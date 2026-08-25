Το Παλιό ΓΣΠ μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης μουσικής, πολιτισμού και σύγχρονης αστικής δημιουργίας, φιλοξενώντας το Moov Festival στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο συνύπαρξης στην πόλη, δημιουργώντας έναν χώρο για νέες γνωριμίες, ανταλλαγή ιδεών και κοινές εμπειρίες. Στο μουσικό του πρόγραμμα συμμετέχουν οι Stavroz, Skiadareses, Pan Pan, Alexis Sunder, Della και Νwana.

Πέρα από τις ζωντανές εμφανίσεις, το Moov Festival θα περιλαμβάνει επιλεγμένες προτάσεις φαγητού και ποτού, καθώς και εικαστικές εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του πάρκου. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη αστική εμπειρία, στην οποία η μουσική θα συναντά τη γαστρονομία, την τέχνη και τη σύγχρονη κουλτούρα της πόλης.

Πληροφορίες

Moov Festival στο παλαιό ΓΣΠ

Ημερομηνίες και ώρες: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, 17.00 & Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, μέχρι τις 23.30

Τοποθεσία: Παλιό ΓΣΠ, Λευκωσία

Ημερήσιο εισιτήριο: €15 & €20 (στην είσοδο)

Είσοδος πριν από τις 19.00: €15

Διήμερο εισιτήριο: €20 (early bird) & €25

[Δωρεάν είσοδος για παιδιά κάτω των 12 ετών]

Προπώληση εισιτηρίων: more.com