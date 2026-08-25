Φινάλε Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI ‘26  στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Το φετινό Φεστιβάλ θα κλείσει στις 10 Σεπτεμβρίου με το διαθεματικό performance «LEDRA’S LAMENT» του καλλιτεχνικού διευθυντή Kris Muhammed Adem.

Το «LEDRA’S LAMENT» είναι μια διακοινοτική, μη αφηγηματική σύγχρονη ζωντανή παράσταση η οποία συνδυάζει μουσική, χορό, σχεδιασμό και drag art. Η Λευκωσία ήταν κάποτε γνωστή ως η πόλη των κήπων, χάρη στα εύφορα εδάφη της και την άφθονη πρόσβαση σε νερό. Η παραγωγή αναστοχάζεται πάνω σε ό,τι κρύβεται κάτω από το κατεστραμμένο οικοσύστημα της Λευκωσίας. Αντλώντας από τα αρχεία και την ιστορική μνήμη της αρχαίας πόλης της Λήδρας, το έργο προσεγγίζει το παρελθόν ως ζωντανή πηγή έμπνευσης, οδηγώντας μας να αναστοχαστούμε πάνω στο παρόν και να φανταστούμε ένα κοινό πολιτιστικό μέλλον. Όσον αφορά τη γλώσσα της παραγωγής, ο Adem ανασύρει ίχνη της Ετεοκυπριακής από κάτω από το έδαφος — μιας γλώσσας που κάποτε ομιλούνταν στην αρχαία Κύπρο και που σήμερα έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από τη δημόσια μνήμη.

Στο πλαίσιο μιας σύγχρονης προσέγγισης που βασίζεται στον συγκεκριμένο χώρο, οι ερμηνευτές «οι πρόγονοί μας» καταλαμβάνουν τα έδρανα του κοινού στο αμφιθέατρο και το προάγουν σε σκηνικό, ενώ το κοινό τοποθετείται ενώπιον τους δημιουργώντας ένα δίλημμα και μια ρευστότητα, συγχωνεύοντας και θολώνοντας τα όρια μεταξύ κοινού και ερμηνευτών, «των προγόνων» μας και εμάς.

Διάρκεια: 75 λεπτά

Δημιουργία και σκηνοθεσία: Kris Muhammed Adem

Ερευνητική βοήθεια: Hazal Barışer

Ερμηνευτές: Troodia Christodoulou, Mizgin Bozkaya İçli, Noa Daoulatian, Doğa Uluçlar, Ahmet Zildji, Chiara Capizzi, Selsu Solman, Ayda Canova, Hayal Gezer, DIANA, Cosmo Mo Rose, Aphroditios, Hazal Barışer και Kris Muhammed Adem

Οπτικά εφέ: Barış Parlan

Κοστούμια: ΜΕΜΟ

Βοτανική εγκατάσταση: Sonay Sevgüm

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Ron Mandos, Dance House Lefkosia, Hasder, το βιβλιοπωλείο Rüstem, τη Σχολή Παραστατικών Τεχνών PERA, το Sülop, τον Thomas Daskalakis, τον Ulaş Öğüç, τη Naz Atun, τη Stephanie Castendyk, την Katerina Ellis Despotis και τη Zeynep Mevlit.

Ημερομηνία: Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Πληροφορίες: 22 128175

Είσοδος ελεύθερη

Oι πόρτες εισόδου ανοίγoυν στις 20:00

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα και ομάδες.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf) και στο τηλέφωνο 22128175.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128175

www.boccf.org