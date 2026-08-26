Το TeraVibes επιστρέφει στις Κάτω Αρόδες

Από μια παρέα φίλων που έπαιζε μουσική σε έναν κήπο στην Τέρα, σε ένα μικρό ανεξάρτητο φεστιβάλ που βρίσκει κάθε χρόνο καινούργιο σπίτι στην κυπριακή ύπαιθρο. Το TeraVibes επιστρέφει το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, αυτή τη φορά στο Old School Cafe στην Κάτω Αρόδες της Πάφου, για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διοργάνωσή του.

Η ιστορία του TeraVibes ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια, σχεδόν αυθόρμητα, όταν μια παρέα φίλων μαζεύτηκε σε έναν κήπο στο χωριό Τέρα, κοντά στην Πόλη Χρυσοχούς, για να παίξει μουσική. Από εκείνη την πρώτη συνάντηση γεννήθηκε σταδιακά ένα φεστιβάλ με έντονα παρεΐστικο και ανεξάρτητο χαρακτήρα.

Η διοργάνωση μεγάλωσε χρόνο με τον χρόνο, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τη φιλοσοφία της. Η προηγούμενη έκδοση, που πραγματοποιήθηκε στο Φασλί, συγκέντρωσε περισσότερα από 300 άτομα, ενώ φέτος το TeraVibes μεταφέρεται στην Κάτω Αρόδες και στο Old School Cafe, έναν χώρο που στεγάζεται στο παλιό σχολείο του χωριού.

Από live μουσική μέχρι DJ sets

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00 και το μουσικό πρόγραμμα θα ξεδιπλώνεται καθώς πέφτει το φως, περνώντας από ζωντανές εμφανίσεις με indie, folk και παραδοσιακές επιρροές σε ηλεκτρονικούς ήχους και DJ sets αργότερα το βράδυ.

Στο φετινό line-up περιλαμβάνονται οι Ya Na Ma, Sunryse Sound, Mighty Scoop και Marcos, συνθέτοντας ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικούς ήχους και διαθέσεις.

Πέρα από τη μουσική, στον χώρο θα υπάρχει φαγητό, με χειροποίητη ιταλική πίτσα και slow-cooked Texas barbecue, καθώς και μπαρ με τοπική μπίρα, gin & tonic και, φυσικά, brandy sour.

Πληροφορίες

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

Old School Cafe, Κάτω Αρόδες, Πάφος

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00

Είσοδος: €12, με εισιτήρια στην είσοδο