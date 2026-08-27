Η Αξιοθέα υποδέχεται το φθινόπωρο με 19 παραστάσεις και συναυλίες

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που επεκτείνεται θεματολογικά από την αρχαία τραγωδία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη μουσική, τον χορό, την πολυμεσική έκφραση και τις μουσικές παραδόσεις διαφορετικών πολιτισμών, συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο το 29ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε μια συναυλία-ορόσημο για τη μακροχρόνια ιστορία του, το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου υποδέχεται τον Dominic Miller, έναν από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ο οποίος στη μακρά διεθνή πορεία του έχει συνεργαστεί με κορυφαίες προσωπικότητες μεταξύ των οποίων οι Sting, Phil Collins, Peter Gabriel, Tina Turner, Bryan Adams, Paul Young κ.ά. Η παρουσία του Miller και των κορυφαίων μουσικών του αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή ανοίγματα του φετινού Φεστιβάλ, το οποίο, όπως και στο Α΄ μέρος, στηρίζεται σε δημιουργούς με διακριτή καλλιτεχνική ταυτότητα, σε καλλιτέχνες που κινούνται ανάμεσα στην παράδοση και τον πειραματισμό, στο τοπικό και το διεθνές, στο υλικό σώμα και την τεχνολογία, στην κοινότητα και την ατομική εμπειρία, στην τελετουργία και τη σύγχρονη αστική συνθήκη.

Το φθινόπωρο, στη σκηνή της Αξιοθέας θα συναντηθούν δημιουργοί από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία, σε ένα πρόγραμμα που δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές καλλιτεχνικές γλώσσες και πολιτισμικές αναφορές.

Το μουσικό μέρος του προγράμματος κινείται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα: από την τζαζ και τον αυτοσχεδιασμό έως το ρεμπέτικο, τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, αλλά και τις μουσικές γλώσσες της Ανατολικής Ασίας. Εκτός από τον Dominic Miller, η Αξιοθέα θα υποδεχθεί δύο κορυφαίους Γάλλους μουσικούς της σύγχρονης τζαζ, τον σαξοφωνίστα Émile Parisien και τον ακορντεονίστα Vincent Peirani, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα ρεπερτόριο εμπνευσμένο από το τανγκό, αλλά ανοιχτό στην τζαζ, την κλασική μουσική και τον αυτοσχεδιασμό. Στο ίδιο μουσικό τοπίο εντάσσονται ο Σταύρος Λάντσιας με το Piano Trio+ και τον κιθαρίστα Μπάμπη Τυρόπουλο, το Dimitris Miaris Quintet με ένα αφιέρωμα στον πρωτοπόρο του bebop Bud Powell, καθώς και το Elana Sasson Quartet, ένα διεθνές σχήμα που φέρνει σε δημιουργικό διάλογο μουσικούς από τις ΗΠΑ, την Κολομβία, την Κύπρο και το Βέλγιο με μουσικές συνθέσεις που συνδέουν τις κουρδικές και περσικές μουσικές παραδόσεις με τη σύγχρονη τζαζ και τις μεσογειακές επιρροές.

Στην ίδια ενότητα, οι μουσικές παραδόσεις λειτουργούν ως ζωντανό υλικό για νέες δημιουργικές συνθέσεις και συναντήσεις. Το Καφέ Μπαλκάν συναντά τον σπουδαίο Βούλγαρο δεξιοτέχνη του καβαλιού Theodosii Spassov σε ένα μουσικό ταξίδι από τη Μεσόγειο στα Βαλκάνια, ενώ ο Γιώργος Τζώρτζης και το σχήμα «Αρχή διά του Ρεμπέτικου» διατρέχουν την ιστορία και τις μεταμορφώσεις του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Ο Χρίστος Πέτρου, με τη Γέφυρα, συνδέει την ποίηση με την ελληνική και κυπριακή μουσική παράδοση με σύγχρονες συνθετικές και ενορχηστρωτικές προσεγγίσεις, ενώ στις Φωλιές του Βασίλη Φιλίππου, οι μουσικές παραδόσεις της ανατολικής Μεσογείου συνομιλούν με την κυπριακή διάλεκτο, τον αυτοσχεδιασμό και τους σύνθετους ρυθμούς.

Η μουσική γεωγραφία του Φεστιβάλ ανοίγεται ακόμη περισσότερο προς την ανατολή, προς την Κορέα, με το ντουέτο Dal:um, που αξιοποιεί τις εκφραστικές δυνατότητες δύο παραδοσιακών κορεατικών εγχόρδων, δημιουργώντας έναν ήχο βαθιά ριζωμένο στην παράδοση και ταυτόχρονα απολύτως σύγχρονο. Παράλληλα, το TratSik String Quartet παρουσιάζει έργα επτά Κύπριων συνθετών της νεότερης γενιάς σε ένα εγχείρημα δημιουργίας νέου ρεπερτορίου για κουαρτέτο εγχόρδων, εμπνευσμένου από την κυπριακή μουσική παράδοση.

Το θέατρο στο Β΄ μέρος του Φεστιβάλ διατρέχεται έντονα από τη μνήμη, την Ιστορία και την ανθρώπινη σύγκρουση. Η Θεατρική Ομάδα Persona παρουσιάζει τους Επτά επί Θήβας του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Λέας Μαλένη, αξιοποιώντας την αρχαία τραγωδία ως αφετηρία για μια σύγχρονη αναμέτρηση με τον πόλεμο, τον ξεριζωμό και τα συλλογικά τραύματα. Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.) επαναφέρει, σε μία και μοναδική παράσταση αφιερωμένη στη μνήμη του Μιχάλη Πιερή, το ιστορικό Χρονικό της Κύπρου του Λεοντίου Μαχαιρά, ενώ ο Αργύρης Μπακιρτζής παρουσιάζει τη Δημοπρασία του Σταύρου Τσιώλη, μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό και μετατρέπει την αποτυχημένη δημοπρασία ενός ηλικιωμένου σε αλληγορία για τη μοναξιά, τη ματαίωση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο σύγχρονος χορός και η πολυμεσική έκφραση αποτελούν έναν ακόμη άξονα του προγράμματος. Στο Φρέαρ, η μνήμη γίνεται μια διαδικασία βύθισης και ανάδυσης, με την αρχαία κυπριακή τέχνη της Λίθινης Εποχής να μεταπλάθεται σε μια σύγχρονη, αφαιρετική σκηνική γλώσσα, όπου το σώμα και η ζωντανή ηλεκτρονική μουσική συνυπάρχουν οργανικά. Στο Υπογλώσσιο νυχτερινό, η ποίηση της Στέλλας Βοσκαρίδου γίνεται αφετηρία για μια μουσικοαφηγηματική παράσταση του Ανδρέα Παπαπέτρου, ενώ το Songs from the Garden φέρνει επί σκηνής τέσσερις Κύπριες δημιουργούς σε μια πολυμεσική σύνθεση μουσικής, αφήγησης και σύγχρονης κουκλοθεατρικής έκφρασης.

Για τους μικρούς φίλους της Αξιοθέας, το Φεστιβάλ προτείνει την παράσταση Ο Καραγκιόζης και ο θησαυρός της Κύπρου της ομάδας «Σκιολόγοι», στην οποία, μέσα από το χιούμορ και τη σατιρική δύναμη του θεάτρου σκιών, αναδεικνύεται ο πραγματικός πλούτος ενός τόπου.

Με αυτό το πολυφωνικό πρόγραμμα, το Β΄ μέρος του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου μετατρέπει και πάλι την αυλή της Αξιοθέας σε τόπο συνάντησης ανάμεσα σε εποχές, πολιτισμούς, παραδόσεις και σύγχρονες μορφές έκφρασης.

Πέρα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο για σχεδόν 30 χρόνια στηρίζει και αναπτύσσει με συνέπεια το ετήσιο Πολιτιστικό Φεστιβάλ, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Β΄ μέρους συνέβαλαν η Πρεσβεία της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Κύπρο, η Πρεσβεία της Ιρλανδίας, το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού της Νότιας Κορέας, το Korea Arts Management Service, το Arts Council Korea, η Φιλοσοφική Σχολή και το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σταθερός αρωγός της δράσης του Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Πιερής» και του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η εταιρεία Medochemie.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Επτά επί Θήβας του Αισχύλου

Θεατρική Ομάδα Persona

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας

Σκηνοθεσία: Λέα Μαλένη

Δραματουργική επεξεργασία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου & Λέα Μαλένη

Μουσική: Σπύρος Καλλιβωκάς

Σκηνικά, κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Κίνηση: Παναγιώτης Τοφή

Σχεδιασμός φωτισμού: Νίκος Μυλωνάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Παπαγεωργίου

Στους Επτά επί Θήβας, ο Αισχύλος τοποθετεί την οικογενειακή σύγκρουση των απογόνων του Οιδίποδα μέσα στη δίνη του πολέμου: ο Πολυνείκης επιστρέφει στη Θήβα επικεφαλής του αργίτικου στρατού για να διεκδικήσει τον θρόνο από τον Ετεοκλή, ενώ οι πολιορκημένοι Θηβαίοι στρέφονται με αγωνία στους θεούς. Η διεκδίκηση της εξουσίας μετατρέπεται σε αδελφοκτονία και ο κύκλος της βίας επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε: στην ίδια την οικογένεια. Στη σκηνική ανάγνωση της Λέας Μαλένη, η αρχαία τραγωδία γίνεται αφετηρία για μια σύγχρονη αναμέτρηση με τον πόλεμο και τους μηχανισμούς που τον αναπαράγουν. Ο μύθος δεν αντιμετωπίζεται ως μακρινό παρελθόν, αλλά ως ένα σχήμα που επανέρχεται μέσα στην Ιστορία, στις εμφύλιες συγκρούσεις, στον ξεριζωμό και στα συλλογικά τραύματα που αφήνουν πίσω τους.

Διάρκεια: 75 λεπτά

Υπέρτιτλοι: Ελληνικά και αγγλικά

Κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Μουσικά Πορτρέτα: Από τη Μεσόγειο στα Βαλκάνια

Καφέ Μπαλκάν & Theodosii Spassov

Theodosii Spassov: καβάλι

Αλέξανδρος Γαγάτσης: τύμπανα

Γλαύκος Κοντεμενιώτης: πιάνο

Ειρηναίος Κουλλουράς: κοντραμπάσο

Το Καφέ Μπαλκάν συναντά τον Theodosii Spassov σε ένα μουσικό ταξίδι που σκιαγραφεί ανθρώπους, τόπους και μνήμες˙ από τα λιμάνια της Μεσογείου έως τα ορεινά περάσματα των Βαλκανίων. Η συνύπαρξη, στο ίδιο σχήμα, μουσικών με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές εκφράζει την κοινή αναζήτηση σε πανανθρώπινες αξίες που υπερβαίνουν τον χρόνο και τα σύνορα, ιδιαίτερα πάνω σε ζητήματα όπως η ξενιτιά και η προσφυγιά. Οι δεξιοτέχνες μουσικοί σκιαγραφούν πορτρέτα προσθέτοντας ο καθένας τη δική του ταυτότητα, μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις και παραδοσιακές μελωδίες από τη Μεσόγειο και τη Χερσόνησο του Αίμου.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Οι δύο όψεις του Χάρη Ιωάννου

Χάρης Ιωάννου: σαξόφωνα

Χρίστος Γερολατσίτης: πιάνο

Κυριάκος Κέστα: κοντραμπάσο

Μάριος Σπύρου: ντραμς

Ο διακεκριμένος σαξοφωνίστας της τζαζ και φωτογράφος Χάρης Ιωάννου επιστρέφει στο Αρχοντικό Αξιοθέας με μία ιδιαίτερη πολυμεσική παράσταση που συνδυάζει δύο δημιουργικές εκφάνσεις της καλλιτεχνικής του πορείας: τη μουσική και τη φωτογραφία δρόμου. Με παρουσία δύο δεκαετιών στη διεθνή σκηνή της τζαζ, ο Χάρης Ιωάννου έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ και μουσικές σκηνές στην Κύπρο και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Μαζί με το κουαρτέτο του παρουσιάζει οκτώ συνθέσεις τζαζ, καθεμία από τις οποίες συνοδεύεται από μία ενότητα φωτογραφιών. Οι δύο τέχνες συναντώνται επί σκηνής, συγκροτώντας μία ενιαία αισθητική εμπειρία.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Ο Καραγκιόζης και ο θησαυρός της Κύπρου

Ομάδα Θεάτρου Σκιών «Σκιολόγοι»

Καραγκιοζοπαίχτες: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Αντρέας Χαραλάμπους, Έλενα Χαραλάμπους

Όταν μια χώρα που έχει περιέλθει σε οικονομική κατάρρευση αναζητά απεγνωσμένα τον θρυλικό Θησαυρό της Κύπρου, ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει, με το γνωστό του πείσμα, ευρηματικότητα και χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν, να λύσει το αίνιγμα. Η αναζήτηση οδηγεί σε αναπάντεχες καταστάσεις και κωμικές ανατροπές, ώσπου η αποκάλυψη του θησαυρού ανατρέπει τις προσδοκίες όλων. Το έργο αξιοποιεί τη σατιρική δύναμη του θεάτρου σκιών για να υπενθυμίσει ότι ο πραγματικός πλούτος ενός τόπου δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά, αλλά στην ιστορία, τον πολιτισμό και την πολιτιστική του κληρονομιά.

Ώρα έναρξης: 19.30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Λόγος, Μνήμη και Ρεμπέτικο

Γιώργος Τζώρτζης & Αρχή διά του Ρεμπέτικου

Γιώργος Τζώρτζης: τραγούδι, μπαγλαμάς

Θεόδωρος Πολυκάρπου: φωνητικά, τζουράς

Χρίστος Ψαθάς: φωνητικά, κιθάρα

Γιώργος Παόττος: μπουζούκι

Νικόλας Τρύφωνος: κοντραμπάσο

Μια συναυλία αφιερωμένη στη διαχρονική πορεία του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Η παράσταση εξελίσσεται ως μια μουσική διαδρομή στο ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, παρακολουθώντας τη συνέχεια και τις μεταμορφώσεις του είδους, από τις πρώτες ρεμπέτικες δημιουργίες έως τις μεταγενέστερες λαϊκές εκφράσεις της. Με επίκεντρο τη φωνή και τον λόγο, αναδεικνύει τον ποιητικό κόσμο και το ιδιαίτερο ήθος του ρεμπέτικου, δίνοντας έμφαση στην αφηγηματική δύναμη των στίχων και στην εκφραστικότητα της ερμηνείας, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία του είδους και τη διαχρονική του απήχηση.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Γέφυρα

Χρίστος Πέτρου

Χρίστος Πέτρου: φωνή

Μαρία Πέτρου: φωνή

Δημήτρης Πήχας: κοντραμπάσο

Αλέξανδρος Κουτσονάσιος: πιάνο

Χρίστος Ισιδώρου: λάφτα, παραδοσιακά κρούστα

Εύρος Βοσκαρίδης: βιολί

Η παράσταση παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του Χρίστου Πέτρου, έναν κύκλο τραγουδιών που επιχειρεί να οικοδομήσει γέφυρες ανάμεσα στην ιστορία, την ποίηση και την πολιτισμική μας ταυτότητα. Το άλμπουμ εκφράζει την ανάγκη να παραμένει ανοιχτός ο δρόμος που συνδέει την εποχή μας με ό,τι μας συγκροτεί και εξακολουθεί να μας συγκινεί. Σε στίχους Ελλήνων ποιητών, όπως ο Άγγελος Σικελιανός, ο Κώστας Μόντης και ο Βασίλης Ρώτας, αλλά και του ίδιου του δημιουργού, τα τραγούδια συνδυάζουν στοιχεία της ελληνικής και κυπριακής μουσικής παράδοσης με σύγχρονες συνθετικές και ενορχηστρωτικές προσεγγίσεις.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

In Between

Elana Sasson Quartet

Elana Sasson: φωνή

Santiago Bertel: πιάνο

Μάνος Στρατής: κοντραμπάσο

Victor Goldschmidt: ντραμς

Το βραβευμένο μουσικό σχήμα Elana Sasson Quartet δημιουργήθηκε στη Βαλένθια από τέσσερις μουσικούς με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές (ΗΠΑ, Κολομβία, Βέλγιο και Κύπρος), που μοιράζονται το κοινό όραμα να αναζητήσουν, μέσα από τη μουσική, έναν τόπο συνάντησης όπου ποικίλες πολιτισμικές μνήμες και ταυτότητες συνομιλούν δημιουργικά. Με αφετηρία την περσική ποίηση και τα παραδοσιακά τραγούδια των κουρδικών βουνών, το κουαρτέτο διαμορφώνει μία μουσική αφήγηση, όπου τροπικές μελωδίες, ασύμμετροι ρυθμοί και στοιχεία της μουσικής της Ανατολικής Μεσογείου συνυφαίνονται με τον αυτοσχεδιασμό της σύγχρονης τζαζ.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

«Χρονικό της Κύπρου» του Λεοντίου Μαχαιρά

Θεατρικό Εργαστήρι Πανεπιστημίου Κύπρου - Θ.Ε.ΠΑ.Κ.

Μνήμη Μιχάλη Πιερή

Διασκευή-σκηνοθεσία: Μιχάλης Πιερής

Μουσικές γέφυρες: Αντώνης Ξυλούρης-Ψαραντώνης

Σύνθεση τραγουδιών: Ευαγόρας Καραγιώργης

Στίχοι τραγουδιών: Μιχάλης Πιερής

Σκηνικά, κοστούμια: Χρίστος Λυσιώτης

Φωτισμοί: Γεώργιος Κουκουμάς

Χειρισμός φωτισμού, τεχνική υποστήριξη: Κυριάκος Κακουλλής

Υπεύθυνη παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτις: Σταματία Λαουμτζή

Το Θ.Ε.ΠΑ.Κ. δίνει μία και μοναδική παράσταση της ιστορικής του παραγωγής Το Χρονικό της Κύπρου του Λεοντίου Μαχαιρά, αφιερωμένη στη μνήμη του Μιχάλη Πιερή (1942-2021), ιδρυτή του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. και του Πολιτιστικού Κέντρου. Γραμμένο τον 15ο αιώνα, το Χρονικό μεταφέρεται στη σκηνή με επίκεντρο τα γεγονότα που καθόρισαν την τύχη του βασιλιά Πέτρου Α΄ και της Ελεωνόρας ντ' Αραγκόν, κατά την κρίσιμη δεκαετία της βασιλείας τους (1359–1369) στο ανεξάρτητο μεσαιωνικό ρηγάτο της Κύπρου. Η κριτική πρόσληψη του έργου υπήρξε υπερθετική ενώ έτυχε ιδιαίτερης αναγνώρισης και στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

Με τη στήριξη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Φωλιές

Βασίλης Φιλίππου

Βασίλης Φιλίππου: συνθέσεις, φωνή, κρουστά

Αντρέας Κραμπιάς: ούτι

Δημοσθένης Καραχριστοδούλου: πολίτικη λύρα

Meir Gassenbauer: νέυ

Μάνος Στρατής: κοντραμπάσο

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του δίσκου, ο Βασίλης Φιλίππου συνεργάζεται με τρεις εξαιρετικούς μουσικούς, σχηματίζοντας ένα δυναμικό κουαρτέτο με ειδικό προσκεκλημένο τον Μάνο Στρατή στο κοντραμπάσο. Κεντρική ιδέα, αποτελεί η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και όσα μπορούμε να μάθουμε για τη ζωή και τον εαυτό μας μέσα από την παρατήρηση του φυσικού κόσμου. Οι συνθέσεις βασίζονται στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και συνδυάζουν την κυπριακή διάλεκτο με στοιχεία αυτοσχεδιασμού, λυρικές μελωδίες και σύνθετους ρυθμούς, διαμορφώνοντας έναν μουσικό λόγο που συνομιλεί δημιουργικά με την παράδοση.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

ΦόΒ

Υπογλώσσιο νυχτερινό

Ανδρέας Παπαπέτρου: συνθέσεις, πιάνο, ηλεκτρονικά

Στέλλα Βοσκαρίδου: ποίηση, αφήγηση

Παυλίνα Κωνσταντοπούλου: τραγούδι, αφήγηση

Νίκος Πίττας: βιολί

Ηρακλής Μιτέλλας: βιολί

Νικόλας Παπαγεωργίου: βιόλα

Μιράντα Παπανεοκλέους: βιολοντσέλο

Μια μουσικοαφηγηματική παράσταση, βασισμένη στο ομώνυμο ποιητικό έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Η σύνθεση του Ανδρέα Παπαπέτρου ακολουθεί τη ροή του κειμένου, φωτίζοντας τις συναισθηματικές και θεματικές του διαστάσεις. Η φωνή της Παυλίνας Κωνσταντοπούλου και η αφήγηση της Βοσκαρίδου συνδυάζονται με την ερμηνεία του κουαρτέτου εγχόρδων, του πιάνου και των ηλεκτρονικών, διαμορφώνοντας ένα ηχητικό τοπίο που λειτουργεί ως οργανική προέκταση της ποιητικής αφήγησης. Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκεται η διερεύνηση του φόβου ως δημιουργικής δύναμης, προσκαλώντας το κοινό να προσεγγίσει τις περιοχές του υποσυνείδητου.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Dominic Miller

The Vagabond Tour

Dominic Miller: κιθάρες

Nicolas Fiszman: μπάσο

Ziv Ravitz: ντραμς

Mike Lindup: πιάνο, πλήκτρα

Μια συναυλία-ορόσημο για το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Με δώδεκα προσωπικά άλμπουμ, ο Dominic Miller συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους κιθαρίστες της διεθνούς μουσικής σκηνής. Από το 1991 συμμετέχει σε όλους τους δίσκους του Sting, με τραγούδια όπως τα «Shape of My Heart» και «La Belle Dame sans regrets», ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Phil Collins, Tina Turner, Bryan Adams κ.ά. Στο πλευρό του Miller τρεις εξαιρετικοί μουσικοί, που συγκροτούν ένα κουαρτέτο υψηλού επιπέδου δεξιοτεχνίας το οποίο θα παρουσιάσει συνθέσεις από τη δισκογραφία του αλλά και νέες ακουστικές εκδοχές αγαπημένων τραγουδιών στο πλαίσιο της περιοδείας The Vagabond Tour.

Με τη στήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας στην Κύπρο

Εισιτήρια: κανονικό €20 | μειωμένο: €10

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Stavros Lantsias Piano Trio +

Με προσκεκλημένο τον Μπάμπη Τυρόπουλο

Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, πλήκτρα

Μιχάλης Καλκάνης: κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα

Μπάμπης Τυρόπουλος: κιθάρες

Ο πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας συναντιέται με τρεις από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς της γενιάς του: τον Μιχάλη Καλκάνη, τον Μιχάλη Καπηλίδη και τον Μπάμπη Τυρόπουλο, ως προσκεκλημένο μουσικό. Ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα, όπου οι συνθέσεις του Λάντσια συνυπάρχουν με απροσδόκητες διασκευές έργων των Led Zeppelin, The Doors, Ludwig van Beethoven και Ennio Morricone. Ο αυτοσχεδιασμός και η διαρκής αλληλεπίδραση των μουσικών αποτελούν βασικά στοιχεία της ερμηνευτικής τους προσέγγισης, προσδίδοντας σε κάθε εκτέλεση τον χαρακτήρα μιας μοναδικής μουσικής συνάντησης.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Abrazo

Émile Parisien – Vincent Peirani

Émile Parisien: σοπράνο σαξόφωνο

Vincent Peirani: ακορντεόν

Ο τίτλος Abrazo (Αγκαλιά) αποτελεί μια εύγλωττη εικόνα της βαθιάς μουσικής σχέσης μεταξύ των κορυφαίων Γάλλων μουσικών Vincent Peirani και Émile Parisien. Στο άλμπουμ, οι δύο μουσικοί αντλούν έμπνευση από τον κόσμο του τανγκό, χωρίς να αναπαράγουν τις γνωστές του φόρμες. Συνθέσεις των Astor Piazzolla, Tomás Gubitsch και Xavier Cugat συνομιλούν με πρωτότυπες δημιουργίες των ίδιων, αλλά και με απρόσμενες διασκευές, όπως το «Army Dreamers» της Kate Bush. Το αποτέλεσμα είναι μια μουσική που υπερβαίνει τα όρια των ειδών, συνδυάζοντας τζαζ, τανγκό, κλασική μουσική και ποικίλες μουσικές επιρροές.

Με τη στήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Κύπρο

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

A Tribute to Bud Powell

Dimitris Miaris Quintet

Δημήτρης Μίαρης: πιάνο

Will Scott: σαξόφωνο

George El Haber: τρομπέτα

Κυριάκος Κέστα: κοντραμπάσο

Μάριος Σπύρου: ντραμς

Το άλμπουμ αποτελεί έναν φόρο τιμής σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ιστορίας της τζαζ. Πρωτοπόρος του bebop, ο Bud Powell συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης τζαζ πιανιστικής, αναπτύσσοντας μια νέα μουσική γλώσσα που επηρέασε αισθητά τις επόμενες γενιές μουσικών. Με βαθύ σεβασμό σε αυτή την παράδοση, το Dimitris Miaris Quintet παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στις σημαντικότερες και πιο απαιτητικές συνθέσεις του Powell. Μέσα από τον δημιουργικό διάλογο των πέντε μουσικών και την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού, η συναυλία αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη του bebop.

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Η Δημοπρασία

Μονόπρακτο του Σταύρου Τσιώλη

Στον ρόλο του Δημοπράτη ο Αργύρης Μπακιρτζής

Σκηνικά, φωτισμός, ήχος: Χάρης Μιχαλογιαννάκης

Υπεύθυνη παραγωγής: Γεωργία Τριανταφυλλίδου

Ο χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμος μουσικός και τραγουδιστής των «Χειμερινών Κολυμβητών», Αργύρης Μπακιρτζής, παρουσιάζει το μονόπρακτο Η Δημοπρασία του Σταύρου Τσιώλη ισορροπώντας με λεπτότητα ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό. Στο σκηνικό μιας παρηκμασμένης τηλεοπτικής δημοπρασίας, ένας ηλικιωμένος δημοπράτης προσπαθεί μάταια να πουλήσει αντικείμενα σε ένα κοινό που δεν ανταποκρίνεται ποτέ. Καθώς οι τιμές πέφτουν και τα τηλέφωνα παραμένουν σιωπηλά, η δημοπρασία μετατρέπεται σε μια βαθιά ανθρώπινη αλληγορία για τη μοναξιά, τη ματαίωση και την ανάγκη να διατηρεί κανείς την αξιοπρέπειά του απέναντι στην παρακμή.

Τρίτη 6 Οκτωβρίου

Dal:um

Hyeyoung Hwang: geomungo

Suyean Ha: gayageum

Το κορεατικό ντουέτο Dal:um συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας μουσικής σκηνής της Νότιας Κορέας. Οι ταλαντούχες ερμηνεύτριες Hyeyoung Hwang και Suyean Ha αξιοποιούν δεξιοτεχνικά τις εκφραστικές δυνατότητες δύο παραδοσιακών κορεατικών εγχόρδων, του geomungo και του gayageum, διαμορφώνοντας έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα βαθιά ριζωμένος στην παράδοση και απολύτως σύγχρονος. Με τα άλμπουμ Similar & Different και Coexistence, που κυκλοφόρησαν από το διεθνώς αναγνωρισμένο label tak:til της Glitterbeat Records, οι Dal:um έχουν καθιερωθεί ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της σύγχρονης ασιατικής μουσικής σκηνής.

Με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού της Νότιας Κορέας και των οργανισμών Korea Arts Management Service και Arts Council Korea

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Φρέαρ

Παράσταση σύγχρονου χορού

Νατάσα Φραντζή: χορός

Δημήτρης Γιασεμίδης: ζωντανή μουσική επί σκηνής

Μαρία Καμπέρη: χορογραφία

Ένα έργο σύγχρονου χορού που διερευνά τη μνήμη ως μια διαρκή διαδικασία βύθισης και ανάδυσης. Η παράσταση μεταπλάθει στοιχεία της αρχαίας κυπριακής τέχνης της Λίθινης Εποχής σε μια σύγχρονη, αφαιρετική σκηνική πρόταση. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο καλλιτεχνικής φιλοξενίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου, αντλώντας έμπνευση από την πορεία μιας πέτρας μέσα στον χρόνο, από την αρχαιότητα έως το παρόν, με κεντρικό συμβολικό σημείο αναφοράς το πηγάδι. Μέσα από μια λιτή σκηνική γλώσσα, το σώμα διασχίζει διαδοχικές καταστάσεις σύγκρουσης, μετασχηματισμού και ανάδυσης, ενώ η ζωντανή ηλεκτρονική μουσική συνοδεύει οργανικά τη χορογραφική δράση.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Songs from the Garden

Αναστασία Δημητριάδου (Nama Dama): καλλιτεχνική διεύθυνση, σύνθεση, ερμηνεία

Cemre Arca: σύνθεση, ερμηνεία

Hayat Sebep: σύνθεση, ερμηνεία

Naz Atun: ερμηνεία, σχεδιασμός και εμψύχωση κούκλας

Χρίστος Γωγάκης: σχεδιασμός φωτισμού

Tέσσερις Κύπριες δημιουργοί συναντώνται επί σκηνής για να συνθέσουν μια πολυμεσική μουσική παράσταση. Στο επίκεντρο της βρίσκεται η μορφή μιας γυναίκας συγγραφέα, ενσαρκωμένη μέσα από μια κούκλα, η οποία προσπαθεί να ολοκληρώσει το βιβλίο της. Επηρεασμένο από τη ρευστή, μη γραμμική γραφή της Virginia Woolf, το έργο κινείται ανάμεσα σε θραύσματα μνήμης, φαντασίας και εσωτερικών τοπίων, όπου η ταυτότητα μεταβάλλεται διαρκώς και τα όρια ανάμεσα στον δημιουργό και το δημιούργημα – στο πραγματικό και το επινοημένο – σταδιακά καταργούνται.

Με τη στήριξη του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

TratSik String Quartet

Γιώργος Χατζιηγεωργίου: βιολί

Σπύρος Σπύρου: βιολί

Νικόλας Ευθυμίου: βιόλα

Δώρος Ζήσιμος: βιολοντσέλο

Συνθέτες: Άντης Σκορδής, Αντρέας Παπαπέτρου, Δημήτρης Τσούκας, Σταύρος Χόπλαρος, Απόλλωνας Καλαμένιος, Αλέξανδρος Ντάρνα, Άρης Αντωνιάδης

Το TratSik String Quartet είναι ένα δημιουργικό εγχείρημα που φέρνει σε γόνιμο διάλογο τέσσερις μουσικούς και επτά συνθέτες της νεότερης γενιάς της Κύπρου, με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός νέου ρεπερτορίου για κουαρτέτο εγχόρδων, εμπνευσμένου από την κυπριακή μουσική παράδοση. Από την ίδρυσή του το 2017, το σύνολο έχει κάνει εμφανίσεις τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, ενώ έχει διαμορφώσει ένα ξεχωριστό ρεπερτόριο με συνθέσεις που αντλούν το πρωτογενές υλικό τους από παραδοσιακές μελωδίες, μετασχηματίζοντάς τις δημιουργικά μέσα από τη γλώσσα και τις τεχνικές της σύγχρονης μουσικής δωματίου.

Πληροφορίες

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου (Σεπτέμβριος–Οκτώβριος) είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εισιτήρια: κανονικό €10, φοιτητικό/μειωμένο €5.

Εισιτήριο διαρκείας για όλες τις παραστάσεις Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου: €80.

Εισιτήρια για τη συναυλία του Dominic Miller: €20 κανονικό, €10 μειωμένο.

Όλες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 20:30.

Η παράσταση θεάτρου σκιών στις 11 Σεπτεμβρίου αρχίζει στις 19:30 και είναι με ελεύθερη είσοδο.

Για πληροφορίες και κρατήσεις:

Τηλ. 22894531-2 (ώρες 9.00-15.00)

Email: culture@ucy.ac.cy