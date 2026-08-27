«THE VIDEO GAME SYMPHONY»: Η συμφωνική μουσική συναντά τον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών

Μια συναυλία διαφορετική από κάθε άλλη έρχεται φέτος στην Πλατεία Ελευθερίας, δίπλα στα φωτισμένα ενετικά τείχη της Λευκωσίας! To Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και ο Σύνδεσμος «Φίλοι της Λευκωσίας» συνδιοργανώνουν το εντυπωσιακό THE VIDEO GAME SYMPHONY με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό τη διεύθυνση της διεθνώς καταξιωμένης αρχιμουσικού Λίζας Ξανθοπούλου.

Σε μια βραδιά όπου η συμφωνική μουσική συναντά τον συναρπαστικό κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, η Ορχήστρα ζωντανεύει αγαπημένες μελωδίες του χθες και του σήμερα που σημάδεψαν γενιές παικτών, μέσα από τις εξαίρετες ενορχηστρώσεις του Andrés Soto. Από τα θρυλικά Super Mario, Sonic the Hedgehog και Pokémon έως τα καθηλωτικά World of Warcraft, Monster Hunt και Elden Ring, το πρόγραμμα ξεδιπλώνει τη μοναδική εξέλιξη της μουσικής των video games μέσα στον χρόνο.

Μια πρωτότυπη γιορτή μουσικής, εικόνας και νοσταλγίας που θα συναρπάσει μικρούς και μεγάλους, ξυπνώντας αγαπημένες νεανικές αναμνήσεις και δημιουργώντας καινούργιες.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 | Πλατεία Ελευθερίας, 20:00 | Είσοδος ελεύθερη

Το τηλεοπτικό κανάλι ΡΙΚ 2 θα μεταδίδει ζωντανά τη συναυλία.

Μουσική από τα δημοφιλή video games:

Super Mario, World of Warcraft, Pokémon, Sonic the Hedgehog, Undertale, Kingdom Come: Deliverance, Final Fantasy VII, Monster Hunter, The Elder Scrolls V: Skyrim, Fortnite και The Legend of Zelda

Λίζα Ξανθοπούλου, μουσική διεύθυνση

Andrés Soto, ενορχηστρώσεις

ΛΙΖΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ – Μουσική διεύθυνση

Η Λίζα Ξανθοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε πιάνο, ανώτερα θεωρητικά και διεύθυνση χορωδίας στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και του Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών του Βερολίνου.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε στο Dirigentenforum του Γερμανικού Μουσικού Συμβουλίου, μελετώντας κοντά σε διακεκριμένους μαέστρους, ενώ το 2002 εντάχθηκε στη λίστα Maestros von Morgen. Έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς διεύθυνσης, κατακτώντας, μεταξύ άλλων, το πρώτο βραβείο στο Bad Homburg το 2002.

Έχει διευθύνει όπερα και συναυλίες σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Διετέλεσε Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Όπερας Θεσσαλονίκης και Καλλιτεχνική Συντονίστρια της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. Από το 2022 είναι Μουσική Διευθύντρια της Wind OR-JESTER Berlin.

ANDRÉS SOTO – Ενορχηστρωτής

Ο Andrés Soto είναι συνθέτης, ενορχηστρωτής και μαέστρος με έδρα τη Βαρκελώνη και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη σύνθεση μουσικής για κινηματογράφο, τηλεόραση και βιντεοπαιχνίδια από το Berklee College of Music (Campus Βαλένθιας).

Με ειδίκευση στη διαδραστική μουσική, έχει συμβάλει στην πραγματοποίηση χιλιάδων συναυλιών μουσικής από βιντεοπαιχνίδια παγκοσμίως, μέσω της μεταγραφής και ενορχήστρωσης έργων για συμφωνική ορχήστρα.

Οι διασκευές του έχουν παρουσιαστεί από διεθνούς κύρους ορχήστρες, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα του Μπιλκέντ, η Ορχήστρα του Teatro Carlo Felice, η Συμφωνική Ορχήστρα της Χαλάπα, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ταϊλάνδης και η Filmová Filharmonie.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε διαδραστικά projects, όπως τα Maestro VR και Musicmenia, και έχει δώσει διαλέξεις σε ESMUC, UCLA και Conservatorio Niccolò Paganini.

Διοργανωτές: Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και Σύνδεσμος «Φίλοι της Λευκωσίας»

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τον Δήμο Λευκωσίας

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κύπρο

Χορηγοί: Honda, AEON Payment Technologies, Spacecool

Συνέταιρος προώθησης: Cyprus Comic Con

ΕΚΘΕΣΗ «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ VIDEO GAMES»

Λευκωσία: 12-13 και 15-17 Σεπτεμβρίου 2026

Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, στο χώρο του φουαγιέ

Η ιστορία των video games και των προσωπικών υπολογιστών ζωντανεύει στο φουαγιέ του Θεάτρου Παλλάς, σε μια ξεχωριστή έκθεση με κονσόλες από βιντεοπαιχνίδια και προσωπικούς υπολογιστές!

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, σε συνεργασία με το Video Games Museum Κρήτης και το Μουσείο Υπολογιστών Κύπρου, παρουσιάζει την έκθεση «Η ιστορία των video games», μια διαδρομή μέσα από κονσόλες και προσωπικούς υπολογιστές που σημάδεψαν διαφορετικές γενιές παικτών και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κουλτούρας του gaming.

Μέσα από επιλεγμένα εκθέματα της συλλογής των δύο μουσείων, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά χαρακτηριστικές κονσόλες καθώς και προσωπικούς υπολογιστές διαφορετικών εποχών. Η έκθεση αναδεικνύει την εξέλιξη των video games και της τεχνολογίας που τα διαμόρφωσε: από τα πρώτα οικιακά συστήματα και την εποχή των pixels μέχρι τις νεότερες γενιές παιχνιδομηχανών. Κάθε κονσόλα και κάθε υπολογιστής αποτελεί ένα μικρό κομμάτι μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Μιας ιστορίας τεχνολογικής εξέλιξης, δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας, αλλά και προσωπικών αναμνήσεων που συνδέουν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η έκθεση απευθύνεται τόσο σε όσους μεγάλωσαν κρατώντας ένα χειριστήριο όσο και στις νεότερες γενιές που θέλουν να ανακαλύψουν πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και τεχνολογικά μέσα της εποχής μας.

Το Video Games Museum Κρήτης, είναι το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα αφιερωμένο στην ιστορία και τον πολιτισμό των video games. Η συλλογή του περιλαμβάνει περισσότερες από 400 κονσόλες, σπάνια παιχνίδια, χειριστήρια, έντυπα και αντικείμενα από διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του gaming, ενώ οι δράσεις του επικεντρώνονται στη διατήρηση, την έρευνα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των video games. www.videogamesmuseum.org/gr

Το Μουσείο Υπολογιστών Κύπρου λειτουργεί στη Λευκωσία από το 2018 ως μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, με μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία και την εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών, της ψηφιακής τεχνολογίας και της κουλτούρας του gaming, με στόχο τη διατήρηση, ανάδειξη και διάδοσή τους στο κοινό. www.mouseio.org

Διοργάνωση: Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Σε συνεργασία με το Video Games Museum Κρήτης & το Μουσείο Υπολογιστών Κύπρου

Η έκθεση «Η ιστορία των video games» υποδέχεται το κοινό τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Σάββατο 12/9 & Κυριακή 13/9

Τρίτη-Πέμπτη 15-17/9 - 10:00–13:00 και 16:00-19:00, 18:00-20:00

Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy