Πολιτιστική Αποκέντρωση: Η ατζέντα του Σεπτεμβρίου

Το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού επιστρέφει και φέτος, μεταφέροντας πολιτιστικές δράσεις πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα και μετατρέποντας κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου σε χώρους συνάντησης, δημιουργίας και συμμετοχής. Μουσικές και μουσικοθεατρικές παραστάσεις, εικαστικά εργαστήρια, θέατρο σκιών, αφιερώματα και δράσεις γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά συνθέτουν το πρόγραμμα. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Ακολουθεί η ατζέντα του Σεπτεμβρίου, μέρα με τη μέρα.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Το πιο λαμπρό αστέρι: 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη

Πάνω Πλάτρες, Κεντρική Πλατεία | 19:30

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, μια μουσική παράσταση επιστρέφει στη ζωή, στο έργο και στη διαχρονική παρουσία της στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Τραγούδια που σφράγισαν τις ταινίες και τις θεατρικές εμφανίσεις της, ζωντανή αφήγηση και οπτικοακουστικό υλικό συνθέτουν ένα αφιέρωμα σε μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού.

Τραγουδούν η Αναστασία Βορκά και ο Μάριος Ανδρέου. Μαζί τους οι Σάββας Σάββα στο πιάνο, Ανδρέας Ιακωβίδης στην αφήγηση και Παντελής Ιωνάς στο μπουζούκι. Σε περίπτωση βροχής, η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο.

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

«Άρχισαν τα όργανα»

Παραμύθα, Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο | 20:30

Με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από τον θάνατο του Αλέκου Σακελλάριου, η Μαρίνα Βερζανλή και ο Δημήτρης Μεσημέρης παρουσιάζουν μια συναυλία με αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Ένα ένθετο αφιέρωμα φωτίζει παράλληλα τη διαδρομή του συγγραφέα, στιχουργού και σκηνοθέτη.

Στο πρόγραμμα συναντώνται τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου Ζαμπέτα, Σταύρου Ξαρχάκου, Μίκη Θεοδωράκη και Μίμη Πλέσσα, με τους δύο ερμηνευτές να πλαισιώνονται από οκταμελή ορχήστρα.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Στο Φως του Φεγγαριού

Αγία Άννα Λάρνακας, Κοινοτικό Αμφιθέατρο | 20:00

Μουσική και ποίηση συναντιούνται κάτω από το φως του φεγγαριού. Η Μαρία Ανδρέου και το Cyprus Guitar Trio παρουσιάζουν τραγούδια δημιουργών όπως οι Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης και Νότης Μαυρουδής, τα οποία συνομιλούν με την ποίηση των Γιάννη Ρίτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Κικής Δημουλά και άλλων σημαντικών ποιητών.

Τις πρωτότυπες διασκευές υπογράφει ο Γιώργος Χριστοφή.

Θκυο στάλες στο χώμαν

Πλατανιστάσα, Πλατεία | 20:30

Οι Στέλιος Παπαμιχαήλ, Στέφανος Ιωάννου, Συμεών Μερκούρης και Νικόλας Παπαδόπουλος συναντούν την κυπριακή παράδοση μέσα από μια συναυλία που συνδυάζει παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου και της Μεσογείου με σύγχρονες παραδοσιακότροπες συνθέσεις.

Αφετηρία αποτελεί η δισκογραφική δουλειά «Θκυο Στάλες» των Παπαμιχαήλ και Ιωάννου, μαζί με υλικό από την υπό έκδοση δουλειά του Συμεών Μερκούρη. Η ημερομηνία και ο χώρος της παράστασης στην Πλατανιστάσα επιβεβαιώνονται και από το δημοσιευμένο πρόγραμμα. (Philenews)

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Φύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριό

Πεδουλάς, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης | 15:00–18:00

Η Ελένη Φιλίππου (The.Curious.Curly) προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την κυανοτυπία, μια από τις παλαιότερες φωτογραφικές τεχνικές χωρίς κάμερα. Με φυτά, αγριολούλουδα, φωτοευαίσθητα υλικά και το φως του ήλιου, οι συμμετέχοντες δημιουργούν τις δικές τους βοτανικές κυανοτυπίες. Το εργαστήρι απευθύνεται σε ηλικίες 8 ετών και άνω και δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία.

Μουσικές του έρωτα και του τόπου

Αρεδιού, Κοινοτικό Πάρκο | 19:30

Ο Ευαγόρας Καραγιώργης και το μουσικό σύνολο «Μυρωθκιές του Γιασεμιού» υφαίνουν μια μουσική διαδρομή στην κυπριακή ποίηση και παράδοση. Παραδοσιακά τραγούδια συναντούν τη μελοποιημένη ποίηση των Βασίλη Μιχαηλίδη, Δημήτρη Λιπέρτη, Κώστα Μόντη και Μιχάλη Πασιαρδή.

Συμμετέχουν οι Ευαγόρας Καραγιώργης, Κλειώ Παπαδιά, Νεφέλη Καραγιώργη και Αλέξης Αναστασίου.

Μουσική περιήγηση σε ναούς-μνημεία της UNESCO

Καλοπαναγιώτης, Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή | 20:00

Η Εκκλησιαστική Χορωδία «Ρωμανός ο Μελωδός», υπό τον χοράρχη π. Νικόλαο Λυμπουρίδη, παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή όπου η βυζαντινή ψαλτική συναντά τις τοιχογραφίες των κυπριακών ναών που βρίσκονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Καλλιτεχνικές διαδρομές στις Κέδαρες

Κέδαρες, Δημοτικό Σχολείο | 11:00–13:00

Η ομάδα 4art space μετατρέπει το χωριό σε υπαίθριο πεδίο δημιουργίας. Μέσα από εργαστήρια κεραμικής και ψηφιδωτού, οι συμμετέχοντες αντλούν έμπνευση από μοτίβα της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργώντας καλλιτεχνικά πλακίδια που θα τοποθετηθούν σε σημεία του χωριού. Το εργαστήρι της 6ης Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένο στην κεραμική.

Μουσικές του έρωτα και του τόπου

Μαλλιά, Πλατεία | 19:30

Δεύτερη παρουσίαση της συναυλίας του Ευαγόρα Καραγιώργη και του μουσικού συνόλου «Μυρωθκιές του Γιασεμιού».

Δον Κιχώτης: Μια ιστορία σε τραγούδια

Σούνι-Ζανατζιά, Πλατεία Ζανατζιάς | 19:30

Ο ονειροπόλος ιππότης του Θερβάντες και ο πιστός Σάντσο Πάντσα ζωντανεύουν σε μια μουσικοθεατρική παράσταση της ομάδας Compass, όπου αφήγηση, ζωντανή μουσική και πρωτότυπα τραγούδια συναντούν τη φαντασία, τη φιλία και την ακατανίκητη ανάγκη του ανθρώπου να κυνηγά τα ιδανικά του.

Τη σκηνική επιμέλεια έχει η Βαρβάρα Χριστοφή, ενώ στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν οι Δημήτρης Σπύρου, Γιάννης Χρηστίδης και Ανδρέας Ροδοσθένους.

Νήσος τις έστι

Πλάτρες, Πολιτιστικό Κέντρο «Γιώργος Σεφέρης» | 20:00

Οι Μουσικοί Συνοδοιπόροι τιμούν τον Γιώργο Σεφέρη και τη βαθιά σχέση του με την Κύπρο μέσα από μελοποιημένη ποίηση, απαγγελίες, πρωτότυπες συνθέσεις, αφηγηματικά κείμενα και σπάνιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Φωνή Χορδών

Κάτω Μύλος, Πολιτιστικό Κέντρο Ροδακινιά | 20:00–21:30

Η Γυναικεία Μαντολινάτα Λεμεσού «Ηχώ των Μαντολίνων», μαζί με την Άννα Μοσφίλη και τη Νίκη Ανδρονίκου, παρουσιάζει αγαπημένα κυπριακά τραγούδια μέσα από νέες ενορχηστρώσεις για μαντολίνα, λαούτο και φωνή.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Τ’ Αχνάρια

Λεμύθου, Ι.Ν. Παναγίας Ιαματικής | 19:30

Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Βίρβου, η παραγωγή της ΜΤΤ Μεσαιωνική Ρήγαινα παρουσιάζει ένα μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο στιχουργό. Τραγούδια όπως «Καπετάν Ανδρέα Ζέππο», «Βράχο βράχο τον καημό μου» και «Λίγα ψίχουλα αγάπης» συναντούν σύντομες αφηγήσεις γύρω από τη ζωή και το έργο του.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Σωτηρία Μπέλλου

Πυργά, Πλατεία | 20:00

Ο Δημήτρης Φανής και η Φρειδερίκη Τομπάζου παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της Σωτηρίας Μπέλλου. Τραγούδια, αφήγηση, φωτογραφίες και αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό φωτίζουν τη μουσική αλλά και την ανθρώπινη διαδρομή μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Stitched into the Landscape

Πεδουλάς, Elyssia Boutique Hotel | Έναρξη έκθεσης

Η Ανδρεανή Παναγίδη και ο Βασίλης Σαββίδης φέρνουν σε δημιουργικό διάλογο τη σύγχρονη γραφιστική τέχνη και τη λευκαρίτικη δαντέλα. Δεκαπέντε έργα μεικτής τεχνικής εξερευνούν την κυπριακή ταυτότητα και τη φιλοσοφία της αργής ζωής. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 11 Νοεμβρίου 2026.

«Αρώματα της Κύπρου»: Το ελληνικό σαξόφωνο

Λαγουδερά, Πολιτιστικό Κέντρο | 19:30

Ένα κουαρτέτο σαξοφώνων παρουσιάζει έργα Κυπρίων και Ελλήνων συνθετών, αλλά και νέες συνθέσεις σε πρώτη παρουσίαση στην Κύπρο. Το πρόγραμμα κινείται ανάμεσα στην κυπριακή δημοτική παράδοση, την έντεχνη ελληνική μουσική και τη σύγχρονη δημιουργία.

Της θάλασσας και του θέρους

Αγροκηπιά, Ι.Ν. Αγίου Κουρνούτα | 19:30

Ένα μουσικό ταξίδι με αλμύρα, λιμάνια, καΐκια και καλοκαιρινές αναμνήσεις. Ρεμπέτικα, λαϊκά, έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια από την Κύπρο, το Αιγαίο και τη Μικρά Ασία συναντούν δημιουργούς όπως οι Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Σαββόπουλος, Τσιτσάνης και Λοΐζος.

Cinema in Concert

Μελίνη, Πλατεία | 20:00

Η Orchestra Lumiere παρουσιάζει ένα οπτικοακουστικό ταξίδι στον κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής. Οι πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του Κυριάκου Κώστα συνδυάζονται με διαδραστικό video art του Αντρέα Χριστοφόρου, σε μια συναυλία όπου εικόνα και ήχος λειτουργούν ως ενιαία εμπειρία.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Stitched into the Landscape | Εργαστήρια λευκαρίτικης δαντέλας

Πεδουλάς, Elyssia Boutique Hotel | 10:30–12:00 & 15:30–17:00

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιούνται βιωματικά εργαστήρια λευκαρίτικης δαντέλας για όλες τις ηλικίες.

Ποντικοπεριπέτειες

Λυθροδόντας, Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο | 17:00

Οι Αλεξάνδρα Τσιάρα, Νικολέττα Στυλιανού και Ροδοθέα Παναγίδου προσκαλούν τα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο της κλασικής μουσικής μέσα από ένα πρωτότυπο παραμύθι, ζωντανές ερμηνείες και διαδραστική συμμετοχή.

«Αρώματα της Κύπρου»

Λειβάδια Πιτσιλιάς, Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής | 19:30

Δεύτερος σταθμός για το κουαρτέτο σαξοφώνων και το πρόγραμμα σύγχρονης ελληνικής και κυπριακής μουσικής.

Σωτηρία Μπέλλου

Παλώδια, Αλώνια | 20:00

Δεύτερη παρουσίαση του μουσικού αφιερώματος με τους Δημήτρη Φανή και Φρειδερίκη Τομπάζου.

Μουσική περιήγηση σε ναούς-μνημεία της UNESCO

Πεδουλάς, Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού | 20:00

Δεύτερος σταθμός για την Εκκλησιαστική Χορωδία «Ρωμανός ο Μελωδός».

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Φύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριό

Πεδουλάς, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης | 10:00–13:00

Δεύτερο βιωματικό εργαστήρι κυανοτυπίας με την Ελένη Φιλίππου.

Stitched into the Landscape | Εργαστήρια

Πεδουλάς, Elyssia Boutique Hotel | 10:30–12:00 & 15:30–17:00

Δεύτερη ημέρα των εργαστηρίων λευκαρίτικης δαντέλας.

Που στόμα σε στόμα – Η Τριανταφυλλένια

Οίκος Μαραθάσας, Κοινοτικό Πάρκο | 11:00–13:00

Η Ελενίτσα Γεωργίου παρουσιάζει ένα δίωρο βιωματικό εργαστήρι με επίκεντρο το κυπριακό παραμύθι «Η Τριανταφυλλένια». Αφήγηση, μουσική, τραγούδι, χορός, δραματοποίηση, δημιουργική γραφή και εικαστικά γίνονται εργαλεία γνωριμίας με την κυπριακή προφορική παράδοση.

Ποντικοπεριπέτειες

Άγιος Επιφάνιος, Αμφιθέατρο | 17:00

Δεύτερη παρουσίαση της παιδικής μουσικής παράστασης.

«Αρώματα της Κύπρου»

Λιμνάτι Λεμεσού, Πολιτιστικό Κέντρο | 18:30

Τρίτη παρουσίαση του προγράμματος για κουαρτέτο σαξοφώνων.

Δον Κιχώτης: Μια ιστορία σε τραγούδια

Άρσος, Κεντρική Πλατεία | 19:30

Δεύτερη παρουσίαση της μουσικοθεατρικής παραγωγής της ομάδας Compass.

Το πιο λαμπρό αστέρι: 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη

Νικητάρι, Παλαιό Δημοτικό Σχολείο | 20:00

Δεύτερη παρουσίαση του μουσικού αφιερώματος στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Τ’ Αχνάρια

Συκόπετρα, Εκδρομικός Χώρος «Πευκαρούθκια» | 19:30

Δεύτερη παρουσίαση του μουσικού αφιερώματος στον Κώστα Βίρβο.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Πού ’ναι τα χρόνια

Κοράκου, Πλατεία | 20:00

Ο Δημήτρης Φανής και η Μαρίνα Βερζανλή παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Μια επιλογή από τα τραγούδια του συνθέτη συνδυάζεται με αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό που φωτίζει στιγμές από τη ζωή και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Στην αρχή των τραγουδιών

Παλώδια, Αλώνια | 20:00

Το μουσικό σύνολο «Ες αεί» ακολουθεί τις ρίζες και την εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού, από την κυπριακή παράδοση μέχρι σημαντικές δημιουργίες του σύγχρονου ελληνικού ρεπερτορίου. Πρωτότυπες ενορχηστρώσεις και σύντομα αφηγηματικά κείμενα συνδέουν μουσικά το παρελθόν με το παρόν.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές

Ασκάς, Κοινοτικό Συμβούλιο | 10:00–13:00 & 15:00–17:00

Οι Threading Stories, Alejandro Villacis και Τερέζα Γιωργαλλή, αντλούν έμπνευση από τα παραδοσιακά «τζιβέρτια», τις πήλινες κυψέλες της Κύπρου. Καλλιτεχνικοί περίπατοι, φυσικά υλικά και βιωματικά εργαστήρια οδηγούν στη δημιουργία γλυπτικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν ταυτόχρονα ως έργα τέχνης και ενδιαιτήματα για τις ιθαγενείς μέλισσες.

Που στόμα σε στόμα – Η Τριανταφυλλένια

Νικητάρι, Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης | 17:00–19:00

Δεύτερη συνάντηση με την Ελενίτσα Γεωργίου και το βιωματικό εργαστήρι γύρω από την κυπριακή προφορική παράδοση. Στο αρχικό υλικό η ώρα εμφανίζεται τυπογραφικά ως «117:00–19:00»· αποδίδεται εδώ ως 17:00–19:00.

Το άρωμα του γιασεμιού: Μια ρετρό περιπλάνηση στην Ελλάδα του χθες

Άγιοι Βαβατσινιάς, Δημοτικό Σχολείο | Εργαστήρι 18:30–19:30, συναυλία 20:00

Μια μουσικοθεατρική επιστροφή στην ατμόσφαιρα του Μεσοπολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, με μουσική, τραγούδι, ποίηση και θεατρικό λόγο. Τη συναυλία συνοδεύει το διαδραστικό παιδικό εργαστήρι «Paris–Athènes: Ένα Ταξίδι στον Χρόνο».

Μουσικές του έρωτα και του τόπου

Ξυλιάτος, Πλατεία | 19:30

Τρίτος σταθμός για τον Ευαγόρα Καραγιώργη και τις «Μυρωθκιές του Γιασεμιού».

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές

Ασκάς, Κοινοτικό Συμβούλιο | 10:00–13:00 & 15:00–17:00

Δεύτερη ημέρα των βιωματικών εργαστηρίων των Threading Stories.

Ποντικοπεριπέτειες

Παλαιχώρι Μόρφου, Δημοτικό Σχολείο | 17:00

Τρίτη παρουσίαση της παιδικής μουσικής παράστασης με τις Αλεξάνδρα Τσιάρα, Νικολέττα Στυλιανού και Ροδοθέα Παναγίδου.

Μουσική περιήγηση σε ναούς-μνημεία της UNESCO

Πελένδρι, Πολιτιστικό Κέντρο | 18:30

Τρίτος σταθμός για την Εκκλησιαστική Χορωδία «Ρωμανός ο Μελωδός».

Μουσικές του έρωτα και του τόπου

Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Κοινοτικό Πάρκο | 19:30

Τέταρτη παρουσίαση της μουσικής παράστασης του Ευαγόρα Καραγιώργη και του συνόλου «Μυρωθκιές του Γιασεμιού».

Της θάλασσας και του θέρους

Καλό Χωριό Λεμεσού, Κεντρική Πλατεία | 20:00

Δεύτερη παρουσίαση της συναυλίας με τους Χρίστο Πέτρου, Ελένη Κωνσταντίνου, Γιώργο Φούντο, Ευξίφιο Σατσιά και Δημήτρη Πήχα.

Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Μια Βαλίτσα Κύπρος

Κατύδατα, Πλατεία | 20:00

Μια παλιά βαλίτσα ανοίγει ύστερα από 51 χρόνια και γίνεται αφετηρία για ένα πολιτιστικό οδοιπορικό στην Κύπρο. Η παράσταση θεάτρου σκιών ζωντανεύει ιστορίες από την Αμμόχωστο, την Κερύνεια, τη Μόρφου και τον Απόστολο Ανδρέα, συνδυάζοντας χειροποίητες φιγούρες, τρισδιάστατα σκηνικά και ζωντανή μουσική. Την παράσταση συνοδεύει το βιωματικό εργαστήρι «Η φιγούρα που θυμάται».

Στην αρχή των τραγουδιών

Πισσούρι, Αμφιθέατρο | 20:00

Δεύτερη παρουσίαση της μουσικής διαδρομής του συνόλου «Ες αεί» στις ρίζες και την εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο

Καλό Χωριό Ορεινής, Εκδρομικός Χώρος «ΜΕΡΙΚΑ» | 19:30

Το συγκρότημα Μουσικόραμα παρουσιάζει αγαπημένα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, από το «Αχ χελιδόνι μου» και τον «Δρόμο» μέχρι την «Πρώτη Μαΐου» και το «Τίποτα δεν πάει χαμένο», αναδεικνύοντας τη λυρική και κοινωνική διάσταση του έργου του.

Νεφέλες του Αριστοφάνη

Ξυλοτύμβου, Πλατεία | 20:30

Οι «Νεφέλες» συναντούν το κυπριακό καφενείο σε μια σύγχρονη μουσικοθεατρική διασκευή της ομάδας «κοκόνες». Ο αριστοφανικός λόγος συνδυάζεται με ζωντανή λαϊκή μουσική, χιούμορ και άμεση επικοινωνία με το κοινό, ενώ ζητήματα όπως η παιδεία, η δικαιοσύνη, η διαφθορά και το χάσμα των γενεών αποκτούν απρόσμενη επικαιρότητα.

Θκυο στάλες στο χώμαν

Κάμπος, Κεντρική Πλατεία | 20:30

Δεύτερος σταθμός του Σεπτεμβρίου για τους Στέλιο Παπαμιχαήλ, Στέφανο Ιωάννου, Συμεών Μερκούρη και Νικόλα Παπαδόπουλο.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Στο Φως του Φεγγαριού

Άγιος Γεώργιος Συλίκου, Πλατεία Κοινοτικού Συμβουλίου | 20:00

Δεύτερη παρουσίαση της μουσικοποιητικής παράστασης με τη Μαρία Ανδρέου και το Cyprus Guitar Trio.

Θκυο στάλες στο χώμαν

Άλωνα, Πλατεία | βραδινή συναυλία

Η κυπριακή παράδοση συναντά ξανά τη σύγχρονη δημιουργία με τους Στέλιο Παπαμιχαήλ, Στέφανο Ιωάννου, Συμεών Μερκούρη και Νικόλα Παπαδόπουλο. Η συναυλία στην Άλωνα πραγματοποιείται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Φοινί, Πλατεία | 20:30

Δεύτερη παρουσίαση της μουσικοθεατρικής διασκευής της ομάδας «κοκόνες».

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές

Ασκάς, Κοινοτικό Συμβούλιο | 10:00–13:00 & 15:00–17:00

Τρίτη και τελευταία συνάντηση του Σεπτεμβρίου για το βιωματικό εργαστήρι των Threading Stories, που συνδέει σύγχρονη τέχνη, οικολογία και την παραδοσιακή μελισσοκομική γνώση της Κύπρου.

Αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο

Νικητάρι, Παλαιό Δημοτικό Σχολείο | 19:30

Δεύτερη παρουσίαση της συναυλίας του συγκροτήματος Μουσικόραμα.

Πού ’ναι τα χρόνια

Κάτω Δρυς, Αμφιθέατρο | 20:00

Δεύτερη παρουσίαση του αφιερώματος στον Σταύρο Κουγιουμτζή με τους Δημήτρη Φανή και Μαρίνα Βερζανλή.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Μια Βαλίτσα Κύπρος

Μονιάτης, Υπαίθριο Θεατράκι | 19:30

Δεύτερη παρουσίαση της παράστασης θεάτρου σκιών και του βιωματικού εργαστηρίου «Η φιγούρα που θυμάται», με την Ελένη Παπαχριστοφόρου, τον Ιάκωβο Κουσιάππα και τον Παύλο Κουσιάππα.

Νεφέλες του Αριστοφάνη

Αγρός, Πλατεία | 20:30

Η μουσικοθεατρική εκδοχή των «Νεφελών» από την ομάδα «κοκόνες» ολοκληρώνει τις παραστάσεις του Σεπτεμβρίου στον Αγρό, φέρνοντας τον Αριστοφάνη στην πλατεία με ζωντανή μουσική, σάτιρα και άρωμα κυπριακού καφενείου.

Το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης συνεχίζεται και μετά τον Σεπτέμβριο, με δράσεις σε κοινότητες της Κύπρου. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, των «Καλλιτεχνικών διαδρομών στις Κέδαρες», τα εργαστήρια κεραμικής και ψηφιδωτού συνεχίζονται τον Οκτώβριο.