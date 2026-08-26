Το United Street Festival επιστρέφει στην πλατεία Ελευθερίας, με Papazó και Cilia

Το United Street Festival επιστρέφει δυναμικά, στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου 2026, στην Πλατεία Ελευθερίας, Λευκωσία.

Το United Street Festival έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ζωντανούς και ανερχόμενους θεσμούς της πόλης, φέρνοντας στο επίκεντρο τη σύγχρονη δημιουργικότητα, τη μουσική και την urban κουλτούρα. Πρόκειται για ένα διήμερο φεστιβάλ που ενώνει τέχνη, design, μουσική, street food και lifestyle εμπειρίες, δημιουργώντας ένα μοναδικό σημείο συνάντησης για κοινό όλων των ηλικιών.

Στο επίκεντρο του φεστιβάλ βρίσκονται Κύπριοι δημιουργοί, καλλιτέχνες, designers και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι παρουσιάζουν το έργο τους μέσα από ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα στο κάτω διάζωμα της Πλατείας Ελευθερίας, σε έναν στεγασμένο και πλήρως οργανωμένο χώρο που μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό creative marketplace.

Παράλληλα, το φεστιβάλ πλαισιώνεται από ένα δυναμικό μουσικό πρόγραμμα με καταξιωμένους καλλιτέχνες από την Κύπρο και την Ελλάδα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία του κοινού και τη συνολική απήχηση της διοργάνωσης.

Με τη συνεχή ανάπτυξη του θεσμού και την αυξανόμενη προσέλευση του κοινού κάθε χρόνο, το United Street Festival αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής και σύνδεσης για brands και επιχειρήσεις που επιθυμούν να τοποθετηθούν μέσα σε ένα σύγχρονο, δημιουργικό και highly engaged περιβάλλον.

Το μουσικό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το opening της live σκηνής αναλαμβάνουν οι Triple Four & Instant Soup Consortium, το κυπριακό collective/studio project που ενώνει ανεξάρτητους artists, rappers, producers και μουσικούς σε ένα δημιουργικό μουσικό melting pot. Με original singles, raw ενέργεια και φρέσκο ήχο, έρχονται να ανοίξουν τη βραδιά δυνατά.

Ακολουθεί η Cilia, μία από τις πιο ανερχόμενες παρουσίες της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής. Το viral single της “Vanilia” έχει ήδη γίνει το soundtrack του καλοκαιριού, παίζοντας παντού - από beach bars μέχρι late-night parties. Στο United Street Festival έρχεται μαζί με το συγκρότημά της για μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και καλοκαιρινό vibe. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με ένα δυνατό ταξιδιάρικο DJ set από τον Κύπριο Manic Mike, ένα ονόμα που έχουν συνδεθεί με τη σύγχρονη ηλεκτρονική dance σκηνή του νησιού.

Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, τη live μουσική σκηνή αναλαμβάνουν να ανοίξουν ξανά οι Triple Four & Instant Soup Consortium και ακολουθεί το συγκρότημα Papazó (Full Band), που επιστρέφει στο United Street Festival, αυτή τη φορά full band. Μετά την περσινή του εκρηκτική εμφάνιση, όπου μοιράστηκε τη σκηνή με τον Ακύλα -τον οποίο το φεστιβάλ μας έφερε για πρώτη φορά στην Κύπρο, λίγο πριν τη μεγάλη του πορεία και επιτυχία στη Eurovision 2026- ο Papazó ανεβαίνει ξανά στη σκηνή, μαζί με την Άρτεμις Κυριακοπούλου, μια φωνή με ιδιαίτερη χροιά και συναίσθημα που έρχεται να προσθέσει τη δική της μαγεία στο σύμπαν του Papazó.

Με το viral “Μπαλκόνι του Papazó”, εκατομμύρια views στο Tik Tok, εμφανίσεις στα Mad Awards και συνεργασίες με ονόματα όπως Ευρυδίκη, Μαραβέγιας, Πλούταρχος, Ρένα Μόρφη, Klavdia, Demy και Lila, ο Papazó έχει γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα live concepts της ελληνικής σκηνής.

Τη μουσική σκυτάλη θα πάρει το Sunday Reunion χορεύοντας στους 80s, 90s & 00s ρυθμούς, με την Dj Maria N.

Πληροφορίες

Το κοινό μπορεί να εξασφαλίσει τη θέση του με presale εισιτήρια στα €10 μέσω More.com και του official United Street Festival website. Στην είσοδο, τα εισιτήρια θα διατίθενται στα €12 μέχρι τις 20:00 και €15 μετά τις 20:00.

Στο φεστιβάλ, την εμπειρία συμπληρώνουν επιλεγμένες επιλογές street food, παγωμένες μπύρες και δροσερά cocktails, για να απολαμβάνει το κοινό τη μουσική, την τέχνη και το καλοκαιρινό vibe όπως ακριβώς πρέπει.

Οι ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ είναι από τις 18:00 μέχρι τις 00:00, δίνοντας στο κοινό άφθονο χρόνο να απολαύσει το πλήρες πρόγραμμα και την εμπειρία του United Street Festival.