλ θα φιλοξενήσει καλλιτέχνες από την Κύπρο και την Ελλάδα, όπως τα συγκροτήματα Stavroz και Σκιαδαρέσες, ο Pan Pan, η Della Savvidou, ο Alexis Sunder και η Νωαίνα.

Εισιτήρια για το φεστιβάλ διατίθενται μέσω της πλατφόρμας more.com.

(ΚΥΠΕ/ΕΓ/ΗΦ)