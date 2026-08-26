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«Secret Concert in the Park»: Ο Δήμος Στροβόλου φιλοξενεί μυστική συναυλία της Della
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 26.08.2026 13:46
«Secret Concert in the Park»: Ο Δήμος Στροβόλου φιλοξενεί μυστική συναυλία της Della

Ο Δήμος Στροβόλου, σε συνεργασία με τη Louvana Records, παρουσιάζει μια μυστική συναυλία με τη βραβευμένη Della.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία που μεταμορφώνει έναν δημόσιο χώρο σε σκηνή ζωντανής μουσικής, προσφέροντας στο κοινό μια συναυλία διαφορετική από κάθε άλλη. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς θα είναι η Della, η Κύπρια δημιουργός που τιμήθηκε με το κορυφαίο Music Moves Europe (MME) Award, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις για ανερχόμενους καλλιτέχνες. 

Με τη χαρακτηριστική της αισθητική που συνδυάζει dark pop στοιχεία με dreamy παραγωγή, η Della έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Οι πρωτότυπες συνθέσεις της, επηρεασμένες από σύγχρονους urban ήχους, έχουν καταγράψει χιλιάδες διαδικτυακές ακροάσεις, ενώ η ίδια έχει εμφανιστεί σε σημαντικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ, όπως τα ESNS (Eurosonic Noorderslag) στην Ολλανδία, SHIP Festival στην Κροατία και το Fengaros Festival στην Κύπρο. Οι ζωντανές εμφανίσεις της ξεχωρίζουν για τη συναισθηματική ένταση, την αμεσότητα και τη δυνατή σύνδεση που δημιουργεί με το κοινό. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5/9/2026 στις 20:00, στο πλαίσιο του θεσμού «Πολιτισμός σε κάθε γειτονιά». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια από το πρόσφατο EP της «13», αγαπημένα singles, καθώς και αποκλειστικές, ακυκλοφόρητες συνθέσεις που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά ζωντανά.  

Το στοιχείο της έκπληξης αποτελεί βασικό μέρος της εμπειρίας. Η ακριβής τοποθεσία της συναυλίας θα αποκαλυφθεί λίγο πριν από την έναρξη της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου Στροβόλου, της Louvana Records και της τραγουδίστριας!   

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο. 

Πληροφορίες: 22 470470 

 

 

Tags

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
DELLA
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΛΟΥΒΑΝΑ ΔΙΣΚΟΙ
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