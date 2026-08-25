Τα «Σκάμματα» προβάλλονται ξανά στη Λευκωσία

Πενήντα χρόνια μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974, η αρχαιολογία γίνεται αφετηρία για μια διαφορετική ανασκαφή. Όχι αυτή τη φορά στο έδαφος, αλλά στην προσωπική και συλλογική μνήμη. Το ντοκιμαντέρ «Σκάμματα», σε σκηνοθεσία της Δανάης Στυλιανού, προβάλλεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 20:00, στο πλάι του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, με ελεύθερη είσοδο.

Κύπριοι και ξένοι αρχαιολόγοι, μαζί με ανθρώπους που εργάζονταν τότε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, επιστρέφουν στις εμπειρίες του 1974 και αφηγούνται πώς ο πόλεμος επηρέασε όχι μόνο τις δικές τους ζωές αλλά και την πορεία της κυπριακής αρχαιολογίας.

Συνδυάζοντας αρχειακό υλικό από αρχαιολογικές ανασκαφές με προσωπικές μαρτυρίες, η ταινία επιχειρεί να ανασυνθέσει σημαντικές στιγμές της αρχαιολογικής δραστηριότητας στην Κύπρο πριν και μετά τα γεγονότα του 1974. Παράλληλα, εξετάζει το συλλογικό τραύμα του πολέμου και τον τρόπο με τον οποίο αυτό εγγράφεται στη σχέση ενός τόπου με το παρελθόν και την πολιτιστική του κληρονομιά.

Ο ίδιος ο τίτλος, «Σκάμματα», αποκτά έτσι διπλή σημασία: παραπέμπει στον χώρο της αρχαιολογικής ανασκαφής, αλλά και σε μια διαδικασία αναζήτησης όσων βρίσκονται θαμμένα στη μνήμη. Η αρχαιολογία λειτουργεί στην ταινία όχι μόνο ως επιστημονικό πεδίο, αλλά και ως ένας τρόπος προσέγγισης των ρωγμών που άφησε πίσω του το 1974.

Την παραγωγή υπογράφει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με εκτέλεση παραγωγής από την M.P.L. Productions. Τη σκηνοθεσία, την παραγωγή και το μοντάζ ανέλαβε η Δανάη Στυλιανού, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Γιώργος Στυλιανού. Η ιδέα και η επιμέλεια περιεχομένου ανήκουν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, την Έφορο Αρχαιοτήτων Ευτυχία Ζαχαρίου και τις αρχαιολογικές λειτουργούς Ευθυμία Άλφα και Άννα Σατράκη.

Η ταινία έχει διάρκεια 87 λεπτά, με διαλόγους στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά και ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Προβολή: Δευτέρα 31 Αυγούστου, 20:00

Χώρος: Στο πλάι του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Είσοδος: Ελεύθερη

Διάρκεια: 87΄