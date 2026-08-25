Σεμινάριο μικρο-αφήγησης με τον Οδυσσέα Ιωάννου στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού

Το σεμινάριο

Μέσα από παραδείγματα μικρο-διηγημάτων (microfiction), στίχων τραγουδιών και σύντομων ποιημάτων σε πεζή μορφή (prose poetry), οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες, τους περιορισμούς αλλά και τις δημιουργικές δυνατότητες της μικρο-αφήγησης.

Στη συνέχεια, θα δοθούν συγκεκριμένα συγγραφικά εναύσματα και χρόνος για προσωπική γραφή, ώστε οι συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τις δικές τους μικρο-ιστορίες. Τα κείμενα θα αποτελέσουν αφετηρία για συζήτηση και σχολιασμό, με ζωντανή επεξεργασία των γραπτών κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Στόχος είναι η γνωριμία με έναν τρόπο γραφής όπου η οικονομία των λέξεων δεν λειτουργεί απλώς ως περιορισμός, αλλά ως δημιουργικό εργαλείο. Η μικρο-αφήγηση απαιτεί ακρίβεια και συμπύκνωση, αφήνοντας ταυτόχρονα χώρο στη φαντασία του συγγραφέα και του αναγνώστη.

Λίγα λόγια για τον Οδυσσέα Ιωάννου

Ο Οδυσσέας Ιωάννου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιανουαρίου 1967 και είναι στιχουργός, αρθρογράφος και συγγραφέας, ενώ ο ίδιος προτιμά να αυτοχαρακτηρίζεται ως «γραφιάς». Για 22 χρόνια υπήρξε καθημερινός ραδιοφωνικός παραγωγός, αρχικά στον «902 Αριστερά στα FM» και στη συνέχεια στον «Μελωδία 99,2», όπου διετέλεσε διευθυντής από το 2000 έως το 2010. Έχει γράψει στίχους για περίπου 200 τραγούδια και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές. Στη δημιουργική του πορεία περιλαμβάνονται εννέα προσωπικοί δίσκοι, τραγούδια για το θέατρο και τον κινηματογράφο, καθώς και πέντε βιβλία.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου (Ομάδα Α) & 27 Σεπτεμβρίου (Ομάδα Β)

Τοποθεσία: Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82Α, 1077 Λευκωσία

Ώρες διεξαγωγής: 11:00-18:00

Προσέλευση: 10:45

Διάλειμμα: 14:00-15:00

Κόστος συμμετοχής: €95 + ΦΠΑ (€113,05 συνολικά)

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν επιπλέον σύντομα διαλείμματα, ενώ θα προσφέρονται σνακ και ροφήματα.